Horóscopo de hoy: día lunes 15 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Príncipe Harry, 41; Tom Hardy, 48; Tommy Lee Jones, 79; Oliver Stone, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: acérquese y una fuerzas con personas que comparten sus inquietudes o pasiones. Si mantiene la calma y cumple sus promesas marcará la diferencia. Un compromiso lo hará sentir bien consigo mismo y ampliará su círculo de amigos. Un enfoque innovador en la salud, la actividad social y las finanzas personales dará sus frutos. Haga el trabajo preliminar usted mismo y el efecto que tenga en los demás superará las expectativas. Sus números son 5, 17, 22, 28, 36, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, emocional y disciplinado. Es empático y dedicado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): fíjese metas desafiantes pero llenas de fascinación, emoción, con posibilidad de avanzar, y diríjase en esa dirección. Observe cada ángulo y esfuércese al máximo, y lo que suceda le ayudará a alcanzar sus metas. Puede soñar, pero son sus acciones las que marcarán la diferencia. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): conéctese con sus emociones y amplíe su consciencia sobre lo que es importante para usted. Tratar con amigos, familiares y colegas puede ser abrumador debido a inconsistencias o datos exagerados. Ya sea que usted o las personas con quienes trata sean culpables de reaccionar exageradamente o de comportarse de manera exagerada, es necesario hacer a un lado el orgullo y priorizar la verdad. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga todo lo posible por mantener el ritmo. Pregunte, muestre interés y mantenga buenas relaciones. Sus buenas conexiones marcarán la diferencia cuando surjan oportunidades. No permita que lo domine el aburrimiento, ya que puede llevarlo a cambios innecesarios que pueden ser costosos o comprometer su calidad de vida. Sea innovador y a medida que avanza sorprenderá a quienes lo observan. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome las riendas y configure su entorno de manera que lo anime a ser más activo y firme a la hora de motivarse. Establezca expectativas más altas y utilice sus habilidades de forma diferente para cada tarea que realice. El ingenio lo llevará adonde quiere ir. Sea audaz; crea en usted mismo y en su capacidad de prosperar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): confíe en usted mismo, no en quienes intentan convencerlo de ir en una dirección que les conviene más a ellos que a usted. Tome decisiones que estén en consonancia con su visión de la vida en todos los aspectos, incluyendo el trabajo, el ocio, la salud y las finanzas. Elija incorporar un cambio de estilo de vida centrado en la salud, el bienestar y en verse bien. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): planifique con cuidado y responsabilidad. Establezca un presupuesto y explore formas innovadoras de alcanzar sus metas. El apoyo que consiga lo animará a asumir una posición que le permita supervisar los resultados. Podrían surgir conflictos emocionales por proyectos conjuntos, gastos compartidos o problemas que afecten su salud. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): baje el ritmo; tómese un respiro, sea consciente de lo que realmente está ocurriendo y reconfigure su rutina para adaptarla a su bienestar. Ponga las cosas en perspectiva; sopese los pros y los contras, y le resultará más fácil tomar decisiones que satisfagan sus necesidades. Viva la vida en sintonía con lo que le importa y descubrirá la felicidad que merece. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque un ritmo de aprendizaje que le ayude a comprender mejor lo que quiere y a volver a la normalidad. Haga voluntariado, elija cursos y mejore sus cualificaciones para que se adapten a sus exigencias. Es hora de una nueva perspectiva y de apuntar a las estrellas. Confíe en sus instintos; sea audaz y actúe. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con quién permite que influya en usted. Preste más atención a su hogar, a su entorno y a cómo se relaciona con sus seres queridos. La información que reciba de los suyos será lo mejor para usted. Escúchelos y actúe en consecuencia para evitar malas decisiones. Tiene mucho que ganar si es honesto consigo mismo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga la calma, concéntrese en lo que debe hacer y no permita que nada se interponga en su camino. Su reputación está en juego, así que avance con orgullo y dignidad, y no deje nada al azar. La oportunidad está a su alcance si investiga, se promociona eficazmente y presenta sus habilidades con precisión y detalle. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga más energía en las cosas que le dan felicidad. Establezca un presupuesto que le permita llevar el estilo de vida que desea. El tiempo es oro, y ser capaz de adaptar sus sueños es el camino a seguir. Confíe en sus instintos y descubrirá lo que significa el éxito para usted y cómo alcanzarlo. El amor está en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): diríjase adonde está la acción; socialice y recopile información, y algo o alguien dejará una huella imborrable. Guarde su dinero en un lugar seguro. Algunas personas que conozca hoy estarán dispuestas a aprovecharse de usted, y otras lo inspirarán a tomar el control de su vida y de sus perspectivas. Escuche a su corazón. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.