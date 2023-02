Horóscopo de hoy: día viernes 03 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Brandon Micheal Hall, 30; Isla Fisher, 47; Terry Chen, 48; Blythe Danner, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: admita cuánto tiene para ofrecer. Este año superará sus expectativas. Escuche a sus oponentes para obtener información sobre sus defectos. Sus acciones son el mejor camino hacia la victoria. Cuando trate con sus seres queridos mantenga una mente abierta; la ira no resolverá nada, pero la razón y el compromiso mantendrán la paz. Sus números son 8, 19, 26, 28, 31, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambicioso, proactivo y de voluntad fuerte. Es popular y meticuloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el enfoque y la disciplina son fundamentales. No pare hasta llegar a su destino y tener algo que celebrar. Puede ganar dinero si se vuelve a conectar con alguien que paga bien y le da la libertad de hacer lo que mejor sabe hacer. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hoy debe ganarse la confianza. No deje que nadie lo convenza de algo con lo que no está familiarizado o no quiere. Siga a su intuición e investigue si quiere llegar a la cima. El cambio es tentador y, si se implementa adecuadamente, seguirá el éxito. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje pasar el tiempo entre una oferta y su decisión de aceptarla. La indecisión hará mella en su reputación y en el respeto que merece de los demás. No deje que la ira se instale; póngase a trabajar antes de que sea demasiado tarde para recuperarse de sus pérdidas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): interésese en algo inusual y se desarrollarán nuevos comienzos y amistades. No ofrezca demasiada información; escuche atentamente y obtenga conocimiento sobre cómo y qué piensan los demás. Es útil estar un paso por delante de su oponente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): se presentarán situaciones difíciles entre usted y un socio cercano, jefe o autoridad. Resuelva y disipe cualquier controversia que pueda hacerlo quedar mal o costarle económicamente. Recibirá información confusa; tenga en cuenta la fuente antes de responder. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): será la persona a quien recurrir para buscar soluciones. Disfrute de la atención, haga todo lo posible por ser intelectualmente franco y ofrezca ayuda práctica. Comprará respeto y ganará confianza al ocuparse de los dilemas de otras personas. Se incentiva el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): exponga los hechos y procedimientos. Su enfoque claro hará que sea más fácil obtener lo que desea. Alguien cercano a usted cuestionará sus motivos. Esté preparado para revelar sus intenciones. Un buen esbozo de sus objetivos a largo plazo aliviará los contratiempos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome notas, haga las cosas al pie de la letra y rodéese de personas con ideas afines. Vuelva a conectarse con alguien que pueda ofrecerle información sobre una situación que nunca resolvió. No deje que un problema en casa se agrave. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): elija su lado con cuidado. Las batallas demandan tiempo y energía, y brindan poca recompensa. Sea racional y aléjese de las personas controvertidas que intentan involucrarlo en algo que contradice su esencia y lo que cree. Manténgase en su camino y haga lo suyo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome precauciones si se adelanta: se encontrará con obstáculos. La paciencia y la tolerancia le ayudarán a mantener la integridad y el progreso. Un cambio positivo está a su alcance; todo lo que debe hacer es seguir adelante. Deje de luchar contra lo inevitable, todo caerá en su lugar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): prepárese para lo que sea. Use su disciplina para mantener fluyendo el impulso. Sus ideas innovadoras y su versatilidad generarán un cambio positivo y le traerán una vida hogareña más feliz. Haga que la salud y el estado físico sean sus prioridades. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): es inútil esperar a que otros hagan las cosas. Tome la iniciativa y siga sus planes en lugar de hablar sobre lo que quiere hacer y esperar que otros cumplan sus sueños. Un enfoque proactivo dará sus frutos. Se incentiva el romance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.