Horóscopo de hoy: día sábado 08 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Kitsch, 42; Patricia Arquette, 55; Robin Wright, 57; John Schneider, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tiene grandes expectativas. Supervise solo lo que es posible y considere la mejor manera de aprovechar una oferta sin hacerse cargo de más de lo que puede manejar emocional o financieramente. Establezca un presupuesto que pueda permitirse y déjelo claro ante cualquier persona que intente convencerlo de otra cosa. Elija el crecimiento personal en lugar de impulsar a alguien más. Sus números son 7, 18, 26, 28, 37, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es generoso, atento y optimista. Es creativo y único.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no dé nada por sentado. Haga cosas por sí mismo y tenga claro lo que quiere y es capaz de hacer por los demás. Amplíe sus intereses, aprenda algo nuevo y no permita que nadie lo convenza de perder el dinero que tanto le costó ganar. No comparta información personal. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): formule un plan, comparta su estrategia con las personas a las que quiera ayudar o con quienes sepa que puede contar, y proceda. Un cambio en la forma de hacer las cosas atraerá la atención, así como a los socios potenciales. El romance va en aumento. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): conoce las reglas y las posibilidades, así que no escuche a alguien que ofrezca información ficticia. Sepa a qué y a quién se enfrenta antes de aceptar un desafío. Busque lo mejor en todos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): concéntrese en lo importante. La forma en que ayuda a los demás cambiará la forma en que lo ve la gente. Las tácticas persuasivas o la exageración sobre algo que usted quiere que otros acepten serán contraproducentes. El cambio comienza con usted. Céntrese en la superación personal. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): guarde sus emociones antes de entrar en un debate que pueda afectar la relación con sus allegados. Deje que los demás hagan lo que les plazca y ocúpese de sus asuntos. Trabaje hacia su meta con discreción. Espere lo inesperado. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la mente abierta, aprenda todo lo que pueda y use su inteligencia, habilidades y conexiones para avanzar. Establezca contactos, mézclese con personas de ideas afines o haga un viaje que enriquezca su mente, cuerpo y alma. El romance está en las estrellas. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga realidad sus sueños. Tome la iniciativa y las oportunidades se le presentarán. Es posible que un cambio que realice en su hogar no sea convencional, pero si despierta su imaginación y crea un lugar tranquilo para recuperar el equilibrio, eso es lo único que cuenta. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga todo su esfuerzo y termine lo que comenzó. No espere a que alguien más tome el control o lo haga a un lado. Preste atención a lo que sucede en casa y reconocerá cómo mejorar las cosas. La eficiencia dará sus frutos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): apúntese para algo que lo emocione. Un desafío lo pondrá en movimiento y lo alentará a conocer personas de diferentes ámbitos de la vida. No se centre en lo que otros exigen. Diga no a cualquiera que intente monopolizar su tiempo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las mejoras en el hogar, las reuniones familiares o pasar tiempo de calidad con alguien a quien ama serán gratificantes. No sienta que tiene que gastar dinero para impresionar a los demás. Elija sus palabras con cuidado y sus batallas sabiamente. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un momento para dar un paso atrás, reevaluar su situación y las personas involucradas, y tomar una decisión que no ponga a nadie en una posición incómoda. Está bien hacer lo que le plazca si les da a otros el mismo privilegio. Cuídese mejor. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un tiempo y disfrute de las recompensas. Arreglar su espacio para satisfacer sus necesidades generará oportunidades. No vacile ante las posibilidades; use su inteligencia y esfuerzo para alcanzar su meta. Una empresa conjunta parece prometedora. Asista a una reunión. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.