Horóscopo de hoy: día viernes 02 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Justin Long, 45; Zachary Quinto, 46; Dana Carvey, 68; Dennis Haysbert, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense, este año establezca su posición y muestre bondad en todo lo que haga. Trate de complacer, pero no deje que nadie se aproveche de usted. Cíñase a sus principios y ponga su energía donde tenga más sentido y marque la diferencia. Sea humilde con lo que tiene para ofrecer. Haga lo que pueda y ocúpese de sus asuntos; tendrá su reconocimiento. Sus números son 6, 17, 21, 25, 32, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es vivaz, creativo y servicial. Es curioso y encantador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención, controle su dinero y aparte fondos para algo que marque la diferencia en su forma de vivir. Escuche su voz interior con respecto al amor, la salud y al crecimiento personal. No actúe con apresuramiento; deje que su inteligencia guíe el camino. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): despeje su mente y diga lo que piensa. Puede resolver problemas y ocuparse de los asuntos pendientes si usa su inteligencia y presta atención a lo que sucede a su alrededor. El cielo es el límite; aplique sus habilidades y conocimientos. Se favorece el romance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la preparación lo llevará al éxito. La forma en que aborde los proyectos y maneje a las personas determinará cuánto logrará. No pierda su tiempo tratando de persuadir o convencer a otros. Crea en usted mismo, siga adelante y observe quién se une a usted en su búsqueda. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): realice cambios en función de cómo se sienta. Póngase en contacto con personas que le levanten el ánimo. Ponga en marcha actividades y eventos que ofrezcan conocimientos y experiencias que enriquezcan su vida y actitud. Un encuentro romántico lo alentará a modificar su vivienda. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un ritmo constante le ayudará a evitar interferencias. Interactuar con otros lo retrasará y lo confundirá. Un cambio en su estilo de vida alegrará su corazón y lo alentará a considerar cómo puede usar sus habilidades para favorecer su posición y sus objetivos a largo plazo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche, observe y sea ingenioso. Lo que descubra le ayudará a convertir sus cualidades en una oportunidad lucrativa. Adopte un enfoque diferente para ayudar a los demás y asegúrese de mostrarle cuánto le importa a alguien con quien disfrute pasar tiempo. Se favorecen los viajes. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): visite a amigos o familiares y recogerá ideas que lo alentarán a convertir su entorno en un espacio que lo inspire a utilizar sus fortalezas mientras mejora sus puntos débiles. No tolere a nadie que utilice la manipulación emocional para controlarlo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a las relaciones significativas, cómo se ve y qué comparte con los demás. Limite sus gastos; la generosidad lo dejará endeudado y sintiéndose perdido. Utilice su ingenio para desarrollar formas rentables de mejorar y ganarse el respeto. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no comparta información personal ni autorice a nadie a hablar en su nombre. Una asociación causará preocupación si carece de equidad. Controle las situaciones que puedan interferir con su felicidad o flujo de dinero. Los viajes y el crecimiento personal son lo mejor para usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): done lo que ya no use. Ocúpese de un problema doméstico antes de que tenga la oportunidad de salirse de control. Los excesos le causarán confusión. Quédese cerca de casa y haga del romance una prioridad. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si permite que sus emociones se apoderen de usted y se instale la ira surgirán problemas con instituciones, familiares y amigos. Proteja su reputación y guarde sus pensamientos para usted mismo. Un cambio que haga alguien más resultará ser lo mejor para usted. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome nota mental de sus gastos. Recortar los mismos aliviará el estrés y le dará esperanza. Gaste en calidad, no en cantidad ni en ofertas que no necesita. Fije un nuevo presupuesto, haga inversiones conservadoras y vea crecer su dinero. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.