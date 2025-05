Horóscopo de hoy: día sábado 03 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Hendricks, 50; Kristin Lehman, 53; Amy Ryan, 57; Frankie Valli, 91.

FELIZ CUMPLEAÑOS: pruebe las aguas antes de lanzarse, e inicie cambios que mejoren su vida y su entorno. Un enfoque enérgico para mantenerse al día, ocuparse de sus asuntos y perseguir sus metas dará sus frutos, generando oportunidades inesperadas que lo animarán a ampliar sus cualidades, habilidades y experiencia, y a aplicar lo que sabe para ayudar a quienes han perdido el camino. Sus números son 5, 13, 21, 29, 34, 42, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, apasionado y servicial. Es franco y genuino.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acelere el motor y emprenda una aventura. Ya sea que viaje, socialice o se desafíe mental o físicamente, o de cualquier otra manera, convierta este día en uno lleno de emoción y alegría. Deje que su corazón lo guíe, rodéese de sus personas favoritas y persiga sus sueños, esperanzas y deseos. Amplíe sus intereses, conocimientos y amistades. El romance está en las estrellas. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): afronte cualquier situación y transforme cualquier interacción negativa en positiva. Céntrese en el hogar, la familia y en aprovechar al máximo lo que tiene. Su gratitud inspirará a los demás y los animará a aprovechar sus cualidades y su buena fortuna. Sea precursor, maestro y guía hacia un futuro mejor. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en algo que amplíe su perspectiva y lo anime a realizar cambios, mejoras y conexiones que le ayuden a elevar su perfil y sus posibilidades. Lo que aprenda y las habilidades que domine lo guiarán en una dirección positiva que le ofrecerá beneficios a largo plazo. Los eventos grupales le ofrecerán perspectivas únicas e inesperadas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): descubra nuevas posibilidades. Céntrese en lo que más le interesa y preocupa, y descubrirá cómo contrarrestar lo que no le gusta y potenciar lo que aprecia. Procure estabilizar su posición y asegurar su situación financiera. Un presupuesto y un plan aliviarán el estrés y le permitirán regalarse algo especial. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): presione donde sea necesario para asegurarse de conseguir lo que quiere y en el momento oportuno. Use tácticas positivas que motiven a quienes espera que lo apoyen y le ayuden en lugar de agotarlos. Su actitud determinará el resultado. Sonría, ofrezca una palabra amable y disfrute de la compañía. El romance se ve favorecido. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una mente abierta le ayudará a recopilar y retener información. Aprender y sustituir lo que mejor le funcione traerá un cambio positivo. Reencontrarse o reunirse con alguien que tenga información o conocimientos sobre algo que desea también le abrirá puertas. Los viajes, el aprendizaje y la comunicación se ven favorecidos. Invierta en sí mismo y ganará estabilidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cobre impulso y conviértase en la fuerza motriz. No se quede de brazos cruzados esperando a que alguien más dé el primer paso. El éxito requiere tiempo, esfuerzo y trabajo. Demuestre a todos lo eficiente y trabajador que puede ser, o use su encanto y poder de persuasión para convencer a otros de que hagan su parte mientras supervisa. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si es terco, posesivo o toma medidas agresivas surgirán problemas. Dirija su atención hacia dentro y critíquese a sí mismo en lugar de condenar a los demás. Las relaciones funcionarán mejor si comparte y juega limpio. Elija llevarse bien y llegar a acuerdos, o tome distancia hasta poder hacerlo. Un desafío físico ayudará a diluir la tensión. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): conozca mejor a alguien que le interese. Comunicarse, compartir conocimientos e intenciones, y hacer propuestas lo pondrá en una posición cómoda que le brindará seguridad y estabilidad, lo que reducirá sus gastos generales. Un cambio de estilo de vida aumentará su atractivo y fomentará el romance. Las buenas decisiones conducen a excelentes resultados. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si no tiene todo listo, suspenda sus planes. Dedique tiempo y esfuerzo a prepararse y a encontrar la mejor ayuda posible. Antes de proceder escuche, pregunte y verifique los hechos. Un cambio solo es tan bueno como la reflexión, el trabajo duro y el esfuerzo que invierta. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a dónde va su dinero. Trabaje con un presupuesto que pueda aceptar y un plan que resuelva sus necesidades esenciales. No permita que los cambios o comentarios de otros interrumpan sus planes. Cíñase a lo que mejor le funcione y renuncie a cualquier tentación. No tema tomar el camino menos transitado. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que sus antojos lo dominen; solo lo conducirá a comportamientos indulgentes o gastos que no puede permitirse. Mantenga cerca a sus amigos y familiares que lo apoyan y cuidan de usted. Las cosas no son lo que parecen. La disciplina y centrarse en la superación personal, el crecimiento, la salud, el bienestar económico y general le ahorrarán problemas y arrepentimiento. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.