Horóscopo de hoy: día domingo 26 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Seth MacFarlane, 52; Cary Elwes, 63; James Pickens Jr., 71; Pat Sajak, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija aquello que le da felicidad y vaya en esa dirección. Cobrará impulso si viaja, conversa y participa en actividades que estimulen su imaginación y lo animen a explorar nuevas posibilidades. No confiar en sus propias habilidades lo pondrá en peligro de convertirse en un seguidor en lugar de un líder. Elija hacer realidad sus sueños, no los de los demás. Dé un paso al frente y haga lo que mejor sabe hacer. Sus números son 4, 18, 23, 29, 33, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es diligente, sensible y persistente. Es dinámico y organizado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las emociones estarán a flor de piel. Es fundamental ceñirse a los hechos y verificar la información. Muéstrese dispuesto a ayudar a los demás, pero no permita que nadie se aproveche de usted ni de lo que puede ofrecer. Establezca un plazo, un presupuesto y un compromiso que pueda cumplir sin comprometerse a sí mismo ni a sus obligaciones. El romance y la socialización se ven favorecidos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una feria comercial será informativa, entretenida y lo animará a conocer a alguien que lo motive a usar sus habilidades de forma diferente. La oportunidad de asociarse con alguien o de trabajar distancia parece prometedora. Verifique la logística y la viabilidad de que su iniciativa se haga realidad. Confíe en sus instintos y revise el protocolo y los aspectos legales necesarios para cumplir con sus expectativas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): póngase en contacto; participe en un evento relacionado con algo que le preocupa. Amplíe su perspectiva, sus amistades y sus conocimientos para asegurarse de obtener el máximo provecho de sus esfuerzos y aportes. Una oportunidad de debatir posibilidades será informativa y provechosa. Combine negocios con placer y se desarrollarán alianzas personales y profesionales. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): está al tanto de todo y listo para optimizar sus talentos y destacar de maneras que nunca imaginó posibles. Los eventos que le permitan introducirse en organizaciones y grupos que ofrecen algo que le interesa le ayudarán a exponer lo que puede aportar. Dé un paso al frente y hágase oír. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase atento a lo que sucede a su alrededor. No todos serán confiables ni estarán dispuestos a ayudarle. Prepárese y dispóngase a tomar la iniciativa y a hacer el trabajo usted mismo si quiere progresar. Las mejoras personales y del hogar parecen prometedoras si evita que otros intervengan y tomen el control. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aflorarán las emociones al tratar asuntos financieros, médicos o contractuales. Escuche con atención y no dude en hacer lo que desea. Trabajar limitado por lo que otros quieren no lo llevará a donde quiere ir. Evalúe a la competencia y elija un camino que le ofrezca la libertad de hacer las cosas a su manera. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en su hogar y en sí mismo, y eso le ayudará a verse y sentirse de maravilla. Tome medidas para revelar la información necesaria para alcanzar sus objetivos. Tiene a su alcance una inversión que le ofrece seguridad y libertad para perseguir sus sueños y anhelos. Una mudanza o un cambio de estilo de vida le dará el impulso que necesita para avanzar. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): confíe en sus instintos, no en lo que otros intentan hacerle creer. Depende de usted crear oportunidades y poner a prueba sus habilidades. Cuanto más crea en sí mismo, más fácil será convencer a otros de que sigan su ejemplo. Establezca contactos, asista a una feria comercial o una reunión, y algo positivo surgirá. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evalúe cualquier situación que enfrente. Considere el costo, los aspectos legales y si está dispuesto a soportar las dificultades que suelen acompañar a las empresas conjuntas. Si no es necesario formar alianzas, lo mejor es trabajar solo. Cree un espacio que pueda llamar suyo y emprenda el viaje hacia el destino al que desea llegar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): guárdese para sí mismo sus pensamientos y emociones. Nadie entenderá su razonamiento ni su necesidad de seguir el camino que elija. Lo mejor es poner las cosas en marcha y llegar a un punto en el que sea evidente el potencial. El éxito viene acompañado de menos conflictos, y mayor ganancia y satisfacción. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a cómo se siente, a su aspecto y a lo que puede hacer para asegurarse un futuro saludable. No permita que nadie lo desvíe del buen camino ni que lo lleve por una senda emocional, económica o físicamente excesiva. Un cambio positivo le ayudará a descubrir pasatiempos y proyectos que fomenten relaciones sólidas y un estilo de vida equilibrado. El romance se ve favorecido. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): analice las opciones, vea qué tiene sentido y persiga sus objetivos. Tiene mucho que ganar si viaja, se comunica y aprende todo lo posible sobre las ventajas y desventajas de sus decisiones. No se deje llevar por los sueños de otros ni pague de más por algo que desea. Manténgase centrado y razonable, y persiga sus sueños. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.