Horóscopo de hoy: día sábado 08 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sophia Bush, 41; Milo Ventimiglia, 46; Kevin Bacon, 65; Anjelica Huston, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año confíe en su voz interior para señalarle la dirección correcta. Permita que sus emociones guíen el camino y deje que su imaginación convierta sus pensamientos en realidad. La disciplina y el trabajo duro darán sus frutos. Una ganancia financiera, emocional o legal parece prometedora y debería ayudar a convencer a otros a unirse a su cruzada. Una oportunidad de trabajar con alguien extraordinario no lo defraudará. Aprenda de los mejores, y en eso se convertirá. Sus números son 2, 24, 25, 28, 31, 37, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, emprendedor y confiable. Es paciente e inspirador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): seleccione sus palabras con cuidado cuando trate con personas cercanas a usted. Elija la paz y el amor sobre la discordia y el caos. Ponga mayor énfasis en el crecimiento personal, sin tratar de cambiar a los demás. No comparta demasiada información, o alguien la usará en su contra. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): viva con lo que tiene y simplifique su vida. La oportunidad comienza con usted y con la toma de decisiones que le convengan mental, financiera y emocionalmente. No dé nada por sentado y verifique la información que recibe. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si no presta atención a su intuición se tornará vulnerable. Un extraño ofrecerá información falsa que puede costarle. Arreglar y utilizar su espacio para satisfacer sus necesidades le ayudará a encontrar el éxito que anhela. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): encuentre puntos en común con las personas que desea en su equipo. La información que reciba cambiará su forma de proceder. Antes de decir que está de acuerdo preste atención a lo que cuestan las cosas. Use sus habilidades de manera diferente y dejará una impresión duradera. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): su curiosidad lo llevará en una misión de descubrimiento de lo que es posible. Ampliar su mente para dar cabida a sus sueños aumentará su confianza y lo alentará a repensar su estrategia para futuros proyectos. No actúe con prisa. Siga los canales adecuados. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): extienda una mano amiga y las conexiones que desarrolle cambiarán su vida. Una fuerzas con alguien que comparte sus creencias y quiere marcar la diferencia. Un evento social despertará su imaginación y lo animará a moverse de forma inesperada. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no actúe precipitadamente. Piense en lo que quiere lograr y encuentre una forma original de avanzar sin causar malestar ni discordia. Cíñase a un presupuesto, aunque alguien le ruegue que gaste más. Un cambio que haga alguien más lo decepcionará. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): simplifique sus planes y no permita que se apoderen de usted la ira ni los celos. Concéntrese en la verdad, haga preguntas y elija dirigirse en una dirección que lo haga feliz. Sea usted mismo y deje que su imaginación creativa guíe el camino. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): comparta sus sentimientos con alguien a quien ama. Actualice su look, pero no se salga del presupuesto. Un cambio solo es bueno si no causa estrés financiero. Use su imaginación para dar forma a su futuro y manifestar planes lucrativos. Se favorece el romance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): investigue los hechos. Se alegrará de haberlo hecho cuando no esté en el lado perdedor de un trato basado en mentiras. La mejor manera de salir adelante es hacerlo solo y manejar los asuntos usted mismo. Deje que la inteligencia lo guíe, no la exageración. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que los cambios que otros hagan lo tienten a seguir el ejemplo. Puede ser solidario sin participar. Invierta más tiempo y dinero en algo que lo beneficie directamente. Su objetivo es aliviar el estrés, no causar preocupación. Se favorece el crecimiento personal. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reúnase con personas inteligentes que lo hagan pensar. Un evento social interesante le abrirá las puertas a una oportunidad que le permitirá usar su intuición y sus talentos para ampliar sus posibilidades financieras. Abrace los nuevos comienzos y avance con entusiasmo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.