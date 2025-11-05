Horóscopo de hoy
05 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 05 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Jonas, 38; Tatum O’Neal, 62; Bryan Adams, 66; Art Garfunkel, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: intente seguir a su corazón y cambiar su rutina para satisfacer su alma. La vida se trata de deleite, y hasta que no descifre qué lo hace feliz, estará en el limbo. Tome decisiones que llenen su corazón de alegría y gratitud, y lo que genere se extenderá a quienes quiere tener en su círculo. Es hora de eliminar lo que ya no lo impulsa hacia el futuro. Viva, ame y ría. Sus números son 5, 13, 21, 28, 36, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, creativo y sensible. Es curioso e ingenioso.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome el control de la situación y solucione lo que le esté causando problemas. Encontrar soluciones y tomar medidas le ayudará a descubrir qué tiene sentido. Una ganancia financiera está a su alcance si evalúa lo que más disfruta hacer y adapta su currículum o estilo de vida a sus necesidades. El cambio comienza con el autoexamen, no con intentar arreglar a los demás. ***

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ignorar lo que le molesta no es una solución; es negación. Enfrente los hechos y analice las opciones. Corrija lo que le causa confusión y acepte aquello que lo hace sentir bien consigo mismo y con el rumbo que decide seguir. Preste atención y aléjese de las personas y pasatiempos con excesos que tienen un efecto negativo en su vida. Es un nuevo día; tome el control. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea aventurero y pruebe algo nuevo. Las conversaciones que entable, la experiencia y el conocimiento que adquiera cambiarán su perspectiva y lo animarán a implementar una rutina optimista que satisfaga sus necesidades. Reemplace el comportamiento indulgente con metas valiosas que le generen satisfacción y confianza. Concentre su energía en lo que importa y coseche los beneficios. ***

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): pulse el botón de reinicio en lo que respecta a su respuesta emocional e inténtelo de nuevo. Si quiere obtener el máximo provecho es fundamental pensar antes de actuar. Acérquese a quienes comparten sus convicciones e inquietudes y trabajen juntos para encontrar mejores alternativas. Acepte el cambio y adapte sus objetivos a lo nuevo y emocionante. ****

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): protéjase de la fuerza o la presión innecesarias. Evite arriesgar su bienestar físico o ceder con algo que lo ponga en peligro. Los excesos serán costosos, reemplazarlos por minimalismo aliviará el estrés y le permitirá tener mejores días por delante. Un cambio que le ayude a desempeñarse mejor tendrá un impacto positivo en su vida. **

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga preguntas y pruebe alternativas que le permitan aprovechar sus habilidades y experiencia para convertirlas en una oportunidad atractiva. Adoptar un enfoque nuevo o diferente hacia la vida, el amor y la felicidad le ayudará a liberarse de lo que le impide progresar. Concéntrese en lo que fluye con facilidad. *****

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): le atraerán los nuevos dispositivos, estilos de vida y tecnologías que ofrecen esperanza y larga duración, tanto a nivel personal como profesional. Las mejoras en el hogar que facilitan sus rutinas o las hacen menos estresantes le ayudarán a ganar impulso y claridad sobre lo que quiere hacer con el resto de su vida. Siga a su corazón, prepárese para el cambio y libérese de las influencias negativas. ***

Escorpio
ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sabe cómo jugar según las reglas, pero a veces necesita ceder si quiere enfrentarse a alguien que no juega limpio. Elija sus batallas con sabiduría y use su tiempo y energía adecuadamente. Deje que sus acciones hablen por usted y que sus intenciones lo lleven a la victoria. Hable con autoridad y persiga lo que tiene sentido. ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga antes el trabajo difícil. Lidie con agencias, instituciones y los que mandan. Una vez que despeje el camino hacia sus objetivos, será fácil avanzar rápidamente hacia la posición que desea. Un alto nivel de energía y disciplina generarán cambios positivos en casa y en el trabajo. Su trato con los demás determinará cuánta ayuda recibirá. ***

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención y trabaje sobre lo que quiere lograr. Ya sea que intente equilibrar el trabajo y el ocio de forma más eficiente o que se esfuerce por llevarse mejor con los demás, necesita tiempo, paciencia y disciplina. Establezca pautas, límites y horarios para lograr sus objetivos. Piense en el futuro, considere a los demás y avance con una actitud positiva. *****

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): espere un momento. Dese la oportunidad de analizar cada aspecto de una situación antes de reaccionar. Preste más atención a la superación y al crecimiento personal. Dedique tiempo a desarrollar su confianza en lugar de intentar cambiar a los demás. Obtendrá resultados positivos haciendo lo que le ayude a dar lo mejor de sí. Quiérase y ofrezca opiniones positivas. **

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se apresure ni permita que las tácticas de presión influyan en su decisión de comprar algo cuestionable. Tenga en cuenta su situación financiera y dónde su dinero tendrá un impacto significativo. Invierta en sí mismo y en su futuro, no en una estafa arriesgada. Asista a ferias comerciales o eventos de establecimiento de contactos que lo mantengan al día con las últimas tecnologías y tendencias. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.