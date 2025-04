Horóscopo de hoy: día miércoles 23 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dev Patel, 35; Jaime King, 46; Jonathan Ruckman, 56; George Lopez, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reciba este año con entusiasmo y pasión. Elija participar en lugar de ser un espectador. Niéguese a ser una víctima o a atarse a algo que no disfruta o a un estilo de vida que lo hace sentir engañado. Tome decisiones que le ayuden a convertir sus sueños en realidad. El descontento no resuelve nada si no está dispuesto a tomar el control e iniciar un cambio positivo. Elija responsabilizarse de su felicidad. Sus números son 6, 13, 22, 27, 30, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es decidido, servicial y posesivo. Es influyente y sugerente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cuando se enfrente a la negatividad o la decepción busque alternativas. Un plan de respaldo le brindará tranquilidad y le asegurará no perder el tiempo ni su reputación. Es evidente el riesgo de ser lesionado o herido si participa en eventos o actividades controvertidas. Son necesarias paciencia, precisión y una actitud positiva. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga una lista de tareas pendientes y dedíquese a sus asuntos, liberando tiempo para cuidar de sí mismo y de sus relaciones significativas. No permita que nadie lo explote ni lo incite a una situación sin salida. Una actitud positiva y la fuerza de voluntad le ayudarán a superar a cualquiera que se interponga en su camino. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga el trabajo preliminar y evite los conflictos. Hoy, tómese un tiempo para prepararse y cuidar de usted mismo. No permita que los cambios que lleven a cabo los demás lo confundan ni que interrumpan su agenda. Planifique y termine lo que empieza. Aprenda de la experiencia y mantenga sus documentos, espacio y responsabilidades en orden. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje de hablar y empiece a actuar. Sus palabras no servirán de nada si solo habla y no juega. Revise sus rutinas, estilo de vida y salud, y haga cambios que le den esperanza y la promesa de un futuro mejor. Elimine los malos hábitos y reemplácelos por una dieta adecuada, ejercicio y una actitud positiva. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se enoje por nada. Si no le gusta lo que ocurre, haga algo al respecto. Quejarse no servirá de nada, pero actuar e implementar los cambios que puedan mejorar su vida le ayudará a obtener resultados y a ganarse el respeto. Se ven favorecidos la comunicación, la investigación y el camino que tranquiliza su alma. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el detalle, la precisión y un presupuesto asequible producirán resultados positivos. No permita que nadie lo convenza de excederse ni de gastar de más. Cuestione y verifique la información que recibe. Cambiar cómo, dónde y con quién vive le dará tranquilidad y un estilo de vida más manejable. El crecimiento y la superación personal se ven favorecidos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): antes de empezar repita sus planes a todas las personas afectadas por sus decisiones. Es mejor obtener aprobación para evitar rescates o contratiempos. Cíñase a los hechos y cuestione cualquier información que reciba que suene descabellada. Está bien darle un toque atractivo al relato, pero no prometa lo imposible. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique tiempo a conocer gente interesante. Concentre su energía en conversaciones animadas que aborden temas que puedan enriquecer su forma de vivir y usar sus habilidades o lo que elija hacer en adelante. Acercarse a alguien que pueda ayudarle fomentará una aventura conjunta. El romance está en las estrellas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): observe cómo reaccionan los demás. Lo que oiga y vea le mostrará discrepancias que debe abordar antes de colaborar con alguien más. Antes de aceptar una oferta o contratar a alguien para hacer reparaciones en el hogar calcule los costos. El beneficio económico es evidente, pero también lo es el gasto excesivo. Lo que fácil viene, fácil se va. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): guárdese para sí mismo su información personal. Si no es específico alguien tergiversará sus palabras o lo confundirá. Cambiar de ubicación, asistir a un evento o comenzar una nueva actividad aumentará su confianza y lo animará a hacer un cambio positivo. Lo mejor para usted es definir cómo se siente y qué quiere. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en su salud y bienestar. Las actividades físicas le ayudarán a desahogarse de algo que de otro modo podría afectar a alguien cercano. Proteja su reputación y no comparta sus opiniones. Actualice sus habilidades para mantenerse al día en un mercado competitivo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): limite sus gastos, simplifique su vida y elimine las cosas que ya no necesita, quiere o usa. Abra su espacio, libérese de la basura y del desorden, y haga espacio para lo más importante. Replantéese qué le brinda alegría y asuma la responsabilidad de su felicidad. Comparta con quien ama sus ideas, planes y sentimientos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.