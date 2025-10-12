Horóscopo de hoy: día domingo 12 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Josh Hutcherson, 33; Tyler Blackburn, 39; Bode Miller, 48; Hugh Jackman, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año la motivación es clave. Si pierde el interés es que podría estar yendo por el camino equivocado. Antes de comprometerse con algo cuestiónese sus deseos y necesidades. Elija su rumbo porque lo apasiona, no porque alguien quiera que se una a su viaje. Confíe en sus instintos y avance con una sonrisa, un plan y un propósito. La vida es corta; aproveche cada momento. Sus números son 8, 14, 23, 28, 35, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es indeciso, emocional y posesivo. Es curioso y cauteloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea honesto consigo mismo. Es fácil imaginar escenarios que pueden llevarlo al caos emocional. Ponga los pies en la tierra, analice los hechos y canalice su energía hacia el crecimiento personal, la superación y las interacciones positivas con quienes se encuentre hoy. Lo ideal es un proyecto creativo o pasar tiempo con alguien cercano. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga espacio para algo o alguien que le importe. Un gesto amable le ayudará a fortalecer los lazos. Las reformas en el hogar o la organización de un evento lo pondrán en el centro de atención. Aproveche cualquier oportunidad para incluir a sus seres queridos tanto en sus planes como en las recompensas que le esperan. El amor y el romance se ven favorecidos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): atraerá a todos a su alrededor con su personalidad efervescente, sus cambios constantes y su forma original de lidiar con las personas y las situaciones. Las personas que conozca le ofrecerán una perspectiva única sobre las decisiones de la vida, lo que lo impulsará a probar algo nuevo. Contacte con alguien de su pasado y póngase al día. Las oportunidades que surjan le complacerán. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la flexibilidad le abrirá nuevas posibilidades. Sus aportes originales y su consideración incitarán a quienes lo conozcan a aportar alternativas interesantes. Aflorarán sus emociones, lo que lo animará a expresar sus pensamientos y sentimientos a alguien que le atraiga. No dude en comprometerse si siente algo fuerte por alguien o algo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una mente abierta le ayudará a comprender las reacciones de los demás. Sea menos crítico y más observador, y encontrará la manera de dejar atrás el pasado y abrazar la vida con una perspectiva positiva. El carisma y la afirmación positiva le ayudarán a superar cualquier obstáculo en su camino. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en algo que le resuene y conectará con personas que comparten sus convicciones y fortalecerán el estilo de vida que elige. Avance con la mente y el corazón abiertos y comparta lo que tiene para ofrecer, y algo positivo surgirá. El amor y el romance están en las estrellas. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): es su decisión; siga a su corazón y satisfaga su alma. El descubrimiento está en sus manos; participe en algo que lo impulse y lo motive a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Busque la perfección y participe en algo real, tangible y dentro de su presupuesto. Aléjese del drama y la indulgencia. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): diga lo que piensa; y comparta con alguien especial sus ideas, emociones e intenciones. Ofrezca su tiempo, talento y tenacidad a una organización en la que crea y dejará huella en alguien que tiene algo que ofrecer a cambio. Muestre sus fortalezas y no dude en liderar el camino. Una asociación se ve prometedora. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no cuente con nadie más que consigo mismo. Si quiere cambiar, depende de usted poner en práctica sus objetivos. No limite sus posibilidades porque alguien no esté de acuerdo o no quiera unirse a usted. Confíe en sus instintos y convierta su deseo en una aventura lucrativa. Deje que sus acciones sean su voz. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que lo engañe lo que hagan o digan los demás. Depende de usted manifestar oportunidades y completar misiones que puedan mostrar eficazmente lo que tiene para ofrecer. Cíñase a los hechos, a su presupuesto y a la simplicidad. Compartir sus planes con alguien a quien ama fortalecerá su relación y promoverá el éxito. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía donde está su pasión. Agote su imaginación creativa y se le ocurrirá un plan que supere sus expectativas. Conecte con personas que aprecian lo que hace y pueden ayudarle a impulsar sus intereses. La información lo animará a reorganizar su entorno para adaptarlo a los cambios que decida afrontar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): necesitará una vía de escape para sus pensamientos. Asista a un evento que promueva una plataforma y ofrezca conversaciones que puedan transformar su forma de avanzar. Surgirá una relación interesante con alguien que cumpla todos los requisitos de su lista de imprescindibles. Un poco de coqueteo le ayudará mucho y fomentará efectos a largo plazo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.