Horóscopo de hoy
04 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 04 de noviembre para todos los signos

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matthew McConaughey, 56; Ralph Macchio, 64; Jeff Probst, 64; Kathy Griffin, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dé lo mejor de sí mismo sin expectativas. La meta es sentirse orgulloso de sí mismo, no anhelar la aprobación de los demás. Su fuerza reside en su capacidad de cambiar a mitad de camino y seguir sus instintos. Este año la dedicación, la lealtad y la energía lo llevarán lejos. Profundice y ponga a prueba sus deseos. Un cambio de actitud, estilo de vida o ubicación le dará el impulso necesario para superar sus objetivos. Sus números son 1, 8, 17, 26, 31, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es adaptable, persuasivo y extrovertido. Es entusiasta y persistente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): diga lo que piensa y sea su propio defensor, ganará respeto y satisfacción al saber que tiene el control de las situaciones que lo agobian. Cíñase a lo básico, sea directo y verifique la información antes de compartirla. Los excesos son el enemigo, y la disciplina es su camino hacia el éxito. Canalice su energía a ser compasivo. Cultive relaciones significativas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): al tratar con relaciones personales y profesionales las emociones estarán a flor de piel. Dé un paso atrás y analice lo que está sucediendo antes de expresar su opinión. Una evaluación y una respuesta antes de tiempo lo perjudicarán. El cambio puede ser necesario, pero el protocolo adecuado determinará el resultado. El desorden, los excesos y los gastos desmedidos requieren su atención. Libérese de las cargas inútiles. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los asuntos sin resolver lo afectarán emocionalmente. Verifique la información, confirme los hechos y aborde los asuntos directamente. Los cambios que realice le brindarán tranquilidad y le indicarán un camino que le ayudará a sobresalir. Las actividades educativas y los viajes se ven favorecidos y le brindarán resultados positivos. Evite comprar productos costosos con expectativas poco realistas. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ser receptivo a las nuevas tecnologías o formas de hacer las cosas le ayudará a progresar. No se quede atrás por que no le gustan los cambios. Investigue, adáptese a las transformaciones que ocurren a su alrededor y aproveche lo que aprende para integrarse y destacar. Considere lo que no puede controlar como una nueva aventura. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): analice sus opciones, grupos de interés y eventos que lo estimulen mentalmente y lo animen a abrazar el crecimiento personal. Socializar más aumentará su curiosidad y lo conducirá a nuevas amistades y pasatiempos que lo llenarán de vitalidad. No se ahogue frente a la pantalla cuando lo que necesita es conexión física. El romance está en las estrellas. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): renueve su forma de pensar y reconfigure su forma de abordar las situaciones que no se alinean con su dirección, propósito o necesidades. Aborde los asuntos financieros, médicos y legales que lo agobian. Tiene más opciones de las que cree. Agote sus recursos y pida ayuda. Las acciones traerán consigo el cambio. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las acciones agresivas no resolverán los problemas. Piense qué lo está frenando y adáptese en lugar de intentar cambiar lo que está muy arraigado. La oportunidad comienza cuando despeja el camino hacia el futuro y se da el tiempo y el espacio para seguir a su corazón y tranquilizar su alma. Deje ir las relaciones negativas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): depende de usted promover lo que puede hacer. Promociónese en eventos que ofrezcan una plataforma para compartir, aprender y conectar con personas que puedan aportar algo a cambio. Cíñase a la verdad. Prometer más de lo que puede cumplir le generará estrés innecesario. Mantenga su mensaje contundente, honesto y razonable. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome la iniciativa y haga que las cosas sucedan. Confiar en que otros hagan las cosas por usted lo llevará a la decepción. Una vez que inicie lo que quiere lograr, su energía y confianza aumentarán, y le darán la determinación para completar su misión. Supere la negatividad y aléjese de todo aquello que lo frena. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): encuentre un nuevo rumbo y dese el impulso necesario para iniciar el cambio y equilibrar su vida. Deje ir las situaciones tóxicas o que propicien los excesos. Pregúntese qué puede hacer para retomar el rumbo. Estar en una situación de estancamiento lo seguirá adormeciendo. Sacuda las cosas y aprenda algo nuevo. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un reinicio mental puede ayudarle a cambiar de rumbo. Sea consciente de lo que se puede adaptar y lo que no. Aprenda a dirigir su felicidad. Un cambio en casa o en su forma de reaccionar puede marcar una diferencia significativa en cómo se siente consigo mismo y con su futuro. Implemente algo que traiga alegría a su rutina. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la espontaneidad lo perjudicará. No se sienta presionado a comprar, tomar una decisión o hacer un movimiento. Cuestiónelo todo y preste atención a las inversiones, la administración del dinero y a cómo mejorar su salud y bienestar emocional. No permita que las influencias externas influyan en su toma de decisiones. Haga lo que sea mejor para usted y aliviará el estrés y ahorrará dinero. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.