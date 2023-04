Horóscopo de hoy: día miércoles 12 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Saoirse Ronan, 29; Claire Danes, 44; David Letterman, 76; Ed O’Neill, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: incorpore sentido práctico a su rutina diaria para evitar errores costosos. Este año abundan las oportunidades, pero tomar decisiones es más complicado. No sienta que tiene que actuar rápido. El tiempo está de su lado y le dará la perspectiva que necesita para determinar cómo aprovechar el éxito. Disminuya la velocidad, recopile datos y diríjase en la dirección que presente la mejor oportunidad de cumplir sus planes a largo plazo. Sus números son 9, 14, 23, 26, 31, 34, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted tiene un gran corazón, es innovador y espontáneo. Es servicial y sensible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un momento para descartar la angustia emocional. Si tiene la intención de evitar desacuerdos con alguien que le importa es mejor que canalice su energía en algo constructivo. Envíe un mensaje positivo si desea que otros participen y ayuden. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una mente curiosa se esforzará por aprender, explorar y utilizar la información para marcar la diferencia. Una idea innovadora lo alentará a encarar una causa abrumadora. Espere su momento, pida ayuda y protéjase del agotamiento. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): observe lo que sucede a su alrededor y cómo le responden los demás. Aprenda de la experiencia y solo confíe en lo que sepa que es real. La forma en que maneja sus decisiones financieras hará que cambie el patrón a medida que avanza. Proceda con precaución. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): acelere las cosas en cuanto a sociedades. Cuanto antes haga la conexión, más logrará. Comparta sus ideas y opiniones, y el cambio seguirá. El trabajo arduo ampliará su alcance y le ayudará a establecer nuevas tendencias. Proteja su salud. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cambie su enfoque a lo que es posible y deje de lado lo que no lo es. Confíe en lo que puede ofrecer y establezca su curso para hacer lo que mejor hace. Aléjese de quienes lo quieren usar y de aquellos que ignoran su derecho a ser usted mismo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): se favorece un cambio. Reúna conocimientos, experiencia y perspicacia sobre lo que pueda generar un cambio positivo. Una mudanza marcará el comienzo de algo nuevo y emocionante. Disminuir sus gastos generales aliviará el estrés. Esté preparado para dar el primer paso. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mímese. Un viaje de un día, un curso educativo o un tiempo con alguien a quien ama le ofrecerá una idea de lo que es importante para usted y cómo aprovechar la alegría y la satisfacción que obtiene. Ponga su energía donde cuenta y asuma la responsabilidad de su felicidad. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cuando trate con los demás deje que su intuición lo guíe. Las asociaciones pueden ser difíciles de alcanzar si no dispone de información de fondo. Haga preguntas que le ayuden a decidir si puede surgir algo bueno si aclara sus intenciones. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en las finanzas, los contratos y la salud, y protéjase de las personas más interesadas en lo que pueden obtener que en dar. Se favorece la socialización, pero no gaste de más. Busque pasatiempos estimulantes. No deje que nadie sofoque sus sueños. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su mejor apuesta es un paso constante hacia adelante. No permita que nadie interfiera con su progreso. No se deje tentar por alguien que lo alienta a gastar demasiado o a disfrutar financiera o físicamente de algo que no puede permitirse. Confíe en sus instintos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): esfuércese y el progreso será suyo. Despeje un espacio en casa que lo motive a diversificar y ampliar sus habilidades y conocimientos. No permita que las decisiones que tomen otros lo desconcierten ni que influyan en su rumbo. Mímese. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase a salvo pero esté presente. Puede programar reuniones y seguir adelante con sus planes, pero aléjese de cualquier persona sospechosa o que pueda no tener en cuenta sus intereses. Proteja su salud y bienestar de lesiones o enfermedades. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.