Horóscopo de hoy: día jueves 16 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Caterina Scorsone, 44; John Mayer, 48; Kellie Martin, 50; Tim Robbins, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año, reduzca su talla, no la aumente. El exceso de cualquier cosa le perjudicará. Preste atención a los detalles y a los presupuestos, y establezca prioridades que tengan significado y valor para usted. Establezca metas de salud, inversiones y tranquilidad, eliminando el desperdicio y evitando situaciones innecesarias que distorsionen sus prioridades. Domine los cambios que considere necesarios y adapte su vida a sus necesidades. Elija el amor y la comodidad del hogar. Sus números son 8, 13, 24, 28, 33, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es progresista, valiente y perspicaz. Es original e imaginativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sabe lo que esperan los demás, así que haga su parte y siga adelante. El intento de evitar lo inevitable lo agobiará mental y emocionalmente, y le robará tiempo valioso para hacer las cosas y estar con sus seres queridos. Ordene sus prioridades y fije su mirada en lo que quiere lograr. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): base sus acciones en hechos, no en emociones. Su mejor recurso es buscar eventos que le permitan crecer. Aférrese a las personas, lugares y pasatiempos que fomentan mejores relaciones y una disposición que le ofrezca la libertad de navegar por la vida sin complicaciones, interferencias ni pérdidas. Una actitud positiva le traerá buenos resultados. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio le alegrará el día. Participar en actividades sociales, asistir a eventos de establecimiento de contactos que ofrezcan una plataforma para conversaciones animadas o pasar tiempo con alguien especial lo pondrá en el estado de ánimo adecuado para sobresalir en cualquier cosa que se proponga. Prepare el terreno para el estrellato y haga lo que mejor sabe hacer. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea receptivo a las sugerencias y descubrirá cómo puede aumentar sus ingresos a través de alternativas diversas e innovadoras. Participe en eventos que le ayuden a promocionar algo que lo apasione y atraerá la atención de alguien influyente. Las negociaciones conducirán a un cambio positivo. Consiga por escrito lo que quiere para evitar discrepancias y vulnerabilidades. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si quiere competir, nivele el campo de juego. Observe cualquier competencia o situación que pueda comprometerlo y haga los ajustes necesarios antes de involucrarse. La preparación es clave para conseguir lo que quiere sin pagar ni compensar de más. Las emociones estarán a flor de piel, y le conviene gestionarlas antes de enfrentarse a la controversia. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche y aprenda. La información que recopile le ayudará directamente a usted y a los demás. Ofrecerse como voluntario para algo que le preocupa lo animará a conectar con personas afines que validan su búsqueda de cambio. Unir fuerzas transformará la forma en que utiliza sus habilidades o se gana la vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no dé nada por sentado. Ate los cabos sueltos y dese tiempo para relajarse y disfrutar de la vida. Aléjese de las situaciones sin salida y de la tentación de la autoindulgencia. Elija trabajar en usted mismo en lugar de intentar cambiar a los demás. Evite los gastos y la toma de decisiones impulsivas, y dedique más tiempo a actividades que le brinden felicidad y alegría. El romance se ve favorecido. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que las emociones se interpongan entre usted y la grandeza. Tiene mucho que ofrecer si se da espacio para crecer. Exprésese y su inteligencia cautivará a quienes lo rodean. Confíe en sus instintos, persiga sus sueños y no se detenga ante nada; la excelencia lo espera. Tenga confianza y haga cambios por usted mismo, no por los demás. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): visualice lo que quiere y avance. Trabaje entre bastidores y concéntrese en los detalles y en su presupuesto para asegurarse de obtener el máximo provecho. Revise su progreso y ajústelo según sea necesario para compensar los posibles conflictos que surjan. No permita que las influencias externas dicten los resultados cuando depende de usted mantener el control. Confíe en sus instintos y solo haga los cambios necesarios. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su enemigo son los excesos. No importa a qué se enfrente, lo mejor es mantenerlo simple, asequible y dentro de los límites de las reglas, regulaciones y restricciones que encuentre en el camino. El tiempo apremia, y reducir el ritmo para corregir errores imprevistos reducirá sus ganancias. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique más tiempo y esfuerzo al cambio y al crecimiento personal. Construya una base sólida para lo que quiere perseguir y ganará impulso y confianza para seguir adelante. La investigación revelará información falsa que puede disuadirlo de alcanzar sus expectativas. No deje nada al azar; haga el trabajo preliminar usted mismo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): piénselo dos veces antes de implementar un cambio. Tome la iniciativa para obtener la mejor instrucción y ayuda posible. No se conforme con información de segunda mano ni imitaciones que ofrezcan afirmaciones falsas. Solo obtiene lo que paga, así que no escatime cuando su vida, sus finanzas o su credibilidad dependan de sus acciones. Use el sentido común y consulte a expertos para evitar contratiempos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.