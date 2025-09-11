Horóscopo de hoy: día jueves 11 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taraji P. Henson, 55; Harry Connick Jr., 58; Virginia Madsen, 64; Scott Patterson, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es mejor cortar de raíz las emociones y las decisiones precipitadas antes de que lo metan en problemas. Este es el año para bajar el ritmo, considerar sus opciones y no dejar que otros lo presionen a hacer algo que le incomoda. Puede hacerlo mucho mejor, y lo hará si confía en sus instintos y hace lo que desea. Simplifique su vida y descubrirá lo que le funciona mejor, disuadiendo a cualquiera que intente desviarlo. Sus números son 8, 10, 22, 28, 31, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es flexible, reflexivo y detallista. Es original y está a la moda.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no tendrá que ir muy lejos para encontrar una oportunidad de crecimiento personal. Explore y amplíe las posibilidades que existen en su hogar y comunidad. Salir y socializar, combinar negocios con placer y compartir su entusiasmo y habilidades con los demás le ayudará a alcanzar sus objetivos. El amor y el crecimiento personal están en las estrellas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): replantee su camino a seguir. Adquiera habilidades adicionales y cree contactos con quienes puedan ayudarle a conectar con las personas y organizaciones adecuadas. Su camino hacia el progreso requerirá que deje atrás el pasado y todo aquello que lo frene. La interferencia emocional será evidente si no es persistente y meticuloso con sus planes. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómese un descanso y haga algo que le resulte mentalmente estimulante. Participe en actividades que le aporten conocimiento y generen ideas que lo conduzcan a un estilo de vida saludable y a la felicidad personal. Asuma la responsabilidad de su vida y de sus perspectivas. El cambio empieza con usted, así que deje de esperar a que alguien más dé el primer paso. La superación personal se ve favorecida. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tenga cuidado al procesar información que pueda afectar su posición, reputación o futuro ascenso. Prometa solo lo que pueda cumplir. Las ideas sensatas y sencillas son la respuesta y le ayudarán a avanzar. Dele un buen uso a su energía. Participar en actividades físicas lo beneficiará. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje ir lo que no puede cambiar. Concéntrese en los arreglos en el hogar que le simplifiquen la vida y le ayuden a aliviar el estrés. Expresar amor y bondad a sus seres queridos fomentará mejores relaciones y promoverá hábitos de vida positivos. El amor, el romance y las mejoras físicas se ven favorecidos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aprenda de la experiencia. Tenga en cuenta los costos ocultos al gastar en viajes, estudios, superación personal y entretenimiento. Su presupuesto debe ser riguroso si quiere evitar el estrés y los contratiempos. Confíe en sí mismo para investigar qué implica prevenir la desinformación y tomar decisiones con conocimiento de causa. Sea cauteloso al tratar con contactos del pasado. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la observación por sí sola no le permitirá adaptarse completamente a lo que está sucediendo. Investigue, haga preguntas y asegúrese de tener información clara antes de tomar una decisión que pueda afectar su salud o su patrimonio. No comparta antes de tiempo sus planes o sentimientos. Es evidente un cambio positivo, pero depende de usted iniciar el proceso. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): quiebre un poco las reglas al lidiar con situaciones emocionales para evitar confrontaciones o interferencias. Tenga listo un plan B y prepárese para llegar a un acuerdo. Mantenerse un paso por delante le dará la ventaja necesaria para completar las tareas según sus especificaciones. Proteja su posición, sea proactivo y prepárese para retirarse si es necesario. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga a prueba su capacidad física. Las actividades que lo desafíen a superar sus límites y a esforzarse por alcanzar la fuerza física y el bienestar también lo animarán a conectar con personas que compartan una mentalidad similar. No se deje llevar por la idea de que tiene que pagar para participar. Busque alternativas saludables que sean gratuitas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las inversiones parecen prometedoras. Compraventas, mejoras y negociaciones están a su alcance. Las modificaciones en el hogar o los cambios personales que fomenten mejores relaciones con amigos, familiares o pareja pueden conducirlo a la relajación y a reducir el estrés. Deje atrás el pasado e invierta su energía en actividades que lo hagan sentir bien consigo mismo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga el impulso y encontrará una fuente de ingresos que cubra los gastos de algo que quiere lograr. Acérquese a personas que puedan ofrecerle una visión de sus planes y le ayude a perfeccionar su enfoque ante los problemas emocionales que se interponen en su camino. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no inicie un cambio hasta tener los datos, la energía para llevarlo a cabo y los medios para asegurarse de alcanzar su objetivo. La preparación lo es todo, así que no se precipite. Utilice su inteligencia e imaginación y descubrirá un camino a seguir. Mantenga en secreto sus planes hasta estar listo para lanzarlos. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.