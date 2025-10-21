Horóscopo de hoy: día martes 21 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Glen Powell, 37; Blanca Suarez, 37; Matt Dallas, 43; Judge Judy Sheindlin, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: simplifique su vida. Aléjese de los dramas, de asumir más responsabilidades de las que puede manejar y de los cambios en casa que probablemente le cuesten más de lo previsto. Su enemigo son los excesos, así que este es un buen año para considerar la optimización en todos los ámbitos. Done lo que ya no use, reduzca el tamaño o anule las suscripciones costosas u otras promociones que ya no tenga tiempo ni ganas de aprovechar. Sus números son 9, 14, 21, 27, 32, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, cariñoso y creativo. Es generoso y optimista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense sobre la marcha y diseñará un plan que supere las expectativas. No permita que quienes temen al cambio intervengan e interrumpan sus planes. Confíe en sus instintos y avance con confianza. Depende de usted ser un líder y hacer que las cosas sucedan. Muestre respeto, amor y compasión, pero no se doblegue a los caprichos de los demás. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aproveche una oportunidad y cambiará su imagen y su rumbo hacia algo que esté conectado con el éxito y la felicidad. Sus ideas inteligentes y su dedicación le abrirán puertas y le harán ganar apoyo. Lo que marcará la diferencia será la forma en que se presente a sí mismo. Manténgase firme y ejecute sus planes con valentía. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche y aprenda. Una vez que comprenda las ramificaciones de un nuevo plan que esté considerando, sabrá cómo manejar la situación para asegurarse de ganar terreno. Los cambios positivos son el resultado de su diligencia y de no dejar nada al azar. Socializar le brindará oportunidades y le dará mucho que considerar. La superación personal y el romance están en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga el dinero y participe en eventos que le muestren el camino al éxito. Dese ánimo y encuentre una salida para sus habilidades. Deje de esperar a que las personas y las oportunidades lleguen a usted. Mejore su vida explorando y ampliando sus intereses y posibilidades. Use la inteligencia para alcanzar sus metas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome el control de las situaciones domésticas que enfrentan cambios o requieren ajustes. Llevarse bien es la mitad de la batalla, y la comunicación efectiva es la clave para asegurarse de que todos sus seres queridos reciban algo a cambio. Sea la mente maestra que mantiene todo funcionando a la perfección. Es todo un desafío, pero vale la pena por los beneficios que aporta. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): simplifique su vida, inicie conversaciones que le ayuden a administrar los gastos y alejarse de las personas fuera de control. No permita que el exceso y la autoindulgencia se filtren en su vida a través de influencias externas que escapan a su control. Sea quien ejerza la disciplina y previsión necesarias para tomar un camino que lo proteja a usted, a sus bienes y a sus posesiones. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aborde primero lo necesario. Haga lo que debe hacerse sin quejarse. Lo mejor es pasar desapercibido mientras llega a fin de mes y termina lo que ha empezado. No se comprometa a más de lo que puede manejar ni a nada que tenga costos ocultos. Preste atención a las mejoras domésticas. Gaste solo lo necesario. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cuando la rapidez sea esencial no dude. Piense, siga adelante, y ganará terreno. Las oportunidades serán evidentes cuando conecte con expertos o con quienes puedan confirmarle información crucial para su éxito. Cree redes de contactos, negocie y use su carisma para alcanzar sus objetivos. Viajar y estudiar es lo mejor para usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aborde con cautela los asuntos domésticos. Si es necesario tomar una decisión aumentarán la duda y la incertidumbre. Considere el costo al tomar su decisión y, cuando sea posible, solicite alternativas que sean rentables o que tengan un plan de pago que pueda afrontar. Mantenga su statu quo entregando constantemente un trabajo de alta calidad y asumiendo la responsabilidad por sus acciones. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome las riendas sin malicia. La forma en que logre que otros hagan cosas por usted será lo que lo conduzca al éxito. Los elogios, el ingenio y las sugerencias de alternativas le ayudarán a conseguir lo que quiere y a que los demás se sientan bien con sus contribuciones. Haga su magia y obtendrá los resultados que espera. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio en casa le ahorrará tiempo y dinero. No permita que las emociones encontradas lo conduzcan a gastos innecesarios. Si se apega a sus planes y rechaza las tarifas excesivas, evitará una estafa. Deberá ser disciplinado al comunicarse con personas agresivas. Invierta más tiempo en cultivar una imagen propia positiva. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): inste a los demás a que lo respeten tanto a usted como a su propiedad. Si no hace valer sus deseos, enviará una señal equivocada a cualquiera que quiera aprovecharse de usted. Conéctese con la gente en igualdad de condiciones y evite dar ventajas a nadie. Tenga claro lo que quiere y no se detenga hasta alcanzar sus objetivos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.