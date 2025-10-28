Horóscopo de hoy: día martes 28 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nolan Gould, 27; Matt Smith, 43; Julia Roberts, 58; Annie Potts, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: lo más importante este año es viajar y aprender. Apunte a las estrellas y esfuércese por hacer realidad sus metas a largo plazo. Salga y socialice; asista a ferias comerciales, reuniones para establecer de contactos y eventos que le permitan descubrir novedades emocionantes que pueda aplicar a sus habilidades, rutina o planes domésticos. Cuide mejor sus necesidades emocionales y físicas. Controle su ritmo; modifique su agenda para adaptarla a lo que es importante para usted. Sus números son 2, 18, 23, 25, 31, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, innovador y persistente. Es extrovertido y eficiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta información y negocie. Tiene mucho que ganar y conexiones que hacer si participa en eventos de establecimiento de contactos o se une a una causa que le interese. Un cambio en su forma de ganar o administrar el dinero despertará su interés. Averigüe todo lo que pueda y envíe su currículum. Sea reservado en sus reacciones ante situaciones emocionales. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): construya con lo que ya tiene en lugar de pagar de más por algo que no necesita. Depende de usted crear sus propias oportunidades y prosperar usando su inteligencia, sus conexiones y todas las vías disponibles a través de agencias e instituciones. Dedique más energía y tiempo a las alianzas y a su entorno familiar. Aléjese de las personas que causan divisiones. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se verá tentado a realizar acciones impulsivas. Sea cauteloso al tratar con socios o con quienes intenten provocar una reacción o tomar una decisión apresurada. El tiempo está de su lado; le será muy útil centrarse en la superación personal, el crecimiento y la creación de un entorno seguro y acogedor. No permita que nadie lo convenza de gastar en algo que no necesita. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedique su energía al trabajo, la disciplina y a esforzarse al máximo para prosperar y sobrevivir. Evite actividades que puedan provocar lesiones o eventos que pongan en riesgo su salud. Un enfoque original para desarrollar o demostrar sus habilidades le ayudará a progresar. Piense en grande, pero no pierda de vista el presupuesto. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite los debates o tomar decisiones impulsivas bajo presión emocional. Incorpore a su rutina mejores hábitos alimenticios y de salud; ganará confianza y atraerá el interés de gente a la que le gusta lo que ve. Absténgase de dar un paso sin investigar a fondo. Alguien se aprovechará de usted si le da la oportunidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): converse con alguien que pueda ofrecerle algo a cambio. Compartir ideas, conocimientos y experiencias también lo conducirá a posibles colaboraciones y perspectivas que le ayudarán a realizar cambios profesionales. Tenga cuidado de no sobrevenderse ni subestimarse; la verdad es importante y determinará su futuro. Muestre lo que puede aportar y encontrará su lugar. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): hoy evite excederse. Lo acecha la tentación de abarcar demasiado o de hacer promesas que no puede cumplir. Dedique un momento a programar y planificar con cuidado para evitar duplicar tareas, excederse financieramente o descuidar las consecuencias si no cumple con las exigencias. Canalice su energía y preste atención a lo que sucede a su alrededor. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que le moleste lo que hagan los demás. Dirija su tiempo y energía a terminar lo que empieza y a hacer el mejor trabajo posible. Permita que su eficiencia sea su tarjeta de presentación y se le presentarán mayores oportunidades. Evite situaciones que provoquen emociones fuertes sin un propósito claro. Cambie lo que no le gusta y no mire atrás. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): explore las posibilidades. Si se limita, cometerá una injusticia. Deje que su mente divague y que su creatividad lo guíe hacia nuevas direcciones. Considere cómo puede usar sus habilidades y conocimientos para hacer algo que disfrute. Un cambio en su enfoque del trabajo y el dinero aumentará su confianza e interés en lo que persigue. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cree oportunidades y progresará. Una actitud original pero disciplinada le será útil y lo animará a fomentar las conexiones con quienes van en una dirección similar. Sea consciente de sus límites y de cualquier restricción de salud. Evite situaciones que pongan en riesgo su bienestar físico. Ofrecer sus habilidades y experiencia pero no dinero, elevará su perfil. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una gran energía, elegir el mejor momento y la necesidad de dar el paso darán sus frutos. Perfeccione sus habilidades, invierta en sí mismo y tome medidas para verse y dar lo mejor de sí mismo. No permita que nadie se interponga ni que lo haga a un lado. Defienda sus derechos y siga el camino que más le apasione. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): absténgase de dar un salto de fe. Tiene tiempo para considerar cada ángulo y redefinir lo que quiere lograr. Tome el camino que más le emocione en lugar de seguir a alguien que lo presiona para que haga las cosas a su manera. Confíe en sus conocimientos, inteligencia y perspicacia, y descubrirá el camino que lleva a la victoria. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.