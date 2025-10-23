Horóscopo de hoy: día jueves 23 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Reynolds, 49; Cat Deeley, 49; Weird Al Yankovic, 66; Dwight Yoakam, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga adelante. La oportunidad es evidente. No permita que nada ni nadie se interponga entre usted y lo que merece. Puede ser generoso y aun así luchar por lo que quiere. La dedicación y el deseo son su camino hacia adelante. Es hora de poner más énfasis en la realización personal y en vivir una vida que le brinde la mayor alegría. Deje que su imaginación lo lleve en la dirección que le permita aprovechar al máximo sus mejores cualidades y aptitudes. Sus números son 7, 13, 21, 29, 33, 35, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es genuino, apasionado e inteligente. Es decidido y perspicaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la ayuda que ofrece a los demás lo posicionará para ascender. Se avecinan una asociación, una ganancia financiera o una noticia positiva. Resolver asuntos legales, institucionales o secretos lo tranquilizará y lo acercará un paso más a su objetivo. Actualice su apariencia y aumentará su confianza. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una jugada forzada lo conducirá a un cambio de rumbo o a la oportunidad de probar algo nuevo y emocionante. Piense en grande, exprese su opinión y haga el trabajo preliminar necesario para llevar a cabo sus planes. Depende de usted buscar oportunidades y perseguir los objetivos que más lo ilusionen. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): permita que su mente divague y que su imaginación lo guíe. Convierta sus ideas en algo tangible. La perseverancia dará sus frutos, y una investigación exhaustiva le asegurará seguir los protocolos necesarios para que las cosas sucedan. Únase a grupos de interés y conectará con alguien que puede ayudarle a ampliar sus sueños. Deje que su encanto lo guíe. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): postúlese para un nuevo puesto. Diversifique la forma en que utiliza sus habilidades, experiencia y conocimientos, y descubrirá nuevas oportunidades que pueden ayudarle a progresar financieramente. Apunte alto y no se decepcionará. Un enfoque apasionado atraerá atención y apoyo positivos. Confíe en sus instintos, y la visión de futuro le asegurará superar a la competencia. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): interésese más en lo que sucede a puertas cerradas. Preste atención a los asuntos domésticos y a las relaciones. Manténgase abierto a las conversaciones y haga todo lo posible por resolver los problemas antes de que se descontrolen. Reúna los hechos y comparta la verdad, y descubrirá una solución viable. Avance con amor y compasión. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): todo depende de cómo se acerque a los demás. La comunicación es clave para que las cosas se hagan a tiempo y a la perfección. Resuelva y establezca asuntos financieros, contratos e inversiones. Combine negocios con placer y obtendrá información exclusiva para que los demás vean las cosas como usted. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a los asuntos domésticos y haga cambios para contrarrestar la negatividad que enfrenta en casa. Aprenda de los errores del pasado y convierta un error en un acierto. Comparta sus sentimientos y se ganará la confianza y el respeto de alguien importante para usted. La honestidad es el camino a la victoria y a los nuevos comienzos. La superación personal y el romance se ven favorecidos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dé poco, reciba poco y observe cómo su vida se convierte en una obra maestra. Cuando le toque brillar no se niegue el estrellato. Acepte los conflictos con optimismo y entusiasmo, y superará a cualquiera que intente superarlo. Apueste por sí mismo, en lugar de creer en los sueños, esperanzas y deseos de los demás. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuestione sus propios motivos y los de los demás. Un cambio de actitud puede cambiar su perspectiva sobre los gastos compartidos o cómo se gana la vida. Escuche atentamente y comprenderá cómo manejar los asuntos. Mantenga ocultos sus secretos hasta que se sienta seguro compartiendo sus intenciones y sentimientos. Una inversión inmobiliaria, un compromiso o un cambio de estilo de vida se ven favorecidos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuídese mejor físicamente. Controle su ritmo y evite los excesos. La ayuda que ofrece a los demás debe ser razonable y debe obtener algo a cambio. Una relación parece prometedora si se comunica abiertamente y llega a un acuerdo económico justo y que beneficie a todos. Tómese su tiempo; una decisión precipitada no será la adecuada. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): guárdese para sí mismo sus pensamientos e intenciones. Alguien se meterá con su vida, sus antecedentes o sus cualificaciones. Ponga tiempo y esfuerzo en su hogar, su vida personal y su salud. Si quiere lograr resultados es mejor aislarse. El crecimiento personal, el progreso y la superación son lo mejor para usted. Elija la paz y el amor en lugar del caos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome la iniciativa y haga planes para socializar, participar y aprender todo lo que pueda. El conocimiento y la interacción le ayudarán a ganar aceptación y a conectar con personas tan entusiastas y creativas como usted. Dé lo mejor de sí mismo, aprenda sobre la marcha y haga que las cosas sucedan. Invierta tiempo y dinero en usted y en su futuro. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.