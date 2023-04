Horóscopo de hoy: día miércoles 19 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hayden Christensen, 42; Kate Hudson, 44; James Franco, 45; Kim Hawthorne, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la buena fortuna lo espera. Reconocer una oportunidad, tomarse el tiempo y hacer un esfuerzo valdrá la pena. No permita que lo afecten las pequeñas cosas. Evalúe su situación y lo que implica mantenerse en el buen camino, luego convierta su arduo trabajo en algo que esté orgulloso de presentar al mundo. Se recomienda el crecimiento personal y cuidar mejor su salud y sus finanzas. Se favorece el compromiso. Tus números son 4, 12, 19, 26, 33, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es versátil, diligente e impaciente. Es emocional y de gran corazón.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): manténgase firme, deje claras sus intenciones y haga aquello que le parezca correcto. No sobrecargue su lista de cosas por hacer con favores para los demás cuando lo que debería hacer es cuidar de sí mismo y de sus intereses. Salir adelante depende de su tenacidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): al tratar con amigos, familiares o colegas las emociones serán difíciles de controlar. Elija sabiamente sus palabras; enviar un mensaje mezclado hará confusa una situación que necesita ayuda práctica y comprensión. La superación personal ofrecerá mejores resultados que el intento de cambiar a los demás. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): experimentará problemas para expresar sus sentimientos y tratar temas delicados en el trabajo. Manténgase ocupado y no comparta información personal. Distánciese de cualquiera que intente convencerlo de que se haga cargo de más de lo que puede manejar. Cuide mejor su salud. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no dé nada por sentado; si quiere que algo se haga, hágalo usted mismo. Cuando ayude a otros o se involucre en empresas conjuntas pondrá las emociones ajenas por delante de las suyas. No prometa ni se haga cargo de demasiado. Viva dentro de su presupuesto y no adorne la información. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sus acciones tienen más peso que sus palabras. Tome la iniciativa, establezca metas, pruebe sus planes y no comparta sus ideas con otros hasta que tenga todo en su lugar. No permita que las personas demandantes acaparen su tiempo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cambie lo que sea necesario, pero cíñase a sus planes. Tratar de acomodarse a los demás lo dejará sintiéndose cansado y limitará lo que puede hacer para lograr su objetivo. Si llama a personas confiables que están en deuda con Usted, cumplirá con su fecha límite. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la experiencia le ayudará a perfeccionar sus habilidades. Ponga a prueba lo bueno que es, pero no espere ser perfecto. Tener paciencia aliviará la tensión y le ayudará a disfrutar lo que está haciendo. Dominar algo que le da felicidad es la recompensa más gratificante. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): decídase; si se toma demasiado tiempo para reflexionar sobre lo que está haciendo, pensará demasiado en el proceso. Aprenda todo lo que pueda y reúnase con personas que tengan algo que aportar. No invierta tiempo ni dinero en situaciones personales. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): diviértase, amplíe sus intereses y conozca gente nueva. No sienta la necesidad de ser demasiado generoso. Deje que su encanto guíe el camino y no sentirá la necesidad de comprar amor. Piense más en las inversiones, los contratos y las fechas de vencimiento. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche las exigencias, pero no invierta en algo por la razón equivocada ni para impresionar a nadie. Un interés en alguien muy diferente a usted conducirá a resultados negativos y positivos. Aprenda lo que pueda y siga adelante antes de que le cueste. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un enfoque sensato del dinero, el trabajo y las relaciones evitará que se involucre en una situación complicada que afecte su bienestar emocional. Preste atención a cómo se ve y dónde vive. Concéntrese en sentirte bien consigo mismo. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): concéntrese en la salud. Únase a un grupo de ejercicio físico, mejore sus hábitos alimenticios o modernice su apariencia. Vestirse para el éxito lo hará sentir seguro y con ganas de triunfar. No permita que una mala relación lo deprima; asúmalo y aléjese. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.