Horóscopo de hoy: día viernes 12 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Potter, 30; Emmy Rossum, 39; Jennifer Hudson, 44; Benjamin McKenzie, 47.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el control y siga el camino que más lo entusiasme. Deje de preocuparse por lo que piensan los demás y empiece a hacer aquello que lo hace feliz. Usted decide cómo quiere que se desarrolle su vida. Rodéese de personas con ideas afines y construya sus relaciones y pasatiempos de manera que satisfagan sus necesidades. Aclare sus datos y prioridades, y sea quien inicie el cambio. Sus números son 3, 14, 21, 26, 33, 35, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es culto, servicial y atractivo. Es persistente e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su imaginación y podrá convertir su creatividad en un negocio lucrativo. Asistir a eventos le ayudará a conectar con personas que pueden ofrecerle comentarios positivos y una forma de promocionar sus habilidades y talentos, o los artículos que desea vender. Concentre su energía en ordenar su vida y redirigir su atención a lo que más importa. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): apúntese a algo entretenido, atractivo y físicamente gratificante, y disfrutará del resultado. La oportunidad de unir fuerzas con alguien que intenta alcanzar el mismo objetivo acelerará el proceso. Envíe currículums, consulte el mercado laboral o haga llamadas de promoción y preséntese a alguien que pueda ayudarle a salir adelante. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado con lo que se comprometa a hacer. Alguien intentará persuadirlo de participar en algo que puede costarle caro. Trabajar desde casa para mejorar su entorno o estilo de vida le brindará mayores beneficios. Reciba a sus amigos y familiares cercanos, y explore maneras de reducir sus gastos generales y mejorar su seguridad financiera. El romance se ve favorecido. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se deje llevar por la ira; mantener la calma y ofrecer alternativas lo conducirá al progreso. Las mejoras en el hogar lo animarán a recibir más visitas. Evite eventos y actividades con precios excesivos que generen gastos innecesarios. Aléjese de las personas insistentes que intentan aprovecharse de usted. Tómese tiempo para mimarse. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): invierta en su futuro. Cuide más de sí mismo y de sus intereses. No permita que las emociones interfieran en sus decisiones, especialmente cuando se trate de relaciones, reputación y finanzas. Canalice su energía en ser la mejor versión de sí mismo. Esfuércese por tener buena salud, un hogar feliz y ampliar sus intereses, conocimientos y habilidades. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome el control. Sepa lo que quiere, establezca un plan y haga lo que mejor sabe hacer. Si sigue a su corazón, encontrará un grupo de personas afines y los pasatiempos que lo hacen brillar. Forje su futuro satisfaciendo sus necesidades, y sus mejores cualidades surgirán, atrayendo resultados positivos. Piense en grande, pero haga un presupuesto con prudencia. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca una lista de tareas pendientes y resuelva todos los problemas y actualizaciones. Manténgase abierto a sugerencias, pero no confíe a la ligera. Si actúa con prisa probablemente tendrá que dar marcha atrás. Si quiere alcanzar sus objetivos es fundamental ceñirse a un presupuesto y prestar atención a los detalles. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): póngase en marcha. El ejercicio, un buen estado físico, una dieta saludable y un estilo de vida positivo, junto con relaciones sólidas, son la clave de la felicidad personal. Participar en eventos o unirse a organizaciones que fomenten la socialización y la conexión con personas afines que contribuyan a su bienestar puede ayudarle a ganar confianza y a atraer amistades interesantes y que lo apoyen. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sus intenciones son buenas y sus ideas únicas, pero no es el momento adecuado. Absténgase de lanzarse a algo sin tener claros los datos y las cifras. Tómese un descanso y dese la oportunidad de analizar la información y replantearse cómo proceder. Si permite que sus emociones influyan en sus decisiones, saldrán a la superficie y le costarán caro. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): use su experiencia, tiempo y energía para generar un cambio positivo. Socializar será valioso y lo animará a salir y conocer gente interesante. Lo que descubra en las conversaciones que mantenga le ayudará a tomar mejores decisiones financieras y de salud. Las oportunidades están a su alcance y las alianzas parecen prometedoras. Comparta y prospere. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio no será lo que parece. Tómese un momento para analizar lo que se está desarrollando ante usted y luego refuerce sus comentarios para que los demás sepan lo que piensa y siente. Concentre sus esfuerzos en preservar sus relaciones, en lugar de culpar o criticar a sus seres queridos. El crecimiento personal y la superación serán alternativas saludables. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): espere, observe lo que sucede a su alrededor y busque un enfoque práctico que satisfaga sus necesidades. Guárdese sus planes para sí mismo y canalice su energía en resolver asuntos pendientes. Las conversaciones darán lugar a encuentros emocionales que requieren moderación, consideración y compromiso. Dé lo mejor de sí mismo y elija la paz en lugar de la discordia. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.