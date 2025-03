Horóscopo de hoy: día jueves 13 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Adam Clayton, 65; Dana Delany, 69; William H. Macy, 75; Neil Sedaka, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año no permita nada al azar. Planifique su camino y tenga una lista de verificación preparada. Saber qué quiere lograr y cómo hacerlo realidad aliviará el estrés y le hará la vida más fácil. Aléjese del desastre y de aquellos a quienes les gusta jugar con sus emociones. Manténgase firme, haga aquello que le haga sentir bien con usted mismo y con sus logros, y siga adelante con una sonrisa. Sus números son 3, 11, 22, 28, 31, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, divertido y atento. Es extrovertido y amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): explore las posibilidades, viaje y alimente su curiosidad. Lo que experimente ayudará a dar forma a lo que está por venir. Modifique su imaginación y diseñe un plan que lo entusiasme y amplíe su conciencia. Dé el paso y comience un régimen saludable, y se conectará con personas con ideas afines. La autoestima cambiará la forma en que lo perciben los demás. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuando una puerta se cierra, otra se abre. Acepte el cambio y aprovéchelo al máximo. Deje que su energía fluya en direcciones que le proporcionen la emoción y el deseo que anhela. Siga a su corazón y eso le ayudará a alejar a quienes intentan empujarlo en una dirección más adecuada para ellos que para usted. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómese un momento para respirar y repensar sus opciones. No permita que su orgullo ni sus emociones interfieran con sus sabias decisiones. Hablar es fácil y alguien estará ansioso por darle una visión sesgada para que vea las cosas a su manera. Verifique los hechos antes de aceptar algo que carece de sustancia. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga su energía en su trabajo o fuente de ingresos. Una actitud innovadora y un impulso persistente para hacer lo mejor que pueda traerán buenos resultados si no se excede, poniendo en peligro su salud o sus relaciones personales. El equilibrio será la clave de su éxito. La planificación y la precisión lo separarán de la competencia. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga lo que más le convenga. Evite participar en el drama o en los sueños de otras personas. Concéntrese en aprender y vivir la vida de una manera adecuada para alcanzar el destino que elija. Confíe en su criterio y dígale no a cualquiera que intente empujarlo en una dirección que no le gusta. No se enoje; póngase en movimiento. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca metas factibles. No permita que nadie lo convenza de asumir demasiadas responsabilidades. Aprenda a adaptarse a los cambios que no puede controlar y organice su tiempo para abarcar su lista de tareas pendientes. Apunte a la estabilidad y la seguridad financiera, y aléjese de las sugerencias extravagantes que pueden dejarlo en una posición de endeudamiento. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): amplíe su mente hasta integrar mentalmente cada aspecto de sus objetivos. Medite cómo puede usar sus cualidades intelectuales y físicas para completar su misión sin causar disgustos ni dañar su reputación ni posición. La oportunidad es evidente, pero los motivos y un plan férreo serán esenciales para alcanzar el éxito. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe en actividades que lo estimulen física y mentalmente. Un cambio de escenario hará que su mente fluya y lo alentará a inscribirse en algo que desee aprender, explorar o hacer físicamente. Se fomenta el encuentro con personas que se dirigen en una dirección similar. No dé nada por sentado; cuando tenga dudas, pregunte. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): permítase tiempo para cultivar relaciones significativas. Establezca límites con quienes se aprovechan de usted. Encontrar ese punto ideal que fomente la equidad y la buena voluntad entre usted y las personas con las que pasa el tiempo hará que su vida sea más agradable. Esfuércese, establezca estándares altos y aléjese de las situaciones tóxicas. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía donde cuenta. Concéntrese más en su salud y bienestar y menos en tratar de complacer a alguien que le quita energía. Enfatice aquello que favorece su salud, lo entusiasma con la vida y lo hace feliz. Tome las riendas en lugar de dejar que alguien más dicte lo que sigue. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reaccionar de forma exagerada no resolverá los problemas. Si hay algo que no le gusta, cámbielo. Elabore un presupuesto con el que pueda vivir y tómese el tiempo necesario para convertir su ceño fruncido en una sonrisa. Si deja que alguien más haga el cambio, es probable que no esté satisfecho con los resultados. Para variar, mímese. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): organice sus actividades y defínalas para evitar confusiones o decepciones. La precisión y el detalle le ayudarán a evitar gastos inesperados y reservas duplicadas. Un estilo de vida enérgico y bien administrado le ayudará a ponerse en forma, pero la desorganización dará como resultado contratiempos, lesiones menores o riesgos para la salud. Elija sus batallas sabiamente. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.