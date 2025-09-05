Horóscopo de hoy: día viernes 05 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kat Graham, 36; Carice van Houten, 49; Rose McGowan, 52; Michael Keaton, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: atienda con prontitud sus asuntos personales, financieros y emocionales. No permita que los cambios que se desarrollan a su alrededor le impidan hacer lo que es mejor para sí mismo. Desconéctese de quienes van en la dirección opuesta y le resultará más fácil avanzar sin conflictos ni interferencias. Sea específico sobre lo que quiere lograr para asegurarse de no perder tiempo ni dinero valiosos en planes y personas improductivas. Sus números son 5, 12, 23, 33, 37, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atento, detallista y expansivo. Es dedicado e imaginativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta su visión y participe en eventos que puedan ayudarle a marcar la diferencia en una causa en la que cree. Pasar tiempo con alguien a quien ama o participar en actividades sociales le dará un sentido de pertenencia y la esperanza de un futuro mejor. Ponga más energía en explorar las posibilidades de un cambio de estilo de vida o un compromiso. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice sus opciones, pero no se sienta presionado a decidir. Hable sobre sus preocupaciones, alternativas y nuevas posibilidades, y encontrará un camino que conduzca a un cambio positivo y a la paz interior. No acepte las posturas emocionales de quienes quieren incomodarlo y ganará respeto y control sobre cualquier situación que enfrente. Evite situaciones malsanas. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda algo nuevo y añádalo a sus cualificaciones. Prosperará si está dispuesto a adoptar las novedades y las tendencias en su trabajo. Asista a eventos de establecimiento de contactos y descubrirá todo tipo de ventajas y extras que puede incorporar a su rutina para darse a conocer ante quienes necesitan sus servicios. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): simplifique su vida. No deje que la discordia ni la ira le arruinen el día. Una salida física le ayudará a evitar darle vueltas a algo que no puede controlar. Relájese y disfrute de un paseo por el bosque. Es hora de volver a lo básico y dejar que su mente y su cuerpo respiren con tranquilidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en proyectos que le aporten comodidad y entretenimiento. Las reformas en el hogar, pasar tiempo con sus seres queridos y los cambios físicos que aumenten su confianza son claves para el éxito. Libérese de vivir en el pasado y de aferrarse a aquello que lo frena. Viva, ame y sea feliz. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): siga haciendo preguntas hasta estar satisfecho con las respuestas. La confianza se romperá si es crédulo o si deja que alguien haga las cosas por usted. Salga de su zona de confort para asegurarse de obtener lo que merece de manera oportuna y rentable. Establezca límites con quienes intentan cruzar la línea. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): recapitule lo que está sucediendo y evite tomar decisiones precipitadas. Sabrá instintivamente cuándo un cambio es adecuado para usted; no se deje llevar por influencias externas. Confíe en sus instintos y pida lo que desea por escrito. Evite gastos innecesarios y a quienes exigen demasiado. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): guarde para sí mismo sus pensamientos y planes. Las emociones fluctuarán a lo largo del día. Mantenga la calma, analice cada perspectiva y adopte un enfoque racional para contrarrestar cualquier obstáculo que pueda surgir. Considere lo que quiere lograr y demuestre disciplina e ingenio para convertir sus planes en una realidad concreta. Proteja su corazón de la manipulación emocional. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): Busque lo bueno en todos y en todo. Su forma de abordar a los demás marcará la diferencia en el resultado. No espere que todos estén de acuerdo con usted. Si adopta una postura de compromiso y una actitud positiva, las negociaciones se concretarán. Critíquese menos, examínese mejor y realice mejoras. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea honesto consigo mismo en cuanto a dinero, salud y asuntos legales. Lo mejor es adoptar un enfoque realista y aprovechar sus fortalezas para satisfacer sus necesidades. No gaste en cosas innecesarias ni en alguien a quien quiera impresionar. Use su ingenio y encanto para alcanzar sus objetivos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje que sus emociones lo guíen y que su energía se distribuya de forma justa y con buenas intenciones. Un cambio en su entorno, estilo de vida o actitud le dará el impulso necesario para brillar con luz propia en el trato con los demás. Ponga su energía donde realmente importa y las recompensas llegarán. El romance está en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): use la razón al tratar con sus compañeros y ganará aceptación. No permita que los cambios que lleven a cabo los demás lo alteren ni que lo lleven por mal camino. Deles a los demás la libertad que espera a cambio y tome decisiones que lo beneficien, pero sin perjudicarlos. Ser franco, expresivo y abierto a llegar a acuerdos dará sus frutos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.