Horóscopo de hoy: día sábado 01 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Liv Tyler, 46; Missy Elliott, 52; Pamela Anderson, 56; Dan Aykroyd, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: planifique sus acciones, no deje lugar al error y use su inteligencia para superar a cualquiera que compita con usted. Dirija su atención a lo que es posible, ganará terreno y hará buenas conexiones. Incluya en sus pensamientos a las personas que hacen que su vida valga la pena. No permita que las emociones interfieran con su progreso. Siga el camino que lleva a la victoria. Sus números son 9, 12, 22, 24, 31, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emprendedor, agresivo e impredecible. Es posesivo y amable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga el impulso. Sus acciones lo llevarán a la meta a tiempo. No deje que asuntos triviales se interpongan entre usted y lo que quiere lograr. Busque la oportunidad adecuada y aprovéchela antes de que sea demasiado tarde. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una confusión le costará tanto emocional como financieramente si no se deja suficiente margen de maniobra. Haga su trabajo y apéguese a planes simples y factibles que no le causen deudas ni estrés insuperables. Controle el resultado en lugar de dejar que lo controle a usted. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede convertir una idea en una ganancia si dedica tiempo y cultiva las posibilidades. Prepare un espacio de trabajo propicio para la concentración y de fácil acceso a lo que necesite para convertir sus ideas en algo concreto. Se favorece el romance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comuníquese con expertos y exprese sus inquietudes. La información que reciba ayudará a aclarar cualquier concepto erróneo que tenga con respecto a su próximo movimiento. No sea reacio a moverse; si quiere que algo se haga correctamente, hágalo usted mismo. Evite los gastos impulsivos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cambie solo lo necesario. Manténgase enfocado en lo que es esencial y lo hace feliz. Rechace lo que no se alinea con su corazón y acepte lo que es mejor para todos. Preste más atención a sus necesidades; regálese amor y satisfacción. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): emprenda cambios que le ayuden a aprender, ampliar sus intereses y a vivir dentro de sus posibilidades. Reduzca los gastos prescindibles, aumentará su nivel de confianza y le resultará más fácil cumplir los sueños que más le importan. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): permita que sus acciones hablen por usted. Muestre compasión al tratar con los demás; obtendrá el respeto, el respaldo y el apoyo que necesita. No deje que el amor le cueste económicamente; sepa cuándo decir que no. Deje que sus acciones muestren a otros el camino. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ate los cabos sueltos y se sentirá mejor consigo mismo y con su futuro. Comuníquese con aquellos que despierten su imaginación y lo entusiasmen con las posibilidades. Elija una transición pacífica entre donde está y donde quiere terminar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): comparta sus verdaderos sentimientos y la respuesta que reciba será esclarecedora. La comunicación honesta y la acción sincera agotarán a quienes intentan aprovecharse de usted y alentarán a quienes comparten sus preocupaciones. Se favorecen los eventos sociales, las reuniones y el crecimiento personal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): es evidente una mala interpretación de sus propias emociones con respecto a la ayuda financiera, emocional o material. Antes de poner a alguien más en primer término, tenga en cuenta las posibles ramificaciones. Haga sugerencias, solicite apoyo y cambie la forma en que hace las cosas para seguir avanzando. Diga lo que piensa. Deje libre tiempo y espacio para sobresalir. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): simplifique su vida, reduzca los gastos y preste atención a hacer y ser lo mejor posible. Aléjese de la confusión, el caos y las personas falsas que intentan robar lo que es suyo. Aprecie lo que tiene y a quién tiene en su vida, y ofrezca lo que quiere a cambio. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): en caso de duda, absténgase. El tiempo que se da para evaluar sus opciones lo llevará al éxito. Haga preguntas difíciles y prepárese para tomar decisiones que determinen lo que está por venir. Sea el director de su destino, no el espectador. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.