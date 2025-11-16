Horóscopo de hoy: día domingo 16 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kimberly J. Brown, 41; Maggie Gyllenhaal, 48; Martha Plimpton, 55; Marg Helgenberger, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su energía donde realmente importa. La forma en que se gana la vida, contribuye y marca la diferencia en su comunidad o aborda temas importantes lo conducirá a interesantes alternativas y conexiones. Este año se vislumbra un cambio radical, y pueden suceder muchas cosas si está atento y dispuesto a dar un salto de fe. Depende de usted aprovechar el momento. Sus números son 3, 11, 20, 33, 37, 42 y 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, proactivo y divertido. Es colaborativo e inteligente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe, salga y socialice, amplíe sus intereses y su círculo de amistades, y podrá descubrir nuevas posibilidades. Comparta sus ideas y promocione quién es y qué puede hacer, y tendrá acceso a sugerencias y oportunidades valiosas. Actualice su lista de tareas pendientes e incluya renovar su currículum para adaptarlo a futuras oportunidades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice la situación y modifique su estado actual para dejar atrás aquello que ya no lo beneficia. Un cambio lo revitalizará y lo animará a tomar las riendas de su vida y a usar su tiempo y espacio para alcanzar la felicidad personal. Es hora de tomar el control y promover la continuidad y la tranquilidad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la investigación despertará su imaginación. Interactuar con personas que comparten sus sentimientos, habilidades y deseos le ayudará a mantener una actitud positiva y a descubrir un camino que lo impulse a aprovechar su tiempo al máximo. Aprenda algo nuevo que pueda incorporar a su experiencia para mejorar sus habilidades, alcanzar la felicidad y aumentar su prosperidad. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje de lado el drama. La manipulación emocional, las reacciones exageradas y los comportamientos de excesos lo perjudicarán cuando lo importante y necesario es dejar atrás el pasado y abrazar lo que le depara el futuro. Tiene a su alcance mejoras personales y físicas, junto con el amor y el romance, el crecimiento y el desarrollo. Socializar y ampliar su red de contactos le brindará prosperidad y felicidad. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cuídese más. Diga no a los excesos y sí a expandir su mente, sus habilidades y sus amistades. Participe en eventos que le permitan interactuar con personas innovadoras y deseosas de compartir sus amplios conocimientos para ayudarle a progresar en su campo profesional. No deje nada al azar y logrará un gran impulso. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hable menos y haga más. Inicie cambios y esfuércese por mantenerse a la vanguardia en un entorno dinámico. Sus acciones y su ingenio para promocionarse a sí mismo y a sus talentos despertarán el interés de alguien a quien admira. Una reunión le ayudará a reconectar con personas que extraña. El romance y los viajes se ven favorecidos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dé el primer paso, consulte la disponibilidad o inscríbase en algo que quiera aprender e incorporar a su estilo de vida o futuro profesional. Ponga su energía donde le brinde el mayor rendimiento o felicidad. Las conversaciones sinceras aclararán cualquier incertidumbre que tenga con alguien y le ofrecerán perspectivas sobre cómo avanzar en lo personal. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe en eventos que aborden sus inquietudes. Las conexiones que haga le ayudarán a reconocer su valía y le abrirán puertas que conducirán a aumentos salariales o puestos de interés con un propósito. La forma en que utilice sus habilidades le dará tranquilidad y le ayudará a sentirse orgulloso de lo que hace. Se ven favorecidos la socialización y los encuentros fuera de lo común. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reorganice su espacio para aumentar su productividad. Los debates arrojarán luz sobre lo que es posible a nivel personal o profesional. Escuche, asimile la información y elabore un plan que lo proteja de cualquier consecuencia negativa. Es fundamental saber cuál es su papel en las situaciones que se desarrollan y estar preparado para ello. No comparta información personal ni sus intenciones antes de tiempo. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): concéntrese en viajar o en reencontrarse con alguien de su pasado. Cualquier cosa o persona que encuentre le ayudará a darse cuenta de lo que le falta en la vida y cómo recuperar algunos de los pasatiempos que lo hacen feliz. Reinventarse con una nueva imagen o estilo de vida irá de la mano con la recuperación del control de su felicidad. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche a su cuerpo e investigue cómo alcanzar su estado óptimo de salud. Invierta tiempo, dinero y reflexión en un cambio de estilo de vida que lo anime a estar en forma, divertirse y sentirse bien consigo mismo. Pase más tiempo con quienes lo motivan a verse y sentirse mejor, y diga no a quienes le ofrecen comportamientos permisivos. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga una mente abierta, pero evite situaciones sin salida y discusiones con quienes no comparten sus valores o aspiraciones. Preste atención a su salud y bienestar, y establezca metas personales que lo hagan sentir bien consigo mismo y con lo que hace. Rodéese de la gente que ama y viva el estilo de vida que desea. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.