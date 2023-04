Horóscopo de hoy: día viernes 07 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Russell Crowe, 59; Jackie Chan, 69; John Oates, 75; Francis Ford Coppola, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: escuche atentamente y antes de aceptar decida qué quieren de usted los demás. Este año luche por la ecuanimidad en sus relaciones, y mantendrá el equilibrio y le resultará más fácil alcanzar sus metas. Abra sus puertas a quienes enriquecen su vida y se convertirá en el líder de la manada. Establezca metas que lo hagan sentir bien consigo mismo. Sus números son 5, 17, 20, 24, 32, 35, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, perspicaz y enérgico. Es productivo y caritativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se involucre en discusiones sin sentido. Tome el camino correcto y use su inteligencia y atributos físicos para cumplir sus promesas. La forma en que trata a los demás determinará lo que obtiene a cambio. Una actitud optimista lo convertirá en una persona de referencia. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): diga lo que piensa y no deje lugar a errores ni malentendidos. Una descripción clara de lo que usted es capaz y está dispuesto a hacer ayudará a los demás a saber qué esperar y cómo pueden contribuir. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga sus planes en secreto y evitará que alguien se apodere de sus ideas o las robe. Concéntrese en sus cualidades y en cómo convertir algo en lo que es bueno en una empresa próspera. Si ayuda a alguien se desarrollará una oportunidad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): quizá que no le gusta el cambio, pero lo beneficiará dejar que las cosas se desarrollen con naturalidad. No luche contra lo inevitable ni ignore algo que debería aceptar. No tema probar algo nuevo ni tomar el camino menos transitado. Se favorece el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga en cuenta lo que puede lograr y siga hasta el final. No deje que nadie se aproveche de usted ni lo intimide para hacer algo que reduzca el tiempo que pasa con sus seres queridos. Ser generoso es admirable, pero no deje que nadie lo menosprecie. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea receptivo a nuevas ideas. Aprenderá rápidamente y aplicará con facilidad lo que descubra. Pase tiempo con alguien que tenga o esté haciendo algo que quiera hacer. Extienda su mano en amistad y se desarrollará una asociación inusual. Se favorece el romance. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el trueque le ayudará a obtener lo que necesita a un precio asequible. La forma en que trata a los demás determinará lo que obtenga a cambio. Sea justo y consciente de su valor, y algo bueno sucederá. Obtendrá algo inesperado pero valioso. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las emociones se agitarán rápidamente. No se contenga; diga lo que tiene en mente y realice los cambios que aumenten su comodidad y conveniencia. Un gesto romántico generará planes y añadirá equilibrio y estabilidad a su vida. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado en quién confía. Alguien ofrecerá algo para captar su interés o empujarlo en una dirección que lo beneficie más que a usted. No dude en decir que no. Depende de usted ser fiel a sí mismo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): presione para conseguir lo que quiere. No acepte un no por respuesta. Mantenga su vida simple, viva dentro de su presupuesto y evite situaciones que lo tienten a darse el gusto. Se favorecen las mejoras en el hogar o la organización de eventos, y se alientan el amor y el romance. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase encaminado, termine lo que comenzó y no permita que las influencias externas interfieran con sus planes. Una oportunidad financiera es evidente, pero no se exceda. Gaste solo lo que pueda permitirse perder. La practicidad es necesaria cuando se trata de seres queridos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): realice mejoras personales. Ya sea que actualice su imagen, arregle su espacio o ate los cabos sueltos, se sentirá bien con lo que logre. Revele sus intenciones y haga planes. El romance lo acercará a alguien a quien ama. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.