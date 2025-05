Horóscopo de hoy: día domingo 25 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aly Raisman, 31; Demetri Martin, 52; Octavia Spencer, 55; Mike Myers, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: amplíe su mente. Este año contactar a personas que se dedican a algo que le interesa impulsará sus logros. Reflexione y actualice sus metas para adaptarlas a su estilo de vida actual. Ser organizado, proponer planes innovadores y conectar con personas tan creativas como usted marcará la diferencia. La participación será clave para impulsar sus intereses tanto a nivel personal como profesional. Sus números son 4, 10, 18, 27, 32, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, educativo y divertido. Es servicial y observador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sopese los pros y los contras de cada situación y busque una solución original. Establezca un presupuesto y un plan alcanzable. La sincronización y la precisión determinarán lo que haga. Diga no a los excesos y haga usted mismo todo lo que pueda. Poner a trabajar sus cualidades dará sus frutos. El romance y la superación personal se ven favorecidos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no abarque más de lo que puede manejar. Ofrecer menos y dar más le dará el impulso que necesita para alcanzar sus metas. No permita que nadie se aproveche financieramente de usted. Juegue limpio y aléjese de quienes no lo hacen. La ira es una pérdida de tiempo. La actividad física le ayudará a desahogar la frustración. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija el camino que le ofrezca más oportunidades. Descubra las posibilidades en eventos y encuentros informativos. La diversificación es la clave de su felicidad. De cuantas más maneras pueda usar sus cualidades, más fácil será encontrar su lugar. La oportunidad es evidente. Aproveche al máximo su encanto, inteligencia y conocimientos. El romance y la actividad física se ven favorecidos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): revise las conversaciones y las solicitudes. Alguien pedirá demasiado. Use ejemplos y hechos para alejarse de las personas y situaciones que lo incomodan. Frene cualquier inclinación a excederse y evite que las situaciones se descontrolen. La honestidad es la mejor política, y es necesario rechazar un trato que no cumpla con sus requisitos. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que la ira lo domine, ni siquiera en defensa propia. Mantener la paz lo distinguirá del resto. Ofrezca liderazgo y perspicacia, y sugiera recursos innovadores que sean fáciles de negociar. Sin importar con quién trate, una actitud positiva lo pondrá al mando y lo convertirá en un héroe. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la mente abierta, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Quizás necesite un cambio, pero sin que sea una jugada forzada. Mire a su alrededor, piense en aquello que lo hace feliz y en lo que no, y convierta sus pesadillas en dulces sueños y oportunidades que estimulen su mente y le levanten el ánimo. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una conversación abierta puede ayudar a aclarar mucha incertidumbre. Prepárese para hacer preguntas difíciles, verificar hechos y tomar decisiones que impactarán positivamente en cómo y dónde vive. La oportunidad es evidente; usar su imaginación y creatividad le ayudará a encontrar su lugar feliz. Priorice el beneficio personal, la superación y el amor. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dirija su energía a alcanzar sus metas, ejercitarse y ser la mejor versión de sí mismo en todos los aspectos de la vida. No permita que la ira y la frustración aumenten sin importar lo que hagan o digan los demás. Si se concentra en su interior dará el ejemplo y se ganará el respeto que merece. El cambio positivo comienza con usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): establezca una agenda apretada. Cuanto más ocupado esté, mejor. Usar su energía para lograr resultados lo conducirá a la satisfacción personal y evitará la discordia con cualquiera que busque una discusión. Las actividades físicas y los proyectos de superación personal le darán el impulso que necesita para establecer con confianza expectativas y metas más significativas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea receptivo al cambio. Si se deja llevar, le resultará más fácil terminar los trabajos. La comunicación y los viajes serán engañosos. Revise si hay costos ocultos y lea la letra pequeña. Invierta más tiempo en la superación personal y en sentirse lo mejor posible. No tiene que gastar de más para llevar un estilo de vida saludable. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): invierta tiempo y dinero en usted mismo y en su entorno. Las inversiones sólidas que lo posicionen para el éxito darán sus frutos. Una mudanza o la eficiencia en su espacio tendrán beneficios a largo plazo. Haga usted mismo todo el trabajo que pueda, y lo que ahorre le dará un colchón financiero que aliviará el estrés. El romance está en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los gastos emocionales, los caprichos y los excesos le traerán problemas financieros. Cambiar su forma de administrar el dinero le ayudará a llegar a fin de mes. Vivir dentro de sus posibilidades tendrá un impacto positivo en su vida y le ayudará a adoptar un mejor criterio financiero. Evite gastos innecesarios pagando por adelantado y evitando cargos por pagos atrasados. Cíñase a un presupuesto. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.