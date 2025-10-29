Horóscopo de hoy: día miércoles 29 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ben Foster, 45; Gabrielle Union, 53; Winona Ryder, 54; Richard Dreyfuss, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ¿a qué viene tanta prisa? Respire hondo, relájese y piense en lo que realmente le importa. Es hora de priorizarse. Un cambio puede ayudarle a renovar su energía y animarlo a seguir a su corazón, incorporando lo que más le apasiona en una rutina que espera con ilusión. Es hora de dejar ir lo que ya no lo beneficia y reemplazarlo con aquello que lo hace sentir vivo. Sus números son 6, 19, 25, 32, 38, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, inteligente y enérgico. Es curioso y comprensivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): envíe un mensaje con sus acciones. Cambie lo que no le gusta y siga adelante. Use su inteligencia, investigue a fondo y adáptese para satisfacer sus necesidades específicas. Sus acciones ayudarán a promover oportunidades y allanarán el camino para mejores días por venir. Dele un toque único a su currículum y algo interesante ocurrirá. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): actualice documentos con vencimiento y eventos que requieren atención. Pase más tiempo en casa haciendo reparaciones o cambiando cosas de lugar para que su espacio fluya mejor. Cultive relaciones significativas y hágales saber a sus seres queridos cuánto le importan. Prométase terminar lo que empieza y mantener lo que es importante para usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche cualquier oportunidad que tenga para aprender algo nuevo. La comunicación y la participación ofrecerán información sobre una posibilidad laboral o lo pondrán en contacto con alguien que tenga una pista o una propuesta interesante. Dé lo mejor de sí, pero no sienta que tiene que exagerar para causar una buena impresión; la verdad tiene importancia. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evite gastar demasiado en entretenimiento o en intentar impresionar a alguien más. Es mejor invertir en sí mismo que dejar que el dinero se le escape de las manos. Prométase dejar de posponer proyectos de superación personal y aferrarse al pasado, así como a las personas que lo deprimen. La disciplina, junto con una actitud positiva, darán sus frutos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ideará un plan único para ayudar a una causa o a quienes buscan soluciones. Su amabilidad brindará esperanza y le ayudará a reconocer lo que puede hacer para marcar la diferencia en su comunidad. Tiene buenas intenciones, pero debe protegerse de quienes quieren aprovecharse de usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): invierta en su espacio o en su futuro. Haga cambios por las razones correctas, no porque esté aburrido. Gastar en algo que no necesita o invertir en el sueño de otra persona lo llevará a la decepción y a posibles pérdidas. Mantenga la concentración y la disciplina, y diga que no si alguien se pasa de la raya o le pide demasiado. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): está listo para emprender una aventura. Asegúrese de seguir un camino dedicado a su progreso o a algo que le apasione. Al ayudar a otros asegúrese de establecer un presupuesto y límites, y de obtener lo que desea por escrito. Obtendrá mayores beneficios invirtiendo en sí mismo y en su felicidad. El romance se ve favorecido. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): exprese sus necesidades. Es hora de implementar cambios positivos en su estilo de vida. La comunicación es esencial si quiere comprender su relación con los demás y determinar si es el momento de establecer límites o de alejarse. Depende de usted crear una vida que realmente le siente bien. Viajar, aprender y los nuevos comienzos están en las estrellas. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): trabaje en la construcción de un futuro más brillante. Deje ir lo que no tiene sentido para usted y céntrese en aquello que lo emociona y lo hace feliz. Es hora de invertir en sí mismo, en sus sueños y en aquello que lo apasiona. El cambio depende de usted; no mire atrás, piense en positivo y haga que las cosas sucedan. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reconsidere sus motivos e intenciones, y cómo influirán en otros sus decisiones y acciones. Antes de implementar sus planes comuníquese honesta y directamente con los demás. Verifique la información antes de compartirla. Escuche, participe en conversaciones y manténgase abierto a acuerdos y sugerencias alternativas. Su éxito dependerá de cómo maneje los asuntos. Haga lo correcto. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acepte el cambio, pruebe algo nuevo o cambie su estilo de vida o entorno para adaptarlo mejor a sus necesidades. Póngase como objetivo la salud, la actividad física o renovar su apariencia, y los resultados no lo decepcionarán. La superación, el crecimiento personal y las ganancias financieras están en aumento. No sea tímido; comparta sus sentimientos e intenciones con alguien especial. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guarde sus planes para sí mismo hasta tener todo en orden. Revise los aspectos legales y los protocolos necesarios para poner en marcha sus ideas y objetivos. Asista a eventos que le permitan contactar con personas que puedan aclararle los procedimientos o simplificarle la vida. Verifique la información y no deje nada al azar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.