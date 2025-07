Horóscopo de hoy: día sábado 26 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bianca Santos, 35; Kate Beckinsale, 52; Sandra Bullock, 61; Helen Mirren, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año considere donar su tiempo, pero no su dinero. Las conexiones que haga le ayudarán a destacar y a mejorar su capacidad de ascender en la escala financiera. Lo que descubra a lo largo del camino lo mantendrá actualizado y en sintonía con la forma de invertir en sí mismo. Lo que aprenda a través de la experiencia, las personas con las que se relacione y las habilidades que logre dominar darán sus frutos. Sus números son 2, 15, 21, 24, 31, 33, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es asertivo, enérgico y único. Es creativo y metódico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a lo que intenta lograr. No permita que los cumplidos le cuesten caros. Sea realista, tenga un plan y un presupuesto, y negocie con precisión. Combinar disciplina con intuición le dará la fuerza que necesita para deslumbrar a quien quiera de su lado. El amor y los eventos sociales fomentarán el romance. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): controle su orgullo antes de iniciar un diálogo con alguien que busque pelea. A veces es mejor alejarse de situaciones disruptivas o que puedan salirse de control. No permita que la terquedad lo ponga en una posición precaria. Aprenda cuándo retirarse y reduzca sus pérdidas. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hacer un viaje corto, asistir a una reunión o cambiar su rutina le ayudará a ordenar sus pensamientos para prepararse para lo que quiere lograr. Un desafío físico le pasará factura si no tiene cuidado. Vaya a su ritmo y evite que alguien más intente incitarlo a un encuentro imprudente. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): recapitule su situación actual y tenga en cuenta sus opciones. La preparación le ayudará a sentirse más cómodo al tratar con instituciones, figuras de autoridad y asuntos financieros o médicos que le preocupan. Enfrente los problemas domésticos y los cambios de estilo de vida con prontitud. Baje el tono antes de que la situación estalle. Tome el camino correcto y haga lo que debe hacer. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): permita que su encanto lo guíe y todo lo demás caerá en su lugar. Participar en eventos comunitarios y de establecimiento de contactos le permitirá establecer conexiones valiosas. No dude en compartir sus ideas y explorar posibles alianzas con personas afines. Evite situaciones que impliquen riesgos físicos. Aléjese de las multitudes. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): considere las posibilidades y elija el camino que promueva la menor fricción y la mayor honestidad, paz y amor. Cuando estallan las peleas no hay ganadores, solo perdedores. Eleve sus estándares y aléjese de situaciones y personas que le falten el respeto a usted o a su estilo de vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje de procrastinar y empiece a avanzar en una dirección que lo haga sonreír, le dé ligereza al andar y llene de amor su corazón. Participe en eventos que le interesen y socialice con personas interesantes y divertidas. El romance está en las estrellas, y los reencuentros revitalizarán viejas conexiones. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): replantee su día y la forma en que distribuye su tiempo. Asumir responsabilidades que no le corresponden lo llevará al arrepentimiento. No deje que nadie se aproveche de usted. Done su tiempo o dinero a causas que le preocupan. Un impacto positivo le dará la fuerza y ​​el valor necesarios para seguir adelante. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dé esperanza a quienes encuentre y esta repercutirá y restaurará su fe en los demás. Una actitud alegre hará sonreír a quienes lo rodean. Haga cambios en su estilo de vida por las razones correctas y evite que sus emociones interfieran con decisiones urgentes. El crecimiento personal y el romance florecerán. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): los gastos emocionales serán su perdición. Preste atención a los costos ocultos y a aquellos deseosos de que se haga cargo de sus gastos. La disciplina dará sus frutos en situaciones que requieren paciencia y precisión. Si anhela un cambio considere mirar hacia dentro y trabajar en su crecimiento personal y sus ganancias financieras. Espere el momento oportuno; todo es negociable. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a los detalles. Los cambios legales, financieros o médicos de última hora requerirán una consideración más cuidadosa. Evite que lo presionen manteniéndose bien informado sobre las posibles repercusiones. Enorgullézcase de su apariencia y enfrente con dignidad a quienes buscan explotar sus debilidades. Proteja lo que más le importa. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio puede ser su objetivo, pero considere lo que implica antes de empezar. Eche otro vistazo a sus opciones y adapte su plan para cumplir con los requisitos. Deje que su intuición lo guíe y que su paciencia lo proteja de quienes intentan aprovecharse de usted. Evite riesgos y confrontaciones. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.