Horóscopo de hoy: día sábado 11 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matt Bomer, 48; Emily Deschanel, 49; Jane Krakowski, 57; Joan Cusack, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año aprenda de la experiencia al decidir en quién confiar y de qué alejarse. Es hora de deshacerse de la chusma y priorizar su agenda para satisfacer sus necesidades. No monte un escándalo; aléjese discretamente de las situaciones y personas que lo agobian en lugar de animarlo. El tiempo es oro, y elegir su propósito y prioridades le ayudará a aprovechar al máximo cada día. Sus números son 6, 13, 22, 27, 34, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es considerado, inteligente y curioso. Es flexible y responde con rapidez.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): hay un conflicto interno que requiere su atención antes de enfrentar asuntos que involucren a los demás. Considere qué lo hace sentir bien consigo mismo y con lo que hace antes de dejar que alguien más tome sus decisiones. El cambio empieza con usted. Elija lo que más lo emociona y aléjese de las situaciones que lo sofocan. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): use sabiamente su energía. Cuando aumente la ira realice una actividad física para disipar la agresión. No ceda a la terquedad; ganará en libertad al tomar un camino que le agrada y dar a otros la oportunidad de seguir también sus sueños. Preocúpese menos y defina lo que le brinda más placer. El romance se ve favorecido. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche la oportunidad de aprender, viajar o conectar con alguien a quien ama para pasar tiempo juntos. Explore las posibilidades de usar sus talentos para adaptarlos a algo comercializable que despierta su interés. Un cambio de dirección, perspectiva o estilo de vida lo animará y le permitirá crear un futuro más saludable. Elija dejar atrás situaciones, personas y pasatiempos que lo tienten a perder el rumbo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piense en grande, pero haga solo lo necesario. Participe en un desafío que lo impulse y le ayude a descubrir las posibilidades que tiene a su disposición. Un nuevo puesto, enviar su currículum o usar sus habilidades y cualidades de forma más diversa lo llevará a un estilo de vida satisfactorio. La oportunidad está a su alcance; aproveche el momento. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): retribuya. Dar buen uso a su energía marcará la diferencia y lo hará sentir feliz consigo mismo y con lo que aporta. Espere enriquecer su vida a través de las personas que conoce y las ofertas que recibe. No pierda el tiempo con aquellos ansiosos por criticar o que elijan ser negativos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): inicie una conversación que fomente el cambio. Mantenga sus emociones centradas en lo que quiere lograr. Aborde cada detalle con practicidad y sentido común, y le resultará más fácil mantener su presupuesto y alcanzar sus objetivos. Las actividades o eventos que requieren disciplina y energía le brindarán una afirmación positiva. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): participe activamente en la elección de cómo usar su tiempo y alcanzar sus metas para asegurarse de satisfacer sus necesidades. Un cambio en su lugar o forma de vida le levantará la moral y lo animará a priorizarse. Disfrute haciendo aquello que lo hace feliz. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga en secreto sus planes hasta tener todo en orden. Céntrese en el dinero, cumpla con las normas, y logrará los resultados deseados. Siéntase orgulloso de lo que hace y establezca estándares altos para quienes siguen sus pasos. Pase tiempo con alguien a quien ama y fortalezca el vínculo que comparten. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evalúe su relación con los demás y evalúe quién enriquece más su vida personal y profesional y cómo puede fortalecer estas conexiones. Es hora de descartar lo que ya no le sirve, liberando tiempo para buscar un cambio positivo y convertirse en la mejor versión de sí mismo. Invoque sus emociones para obtener respuestas, evaluaciones y soluciones honestas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una nueva apariencia, pasatiempo o entorno despertará su espíritu interior y lo guiará en una dirección positiva y emocionante. Viaje, participe en conversaciones profundas o acepte un cambio de imagen que lo ponga al día y lo anime a salir y socializar más. Conquiste a alguien a quien ama o si está soltero busque a alguien nuevo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): invierta más tiempo, esfuerzo y dinero en dar lo mejor de sí mismo. Participe en eventos que le ayuden a conectar con personas que van en una dirección similar. La información que recopile le dará el impulso necesario para iniciar sus planes. Las ganancias financieras parecen prometedoras; si le dedica tiempo cosechará las recompensas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aflorarán las emociones. Intente no reaccionar de forma exagerada. Verifique los hechos y conceda a los demás el beneficio de la duda. Haga preguntas directas y sea honesto sobre cómo se siente. La mejor manera de lidiar con la controversia es decir la verdad y exigir lo mismo a cambio. El romance y el compromiso están a su alcance. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.