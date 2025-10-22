Horóscopo de hoy: día miércoles 22 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jesse Tyler Ferguson, 50; Saffron Burrows, 53; Jeff Goldblum, 73; Christopher Lloyd, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su energía en lo que importa. Concéntrese en cómo gana y administra su dinero para alcanzar sus metas y ayudar a los demás. Surgirán oportunidades de las conexiones que establezca y de las conversaciones que tenga este año. La visión de futuro, junto con las ideas innovadoras y el buen uso de su imaginación, darán resultados. Confíe en sus instintos, y no en lo que le digan los demás. Verifique la información y solo revele lo necesario. Las ganancias financieras se ven prometedoras. Sus números son 3, 10, 21, 29, 34, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reservado, leal e intenso. Es único e imaginativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga mayor énfasis en las asociaciones, las empresas conjuntas y en los compromisos a largo plazo. Considere qué cosas y personas lo hacen feliz y haga las modificaciones necesarias para asegurarse de obtener un resultado favorable. Contacte con instituciones que puedan ayudarle a establecer el marco de lo que quiere lograr. Los planes para toda la vida le darán tranquilidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase abierto a sugerencias. Contáctese con las personas y acuda a los lugares que puedan ayudarle a aprender lo que necesita saber para aprovechar al máximo las oportunidades que pueden aportar estabilidad a su vida. Un cambio que inicie repercutirá en todo su estilo de vida. Considere el alcance general y el resultado global antes de empezar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga en cuenta lo que debe aprender para alcanzar sus objetivos. Inscríbase en un curso, contáctese con alguien que ya esté haciendo lo que quiere lograr o empiece a hacer los cambios necesarios para posicionarse para el éxito. Deje de darle vueltas y ponga a prueba sus habilidades, experiencia y conocimientos. El crecimiento personal se ve favorecido. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comparta lo que puede hacer. Sus sugerencias y ofertas de ayuda le abrirán las puertas a oportunidades con quienes se encuentre. Valore y respete lo que puede hacer, y no se subestime solo porque alguien más no le acaricie su orgullo. Fíjese un precio y labre su nombre. Consiga lo que quiere por escrito antes de empezar nuevos proyectos. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda sobre la marcha; escuche y haga preguntas, pero evite revelar demasiado sobre sí mismo o sobre lo que puede hacer. Deje que su encanto sea su forma de comunicarse y ganar confianza, y si decide negociar tendrá la ventaja. Una empresa conjunta parece difícil. Considere avanzar solo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el cambio puede tentarlo, pero antes de dar un salto de fe considere todos los aspectos. Evalúe el costo y las horas que implicará moverse en una u otra dirección. Quedarse quieto puede no ser su primera opción, pero si los números no cuadran o no satisfacen sus necesidades, lo mejor es buscar mejores alternativas. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome la iniciativa y avance con entusiasmo. Enorgullézcase de lo que hace, cómo lo hace y de lo que logra, y no se subestime usted ni su capacidad de lograr resultados. Su disciplina y trabajo duro darán frutos, pero su situación familiar se verá afectada si no mantiene un equilibrio entre su vida personal y profesional. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participar dará sus frutos. Asista a eventos de establecimiento de contactos, ferias comerciales o a una reunión que le permita conectar con viejos conocidos dispuestos a compartir información valiosa. Las conversaciones le brindarán oportunidades que despertarán su imaginación y lo animarán a contribuir a algo de lo que todos quieren formar parte. No se subestime. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuide de sí mismo, de sus necesidades y de su reputación. Concéntrese en su salud y bienestar financiero, y reducirá el estrés. Mantenga en secreto su vida personal y sus intenciones para evitar interferencias o competencia. Ponga su energía a generar riqueza, y no a gastarla innecesariamente. Elija la paz y el crecimiento personal en lugar de intentar comprar amor o atención. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): infórmese de lo que ocurre en su sector profesional. Manténgase al día con las últimas noticias y asegúrese de conectar con las figuras más influyentes. Hay mucho que ganar si participa en eventos que ofrecen una plataforma para aprovechar sus habilidades, activos y experiencia. Un encuentro inesperado lo conducirá a una propuesta interesante. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise sus documentos personales, historial médico y planes a largo plazo. Es fundamental observar los cambios a su alrededor y ajustar sus planes en consecuencia. Es necesario llevar a cabo un cambio de estilo de vida que lo tranquilice. Considere reducir sus gastos generales o adoptar un enfoque diferente para equilibrar el trabajo y el tiempo libre. Elija la paz en lugar de la presión. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): es hora de negociar. Defina sus prioridades y propóngase satisfacer sus necesidades. Una conversación sincera con alguien especial le ayudará a poner las cosas en perspectiva y a elaborar un plan viable que cumpla con la mayoría de sus deseos. El cambio positivo empieza con usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.