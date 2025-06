Horóscopo de hoy: día domingo 01 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Willow Shields, 25; Amy Schumer, 44; Heidi Klum, 52; Morgan Freeman, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: interésese más en su estilo de vida, su hogar y su rutina diaria. Haga que sus metas sean la comodidad y la conveniencia. Reduzca las influencias externas y establezca límites con quienes intentan dictar quién es y lo que debe hacer. Mantenga los pies sobre la tierra y trace un plan que resuelva sus necesidades esenciales. Tiene mucho que ganar si toma las riendas y vive a su manera. Ámese. Sus números son 7, 12, 21, 28, 30, 34, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, extrovertido y divertido. Es cariñoso y accesible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga sus planes factibles y sus gastos dentro del presupuesto. Independientemente de lo que haga, la preparación es esencial. No permita que nadie lo convenza de algo que no puede pagar o que no necesita. Estar preparado le ayudará a obtener apoyo al lidiar con responsabilidades y metas de vida. Las emociones, el romance y la pasión están en auge. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un respiro. Cuando tenga dudas o no haya recibido la información pertinente, implementar cambios lo retrasará. No permita que nadie lo acorrale ni lo presione con costos adicionales por falta de tiempo. Preste más atención a la superación personal y dedique menos tiempo a intentar cambiar a los demás. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los proyectos personales y de mejoras para el hogar lo beneficiarán. Su voz, comprensión y compasión pueden ayudarle a forjar un estilo de vida que lo acerque a sus seres queridos y a los que más le importan. Únase a grupos con algo que ofrecer y lo pondrán al día de las novedades más emocionantes. El romance parece prometedor. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): recibirá información falsa que puede afectar sus decisiones de vida, poniéndolo en una posición vulnerable. Considere sus opciones, lo que ofrece su comunidad, las ayudas y subvenciones del gobierno, y su mejor oportunidad para asegurarse de salir adelante. Puede ser que desee un cambio, pero antes siga los canales adecuados. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): recicle viejas ideas, actualícelas y contacte a cualquiera que pueda ayudarle a perfeccionar su presentación. Es esencial mantener el impulso. Asista a eventos que puedan ampliar su alcance y enriquecer sus posibilidades de obtener apoyo. Ganará más si se promociona a sí mismo y a lo que puede hacer. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una mente abierta, la investigación y la verificación de datos le ayudarán a evitar ser manipulado por quienes buscan ganar dinero rápido. Viajar, aprender, asistir a reuniones y centrarse en el crecimiento y la superación personal lo mantendrán a salvo. Proteja, defienda y vele por sus intereses. Un cambio de aires aliviará el estrés. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): optimice su tiempo. Tiene mucho que ganar si presta atención a lo que sucede a su alrededor y encuentra formas de usar sus habilidades para ayudar a los demás. Los contactos que establezca y el impacto que tenga marcarán la diferencia. Invierta tiempo en asociaciones que muestren el debido potencial hacia intereses comunes y objetivos a largo plazo. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ate los cabos sueltos antes de enfrentarse a sanciones. Espere lo inesperado y manténgase alerta para tomar medidas que protejan sus derechos, pertenencias y perspectivas. Permitir que afloren la ira o las emociones lo perjudicará. Respire hondo y busque alternativas que lo beneficien no solo a usted, sino a todos aquellos que lo rodean. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): corra el riesgo y haga el trabajo. No pierda el tiempo en asuntos triviales ni en quienes dan vueltas sin rumbo y logran poco. Sea proactivo y establezca estándares altos a los que otros puedan aspirar, y la oportunidad se le presentará. El éxito personal está a su alcance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese un tiempo para relajarse, liberar su mente y analizar sus opciones. Visite un lugar que le resulte sereno. Reflexione sobre conversaciones y posibilidades mientras evalúa las situaciones, y ganará perspectiva sobre lo que quiere y cómo hacerlo realidad. Revise sus inversiones y considere implementar un estilo de vida más saludable. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): relájese y observe cómo se desenvuelve el mundo a su alrededor. Considere sus opciones y los cambios necesarios para encontrar su lugar ideal. Asista a una conferencia o investigue un tema que aborde los problemas que enfrenta. Busque alternativas holísticas para aliviar el estrés y convertir su pasión en un pasatiempo lucrativo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reconsidere sus cualificaciones actuales y lo que disfruta hacer, y busque maneras alternativas de usar sus cualidades para progresar. Use su imaginación, pero evite correr riesgos innecesarios. Las conversaciones serán engañosas, y la verificación es fundamental para evitar errores o pérdidas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.