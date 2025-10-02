Horóscopo de hoy: día jueves 02 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kelly Ripa, 55; Sting, 74; Annie Leibovitz, 76; Donna Karan, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año establezca sus propias pautas para no perderse nada de lo que quiera hacer. Ser organizado y estar al día con los requisitos, la documentación y la información actualizada le ayudará a evitar contratiempos. Adapte sus exigencias a sus necesidades y mantenga la disciplina para asegurarse de aprovechar al máximo su tiempo, esfuerzo y dinero. Evite las acciones agresivas sin una preparación adecuada. Tome el control y sea transparente. Sus números son 1, 8, 15, 27, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, astuto y compasivo. Es inquisitivo e innovador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): incorpore pasatiempos que le brinden alegría. Ofrézcase como voluntario para ayudar a organizaciones que se ocupan de asuntos de interés. Contribuya a su comunidad y conectará con personas que comparten sus valores. Esfuércese más por desarrollar habilidades que le ayuden a conseguir un trabajo que le apasione. El cambio positivo está a su alcance. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): quizás quiera reflexionar antes de dar un paso o conformarse con algo que no le entusiasma. Mire a su alrededor y piense cómo puede usar sus habilidades de forma más diversa. Contacte con alguien de su pasado que lo haya inspirado y póngase al día. Lo que descubra lo animará a perseguir sus sueños. La superación personal se ve favorecida. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de planes aportará valor y esperanza a su vida. Explore las posibilidades e investigue cómo puede usar sus habilidades y experiencia para ganar dinero extra. Un desvío inesperado lo llevará en otra dirección. Busque la aventura y descubrirá a alguien o algo que lo motive a seguir a su corazón. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una gestión eficaz del dinero le resultará beneficiosa. Considere vender los artículos que ya no necesita. La exageración y el gasto excesivo son el enemigo; una vez que convierta sus cosas en dinero, comprenderá el minimalismo y la paz mental. Un cambio de estilo de vida le levantará el ánimo, le ayudará a retomar el rumbo y lo alentará a redefinir sus prioridades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje de preocuparse y empiece a hacer aquello que lo hace feliz. La vida es sencilla cuando no complica las cosas. Reconsidere su pasado y piense en qué haría de forma diferente. Aprenda de sus errores y ganará perspectiva sobre cómo y dónde quiere vivir. Depende de usted crear sus oportunidades y convertir sus deseos en realidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): asegúrese de que lo que haga marque una diferencia. No viva el sueño de alguien más cuando tiene el suyo propio que lograr. Participe en eventos que le ofrezcan una visión de lo que le apasiona; conocerá los pros y los contras y establecerá contactos que le ayudarán a emprender su viaje. El crecimiento personal lo llevará a nuevos comienzos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): enorgullézcase de lo que hace y se ganará el respeto y la confianza de sus interlocutores. Un cambio en su rutina mejorará la forma de invertir su tiempo y lo animará a buscar experiencias que fomenten la socialización con personas que estimulen sus pensamientos y lo inspiren a probar cosas nuevas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea cuidadoso con la forma en que se relaciona con amigos, socios y pareja. Mantenga una mente abierta y dé a los demás la misma libertad que espera a cambio. Canalizar su energía hacia la superación personal y añadir valor a quién es y a lo que quiere llegar a ser superará con creces sus expectativas. Deje de darle vueltas al asunto; es hora de evolucionar. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las limitaciones son lecciones; no pierda el tiempo. Reconozca lo que se supone que debe aprender y adapte su vida para que complemente quién es y lo que desea. Asuma la responsabilidad de su felicidad y descubrirá maneras de diversificar y aprovechar al máximo lo que se le presente. Lo que importa es cómo aproveche cada momento. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche, analice y adapte. Hablar menos y pensar más le ayudará a reconocer qué vale la pena conservar y qué debería descartar. Tiene más opciones de las que cree, y una vez que vaya en la dirección correcta ganará impulso. La aceptación y la liberación le darán el coraje para hacer lo que es mejor para sí mismo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise documentos, firme acuerdos, establezca prioridades y ocúpese de los asuntos. Use su perspicacia e imaginación para iniciar los cambios que le brindarán felicidad. Dirija su energía a pasar tiempo con personas que lo inspiren a ser la mejor versión de sí mismo. No se rinda ni ceda; sea fiel a sí mismo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dese un empujoncito. Invierta tiempo y dinero en lograr un estilo de vida que lo satisfaga. Sea valiente, diga no cuando sea necesario y asuma la responsabilidad de su vida. El miedo al fracaso es una excusa, y culpar a los demás o a las circunstancias no lo hará sentir mejor. Es hora de invertir energía en construir un futuro brillante y sostenible. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.