Horóscopo de hoy: día miércoles 08 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: James Van Der Beek, 46; Freddie Prinze Jr., 47; Camryn Manheim, 62; Aidan Quinn, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tenga en cuenta sus opciones, evalúe el costo y el tiempo involucrados y acepte el cambio con los brazos abiertos. Si quiere finalizar lo que ha empezado no hay lugar para la ira. Resuelva sus diferencias con los demás y llegue a un acuerdo que le asegure seguir adelante. Reconozca el engaño, la indulgencia excesiva y el chantaje emocional, y corte de raíz cualquier discusión que surja. La microgestión es la ruta más rápida hacia la victoria. Sus números son 9, 17, 21, 27, 33, 45, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, divertido e impredecible. Acepta los desafíos y es perspicaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tendrá mucho que hacer, así que no pierda el tiempo. Cuanto más ocupado esté, más fácil será evitar la confusión y la interferencia. No comparta información personal ni crea todo lo que escucha. Un cambio en su entorno despertará su imaginación. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las cosas buenas les llegan a los que esperan; esta vez, el destinatario es usted. La paciencia valdrá la pena y todo encajará. Recibirá elogios si toma lo que se le presenta y le da un giro original. Haga de la salud su objetivo. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): es de esperar que alguien lo desvíe o se interponga en su camino. Concéntrese en su objetivo y asegúrese de terminar lo que empieza. Tenga en cuenta cómo se presenta ante los demás y actualice su imagen para asegurarse de tener un impacto positivo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si alguien envía mensajes contradictorios habrá confusión. Puede ser necesario un cambio, pero debe estar preparado antes de seguir adelante. Sea ingenioso, hable con expertos y preste atención a los detalles. No se arriesgue con su salud. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no ceda ante las demandas; haga lo que tenga más sentido para usted. La forma en que se presenta a sí mismo y a sus intenciones determinará cómo responderán los demás. Deje que el encanto marque el camino y que un enfoque práctico sea su tarjeta de presentación. El romance está en las estrellas. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): maneje las responsabilidades antes de pasar a las cosas que considera no esenciales. Su capacidad para ocuparse de los asuntos de manera eficiente y sin ira lo alentará a trabajar al unísono con alguien que pueda ayudar a lograr un cambio positivo. Viajar despertará su imaginación. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si hay algo que no le gusta, actúe. No puede resolver los asuntos si no les dice a los demás cómo se siente y lo que quiere. Mostrar interés en lo que les gusta a otros le ayudará a conseguir lo que quiere. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hacer comparaciones lo detendrá. Apunte a las estrellas, manténgase abierto a hacer las cosas de manera diferente y generar un cambio positivo. Ignore lo que otros hacen o dicen y siga sus instintos. Preste atención a los detalles y supervise todo a medida que se presente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea realista, mire los hechos y no cuente con nadie más que con usted mismo para arreglar lo que está mal. Haga un balance de aquello que le molesta y elabore un plan factible. Un evento social contribuirá a establecer su popularidad y aumentará su confianza. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no pelee una batalla imposible. Concéntrese en lo que es importante para usted y logrará un progreso que culminará en una ganancia personal. Un cambio en su forma de vida resolverá un problema pendiente. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): use tácticas emocionales a su favor. Si alguien juega duro, sugiera alternativas para controlar el resultado. Revisar las relaciones que no funcionaron le ayudará a reconocer el porqué. Haga que la ganancia personal y el romance sean sus metas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche a la razón y aléjese de sugerencias excesivamente ambiciosas que impliquen riesgos. Puede evitar la inestabilidad debida a informaciones falsas o malas decisiones si es sincero consigo mismo y con quienes tienen preocupaciones similares. Una situación emocional resultará en promesas vacías. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.