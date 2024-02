Horóscopo de hoy: día domingo 25 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rashida Jones, 48; Chelsea Handler, 49; Sean Astin, 53; Tea Leoni, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga orden y prepárese para seguir adelante con entusiasmo. No dude cuando vea algo que quiera. Aproveche el momento y ponga las cosas patas arriba. Un cambio lo vigorizará y lo enviará a la búsqueda de la libertad. Haga que este año su viaje cuente, siga a su corazón y viva el momento. Rodéese de aliados y compruebe cuánto logra. Sus números son 6, 10, 22, 26, 34, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, ingenioso y sabio. Es persuasivo y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reconozca las posibilidades y los inconvenientes antes de actuar. La observación le ayudará a distinguir lo que es adecuado para usted. No esté demasiado ansioso por ofrecer sus servicios antes de comprender la complejidad de una situación. Mire hacia adentro y concéntrese en el crecimiento personal en lugar de intentar cambiar a los demás. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dé la espalda a lo que no tolera y concéntrese en aquello que le da esperanza. Abogue por un cambio positivo uniéndose a aquellos que piensan como usted. Su perspicacia y sabiduría impactarán a los demás y cambiarán el resultado. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adopte sabiduría, experiencia y mejores decisiones. No permita que alguien lo guíe en una dirección que le satisfaga a él y no a usted. Ceder ante los demás agotará su confianza y le hará perder el tiempo. Concéntrese en hacer algo físico. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore lo que la vida tiene para ofrecer. Contáctese con amigos que enriquezcan su vida e inicie conversaciones que alimenten su imaginación. No permita que el cambio le cueste ni asuma deudas innecesarias. Deje que la inteligencia sea la fuerza detrás de sus decisiones. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que nadie se aproveche de usted ni permita que su ego lo engañe haciéndole creer que los elogios de alguien son para beneficiarlo. Si desea claridad, haga preguntas y si no le gusta lo que ve o escucha, no tenga miedo de rechazarlo o dejarlo pasar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): busque alternativas y descubrirá el mejor camino a seguir. Una conexión inusual le ofrecerá una visión de nuevas posibilidades, personas y lugares que pueden ayudarle a llenar su imaginación con soluciones tangibles. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no siga el manual de otra persona. Formule lo que quiere y hágalo realidad. Tome el relevo y ponga algo de acción detrás de sus palabras. Tiene mucho que ganar si se mantiene centrado, lo hace de forma sencilla y se ciñe a un presupuesto. No complique las cosas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reconsidere cómo utilizar su espacio de manera rentable. Un cambio en casa influirá en cómo se sienten las personas cercanas a usted y en lo que elijan hacer a continuación. Prepárese para dejar atrás el pasado y plantar firmemente sus pies en el lugar que lo hace feliz. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): se dispararán las emociones y las conversaciones lo dejarán preguntándose qué está haciendo. Dé un paseo por el camino de los recuerdos y revise lo que haría de manera diferente. Piense en lo que le brinda alegría y si ha llegado el momento de mezclar las cosas y probar algo nuevo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aborde los problemas que afectan su hogar o sus finanzas antes de que alguien lo presione. Adopte un enfoque inteligente que fomente la organización y ejecución de un plan inesperado. El elemento sorpresa le dará tiempo para terminar lo que empieza. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): guarde sus pensamientos para usted hasta que tenga un plan y el conocimiento suficiente para evitar cualquier interferencia que encuentre. Reste importancia a cualquier situación que esté provocando desprecio. Ocúpese de sus promesas y responsabilidades. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): acepte el cambio y descarte todo lo que lo detenga. Libérese de la negatividad y diríjase en una dirección que ofrezca un vínculo directo con alguien o algo que desea alcanzar. Una fuerzas y fortalezca su posición. Concéntrese en las cosas y personas que le brindan alegría. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.