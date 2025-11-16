Horóscopo de hoy
16 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 16 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kimberly J. Brown, 41; Maggie Gyllenhaal, 48; Martha Plimpton, 55; Marg Helgenberger, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su energía donde realmente importa. La forma en que se gana la vida, contribuye y marca la diferencia en su comunidad o aborda temas importantes lo conducirá a interesantes alternativas y conexiones. Este año se vislumbra un cambio radical, y pueden suceder muchas cosas si está atento y dispuesto a dar un salto de fe. Depende de usted aprovechar el momento. Sus números son 3, 11, 20, 33, 37, 42 y 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, proactivo y divertido. Es colaborativo e inteligente.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe, salga y socialice, amplíe sus intereses y su círculo de amistades, y podrá descubrir nuevas posibilidades. Comparta sus ideas y promocione quién es y qué puede hacer, y tendrá acceso a sugerencias y oportunidades valiosas. Actualice su lista de tareas pendientes e incluya renovar su currículum para adaptarlo a futuras oportunidades. ***

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice la situación y modifique su estado actual para dejar atrás aquello que ya no lo beneficia. Un cambio lo revitalizará y lo animará a tomar las riendas de su vida y a usar su tiempo y espacio para alcanzar la felicidad personal. Es hora de tomar el control y promover la continuidad y la tranquilidad. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la investigación despertará su imaginación. Interactuar con personas que comparten sus sentimientos, habilidades y deseos le ayudará a mantener una actitud positiva y a descubrir un camino que lo impulse a aprovechar su tiempo al máximo. Aprenda algo nuevo que pueda incorporar a su experiencia para mejorar sus habilidades, alcanzar la felicidad y aumentar su prosperidad. *****

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje de lado el drama. La manipulación emocional, las reacciones exageradas y los comportamientos de excesos lo perjudicarán cuando lo importante y necesario es dejar atrás el pasado y abrazar lo que le depara el futuro. Tiene a su alcance mejoras personales y físicas, junto con el amor y el romance, el crecimiento y el desarrollo. Socializar y ampliar su red de contactos le brindará prosperidad y felicidad. **

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cuídese más. Diga no a los excesos y sí a expandir su mente, sus habilidades y sus amistades. Participe en eventos que le permitan interactuar con personas innovadoras y deseosas de compartir sus amplios conocimientos para ayudarle a progresar en su campo profesional. No deje nada al azar y logrará un gran impulso. ****

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hable menos y haga más. Inicie cambios y esfuércese por mantenerse a la vanguardia en un entorno dinámico. Sus acciones y su ingenio para promocionarse a sí mismo y a sus talentos despertarán el interés de alguien a quien admira. Una reunión le ayudará a reconectar con personas que extraña. El romance y los viajes se ven favorecidos. ***

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dé el primer paso, consulte la disponibilidad o inscríbase en algo que quiera aprender e incorporar a su estilo de vida o futuro profesional. Ponga su energía donde le brinde el mayor rendimiento o felicidad. Las conversaciones sinceras aclararán cualquier incertidumbre que tenga con alguien y le ofrecerán perspectivas sobre cómo avanzar en lo personal. ***

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe en eventos que aborden sus inquietudes. Las conexiones que haga le ayudarán a reconocer su valía y le abrirán puertas que conducirán a aumentos salariales o puestos de interés con un propósito. La forma en que utilice sus habilidades le dará tranquilidad y le ayudará a sentirse orgulloso de lo que hace. Se ven favorecidos la socialización y los encuentros fuera de lo común. ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reorganice su espacio para aumentar su productividad. Los debates arrojarán luz sobre lo que es posible a nivel personal o profesional. Escuche, asimile la información y elabore un plan que lo proteja de cualquier consecuencia negativa. Es fundamental saber cuál es su papel en las situaciones que se desarrollan y estar preparado para ello. No comparta información personal ni sus intenciones antes de tiempo. ****

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): concéntrese en viajar o en reencontrarse con alguien de su pasado. Cualquier cosa o persona que encuentre le ayudará a darse cuenta de lo que le falta en la vida y cómo recuperar algunos de los pasatiempos que lo hacen feliz. Reinventarse con una nueva imagen o estilo de vida irá de la mano con la recuperación del control de su felicidad. **

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche a su cuerpo e investigue cómo alcanzar su estado óptimo de salud. Invierta tiempo, dinero y reflexión en un cambio de estilo de vida que lo anime a estar en forma, divertirse y sentirse bien consigo mismo. Pase más tiempo con quienes lo motivan a verse y sentirse mejor, y diga no a quienes le ofrecen comportamientos permisivos. *****

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga una mente abierta, pero evite situaciones sin salida y discusiones con quienes no comparten sus valores o aspiraciones. Preste atención a su salud y bienestar, y establezca metas personales que lo hagan sentir bien consigo mismo y con lo que hace. Rodéese de la gente que ama y viva el estilo de vida que desea. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.