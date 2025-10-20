Horóscopo de hoy: día lunes 20 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alona Tal, 42; John Krasinski, 46; Snoop Dogg, 54; Viggo Mortensen, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: apúntese a eventos, actividades y cualquier otra cosa que lo impulse en una dirección positiva. Ya sea que quiera ponerse en forma, aprender algo nuevo o conectar con la gente, este es un gran año para ampliar sus intereses y amistades. Separe su agenda personal de la profesional para evitar confusiones. No permita que quienes puedan influir en su reputación o estatus profesional lo pongan en una posición vulnerable. Sus números son 8, 15, 22, 26, 34, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, conciliador e inteligente. Es responsable y dedicado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe en actividades que pueda hacer con sus seres queridos. Cultivar las relaciones fomentará la honestidad y la colaboración cuando sea necesario para asegurar que sus conexiones se mantengan sólidas. Un cambio personal puede generar ganancias financieras. Sea inteligente, invierta con prudencia y evite despilfarrar. Establezca una rutina práctica que equilibre su salud física y su bienestar económico. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice lo que dicen los demás y las circunstancias que enfrenta antes de abordar los asuntos con palabras o acciones. Permítase seguir adelante pero tenga presente las consecuencias. Tomar decisiones bien pensadas le evitará la tortura de dudar de sí mismo. Sea directo, mantenga las cosas simples, haga que cada palabra y cada acción cuenten, y proceda con la conciencia tranquila. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio empieza por usted. Deje de soñar y empiece a abrazar la realidad convirtiendo sus deseos en algo tangible. No permita que el orgullo o la venganza lo detengan; es capaz de mucho más. Piense en lo que es necesario, defina su rumbo y no deje que la inseguridad, la pereza o el miedo se interpongan entre usted y su destino. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): confíe en su inteligencia y trace un plan antes de pensar en cambiar su vida. Si actúa con prisa hay demasiadas incógnitas que pueden arruinar sus planes. Deje que la disciplina, la sincronización y la intuición tomen el control y le dicten qué hacer, y dónde y cuándo empezar. Evite gastos innecesarios. No pague por los errores de otros. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cumpla sus promesas y renueve las áreas de su vida que está descuidando. Su iniciativa y entusiasmo serán una señal de que sigue en el juego y está listo para jugar y ganar. Presione cuando sea necesario y celebre cuando alcance sus metas. La actitud cambiará el resultado. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea receptivo y entable conversaciones que mejoren la forma en que lo tratan los demás, reconociendo el papel que ellos desempeñan en su vida. Un enfoque realista de la vida, el amor y la felicidad dará un buen ejemplo a quienes más le importan. La disciplina dará sus frutos y le mostrará el camino a seguir. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga la mente abierta, pero no comparta demasiado con quienes compiten con usted para ascender. Sea un buen oyente y ofrezca apoyo amistoso, pero guarde para sí mismo sus secretos y su estrategia. La oportunidad está al alcance si juega para ganar. Ponga su energía en un cambio doméstico o en un régimen de salud que le ayude a rendir al máximo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): póngase de pie, haga lo que mejor sabe hacer, y las recompensas no tardarán en llegar. Aborde cada problema con el corazón y la mente abiertos, sabiendo que puede solucionar cualquier problema. Actúe con determinación para no perder tiempo ni energía. Un cambio de actitud comienza con una comunicación honesta y cumpliendo sus promesas. Adáptese y avance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga manos a la obra, implemente cambios y construya una base sólida. Equilibre su tiempo entre el trabajo y el hogar para asegurarse de que ninguno se deteriore por negligencia. Busque la ayuda de quienes puedan facilitar y beneficiarse de hacer realidad sus planes. Una gran energía, entusiasmo y esfuerzo lo llevarán adonde quiere ir. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): vigile sus pasos. Antes de aceptar nada verifique sus planes y lo que esperan de usted los demás. Espere cambios de última hora e interrupciones en el camino. Prepárese para cambiar de opinión sobre la marcha si algo no le parece bien. Exprese sus opiniones e inquietudes, y reitere lo que hará y lo que no. Protéjase de lesiones, enfermedades y de aquello que le impida cambiar de opinión. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): lea la letra pequeña y cambie lo que sea necesario. Invierta más tiempo y dinero en sí mismo, en su futuro y en su bienestar físico y emocional. Cuando está en su mejor momento, todos sus seres queridos prosperan. Aproveche la oportunidad para aprender algo nuevo, viajar o unir fuerzas con quienes van en la misma dirección. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la mente abierta, pero sea disciplinado con el dinero, la salud y los contratos. Revise sus decisiones y aténgase a un presupuesto razonable. No permita que los cambios de los demás lo inciten a seguir su ejemplo. Evite a las personas y a los lugares que le resulten extraños. Cíñase a lo que conoce y trate solo con quienes le inspiran confianza. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.