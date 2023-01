Horóscopo de hoy: día martes 10 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evan Handler, 62; Pat Benatar, 70; George Foreman, 74; Rod Stewart, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es posible que este año desee un cambio, pero establezca un presupuesto antes de comenzar. Tenga en cuenta cómo hacer crecer su dinero y reducir sus pasivos. Pagar deudas o vender cosas que no necesita ayudará. Los gastos compartidos darán lugar a responsabilidades adicionales. Concéntrese en estar en forma, divertirse y pasar tiempo con alguien que saque lo mejor de usted. Sus números son 6, 13, 19, 27, 33, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, proactivo y divertido. Es útil y popular.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un cambio de actitud lo llevará en una nueva dirección. Cambie su currículum para reflejar lo que más disfruta hacer. La felicidad es el resultado de hacer lo que es mejor para usted. Sea audaz y comparta sus intenciones con alguien bien conectado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la información contradictoria lo dejará desconcertado. Haga preguntas directas y actualice lo que no esté a la altura. No deje que un cambio que haga alguien más le cueste. Aléjese de las situaciones peligrosas y acepte el desafío de lo que se percibe como un proyecto imposible. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): supere a la competencia; obtendrá el respeto y la ayuda que necesita para lograr un cambio positivo. No le diga que sí a alguien sin hacer una investigación. Un desafío emocional en el hogar requerirá atención inmediata si desea evitar una discusión. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuide los detalles y evite quedarse atrás. Si no cumple con su parte surgirán problemas relacionados con la autoridad, las agencias gubernamentales y las instituciones. Es posible que no le guste el cambio, pero los beneficios eclipsarán las responsabilidades una vez que acepte las posibilidades. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un cambio en la rutina afectará su bienestar físico. No se exceda ni haga promesas que no querrá cumplir. Una actitud lúdica y estar dispuesto a ayudar lo harán ganar puntos y fomentarán oportunidades emocionantes y amistades a largo plazo. Invierta en usted mismo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el resentimiento lo retrasará. Reemplace la crítica y la negatividad por un giro positivo que prometa cambios. Trabaje junto a aquellos a quienes les gusta experimentar con sus habilidades y conocimientos poniéndolos en práctica de manera poco ortodoxa. No dependa de los demás. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cumpla sus promesas. Verifique el costo antes de inscribirse en algo que requiera mucho tiempo para complacer a alguien que no sea usted mismo. Replantee su estrategia e ideará un plan que lo haga feliz y no afecte las propuestas de otra persona. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no llegue con las manos vacías cuando haga una visita. Ofrecer una muestra de agradecimiento preparará el escenario para una cálida bienvenida. Mire todos los ángulos cuando tome decisiones que influyan en su reputación o posición. Elija un estilo de vida saludable y evite los excesos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome el camino que lo enorgullece y lo alienta a usar sus cualidades para persuadir a otros de que contribuyan a su éxito. Una palabra amable o un cumplido levantarán el ánimo de alguien y elevarán su perfil. El romance y los viajes van en aumento. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): use su imaginación y ahorre tiempo y dinero. Un regalo o ganancia inesperado también causará preocupación. No pierda de vista su objetivo a largo plazo ni las consecuencias de no hacer lo necesario para llegar a su destino. Termine lo que empieza. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): canalice su energía hacia mejoras en el hogar, lo que recargará su imaginación y enriquecerá sus habilidades y su vida. Se favorece el amor y el romance, y compartir sus sentimientos lo acercará a esa persona especial. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): salga de su zona de confort y resuelva los problemas que le preocupan. La diferencia que marca al decir lo que piensa impresionará a los espectadores y lo colocará en posición para avanzar. Llame a aquellos con los que disfruta trabajar y obtendrá buenos resultados. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.