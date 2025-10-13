Horóscopo de hoy: día lunes 13 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Caleb McLaughlin, 24; Sacha Baron Cohen, 54; Kate Walsh, 58; Marie Osmond, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año llegará lejos. Concéntrese en expandir sus planes y perseguir sus sueños. La disciplina y el trabajo duro darán frutos y cambiarán su perspectiva sobre lo que es importante para usted. Llevar un estilo de vida saludable y cumplir sus deseos van de la mano. Preste atención a los detalles y sustente lo que quiere lograr con ideas y planes innovadores que favorezcan lo que puede ofrecer; esto lo llenará de satisfacción. Sus números son 9, 14, 22, 29, 31, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, compasivo y disciplinado. Es proactivo y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en hacer lo que más le conviene mientras se ocupa de aquello que más le preocupa. Sus aportes pueden llevarlo a progresar y a un puesto que genere nuevas amistades o ingresos adicionales. Acérquese y sea útil, y algo inesperado e interesante ocurrirá. Amar lo que hace fomentará una actitud positiva y buenos resultados. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los cambios domésticos que implemente lo acercarán a las personas con las que trata habitualmente. Hable sobre posibilidades y compromisos que favorezcan beneficios generales y horarios con los que pueda convivir. Un poco de toma y daca contribuirá en gran medida a fomentar la tolerancia y reducir los juicios. Elija la amabilidad y la consideración en lugar de la terquedad y la fuerza bruta. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio físico le levantará el ánimo y lo motivará a salir y hacer más. Socializar lo conducirá a encuentros interesantes y lo impulsará a repensar cómo quiere invertir su energía. Es hora de renovar y reactivar su estilo de vida, dando forma a su visión y moldeando cómo quiere que se desarrolle su día. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piense en grande, pero no gaste de más en el proceso. Es crucial ser previsor para dar cabida a sus planes a largo plazo. Tome la iniciativa para ponerse en forma y cuidar mejor su salud y su dinero. Aspire a la sostenibilidad y descubrirá la paz mental que desea. No deje que la negación se interponga en el camino del progreso. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que la ira lo invada cuando la comprensión y la valentía sean sus boletos de salida. Reconozca lo que sucede a su alrededor y tome las medidas necesarias para alejarse de situaciones desagradables. Un enfoque innovador de lo que le funciona mejor lo llevará a la comodidad y la alegría. Sea fiel a usted mismo y no mire atrás. Esfuércese por ser y dar lo mejor de sí. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): los esfuerzos en grupo serán sorprendentemente innovadores y despertarán su interés e imaginación en otros aspectos de su vida. Interactúe, comparta ideas y utilice la información que reciba para transformar su estilo de vida. Es hora de hacer cambios que se adapten a sus necesidades en lugar de adaptarse y seguir a los demás. Comprométase con aquello que más lo motive. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): empiece el día con calma; piense antes de actuar y considere las consecuencias de sus palabras. Concéntrese en su salud, su riqueza y su seguridad, y en cómo verse, sentirse y dar lo mejor de usted. El cambio puede estar a la vuelta de la esquina, pero las decisiones inteligentes son la clave del éxito. Son necesarias paciencia y sincronización. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga adelante con un plan. Una actitud motivada, junto con inteligencia, persistencia y una valentía incansable, harán que quienes se le opongan den un paso atrás, despejándole la pista que necesita para alcanzar su destino y cumplir sus sueños. Sea fiel a usted mismo y aproveche al máximo su día; cosechará las recompensas que merece. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): proceda con cautela. Las intenciones ocultas y la información falsa lo pondrán en una posición vulnerable. Haga preguntas y sea consciente de lo que quieren los demás antes de comprometerse. Contemple cambios que amplíen su percepción y le enseñen a utilizar sus habilidades, talentos y conexiones de una manera que se beneficien usted y aquellos con los que interactúa. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): pensar demasiado, dejarse llevar por las emociones y asumir demasiadas responsabilidades será su perdición. Comprométase con objetivos que utilicen su inteligencia, experiencia y habilidades para alcanzar su meta. Tiene mucho que ganar si se concentra en lo que mejor sabe hacer. El establecimiento de contactos le permitirá comprender los cambios que pueden mejorar sus posibilidades de ascenso. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea un buen oyente y aprenderá a tratar a las personas con las que se encuentre. El enojo no le ayudará a alcanzar sus objetivos, pero poner su energía donde realmente importa dirá mucho sobre quién es y lo que puede lograr. Un cambio doméstico que reduzca los gastos generales y estimule el crecimiento dará sus frutos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): amplíe su visión. Interactuar con los demás potenciará su capacidad de crecer, reinventarse y planificar sus próximos pasos. Las altas expectativas y la disciplina son esenciales para lograr lo que se proponga. Es hora de probar cosas nuevas, conocer gente interesante y dar rienda suelta a su imaginación. El romance se ve favorecido. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.