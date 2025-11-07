Horóscopo de hoy: día viernes 07 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lorde, 29; Adam DeVine, 42; David Guetta, 58; Joni Mitchell, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: en asuntos de dinero dé un paso adelante y haga todo lo posible por aliviar el estrés. Venda lo que ya no necesita y deshágase de aquello que obstruye su vida y lo frena. Es hora de purificar su entorno y su alma. Disfrute de pasatiempos que estimulen su imaginación creativa y le permitan conectar con las personas y los placeres que lo llenan de energía positiva. Revitalícese y haga lo que lo hace feliz. Sus números son 2, 15, 19, 24, 32, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cambiante, imaginativo y atractivo. Es persistente y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): inicie cambios que lo tranquilicen. Limite sus gastos, atienda los asuntos pendientes y aborde problemas médicos asociados con los excesos. Mirar hacia adentro y reconocer cómo puede mejorar su vida es el primer paso hacia la paz interior y la felicidad personal. Deje sus decisiones claras a cualquiera que intente interferir. Haga lo que sea mejor para usted. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se ven favorecidos los gastos domésticos que facilitan la vida. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, lo que le permite tomar decisiones responsables que mejoran su estado de ánimo y sus perspectivas. No se quede de brazos cruzados cuando hay pasos positivos a su alcance. Siga a su corazón en lugar de dejar que alguien más le dicte lo que puede o no hacer. Usted es responsable de su felicidad; actúe en consecuencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la confusión emocional requiere atención o una intervención inmediata de sus seres queridos. Consulte sus intenciones con alguien de confianza antes de iniciar un cambio o comprometerse con algo que pueda no ser lo mejor para usted. Las alianzas pueden influir profundamente en su forma de proceder. En caso de duda, confíe en quien le ofrezca la mejor trayectoria. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): planifique socializar, combine negocios con placer y realice un cambio personal o físico que lo haga más consciente o le dé más confianza. Tenga cuidado al gastar. No caiga en trucos ni anuncios que prometan lo imposible. Elija entretenimientos que le ofrezcan perspectiva y conocimiento y no gastos que excedan su presupuesto. No permita que las emociones le impidan cumplir con sus responsabilidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dé un paso al frente. Explore lo que le ofrece la vida. Disfrute de actividades o eventos que estimulen su mente y le ayuden a comprender cómo puede usar sus habilidades, recursos y experiencia para mejorar su imagen o sus perspectivas. Comparta su visión y captará la atención del público, creando conexiones que le ayudarán a impulsar sus intenciones. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): quizás necesite una segunda opinión antes de dar un paso o comprar algo. Verifique la información y siga los pasos necesarios para asegurarse de que nadie intenta estafarlo. Dedique más tiempo a prepararse y cuidar mejor su salud y bienestar físico. Opte por opciones sencillas y asequibles. No se deje engañar por productos caros ni por discursos de venta. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga los ojos y los oídos bien abiertos; la información fluirá y lo que aprenda puede ayudarle a encontrar las respuestas que necesita para impulsar un cambio o proyecto que quiera emprender. Tome precauciones al tratar con empresas conjuntas o gastos compartidos. Puede ser que le convenga avanzar por su cuenta. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado con quienes intentan comprar o ganarse su favor. Responda con honestidad y franqueza, y no engañe a nadie. Tome el control de su dinero, de su agenda y de las promesas que hace para asegurarse de que nadie se aproveche de usted. El amor está en auge, pero también lo están los excesos. Tome decisiones saludables en lo físico, emocional y financiero. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga en cuenta que las situaciones serán impredecibles. “Un paso adelante, dos pasos atrás” es una señal para no forzar las cosas hasta tener claros los hechos y un presupuesto establecido. Concéntrese en las oportunidades laborales, las entrevistas y en promocionarse para alcanzar el éxito. Aumente su exposición aprovechando la tecnología o las funciones de establecimiento de contactos que le brindan una plataforma que respalda sus capacidades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tiene a su alcance nuevos comienzos. Aventúrese, presuma de su talento y conéctese con personas que comparten su visión. Un cambio de planes se convertirá en una fuente excepcional de información. Déjese llevar y encontrará las conexiones que necesita para desarrollar ideas creativas que aprovechen sus habilidades, conocimientos y experiencia. Explore las posibilidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio en casa aumentará su comodidad y lo animará a recibir invitados o a usar su espacio según sus necesidades. La oportunidad de abrir un negocio ofreciendo algo que le encanta hacer dará sus frutos. Puede ganar más si se promociona con confianza. Elija ser un influencer apasionado y podrá prosperar. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sopese los pros y los contras antes de tomar decisiones. Aborde asuntos orientados a la superación personal, en lugar de intentar cambiar a los demás. Hable menos, haga más y evite situaciones de excesos, gastar de más y compartir información engañosa. Sea ingenioso y diligente con su gasto en entretenimiento. Preste más atención a su salud y bienestar. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.