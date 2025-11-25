Horóscopo de hoy
25 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 25 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Katie Cassidy, 39; Jerry Ferrara, 46; Christina Applegate, 54; Bruno Tonioli, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: permita que su visión guíe el camino. Convierta sus sueños en realidad, siga a su corazón, invierta en sí mismo y en su futuro, y haga que este año sea inolvidable. Elabore un plan y canalice su energía, disciplina e ideas en algo tangible. Deje que su entusiasmo lo guíe y ganará impulso a la vez que consigue apoyo. Confíe en sus instintos y dese carta blanca para ejecutar sus deseos con pasión. Sus números son 8, 15, 22, 29, 33, 36 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, oportuno y cautivador. Es divertido y atento.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome la iniciativa y convierta sus quejas en algo del pasado. Depende de usted modificar lo que no cumpla con sus expectativas. Invierta su tiempo, dinero y esfuerzo en aquello que lo motive a hacer realidad sus deseos. Viajar o estudiar le ayudará a encontrar respuestas y a descubrir la mejor manera de alcanzar sus metas. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se altere, para usted lo mejor es ser paciente y cumplir con sus responsabilidades. Haga cambios por una buena razón, no por ira, frustración emocional ni para superar a nadie. Se debe a sí mismo reconocer qué es lo mejor para usted y tomar el camino que le ofrezca mayores beneficios. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda de sus experiencias y tome mejores decisiones. Ya es hora de un cambio que le ofrezca la libertad de descubrir lo que es posible. Piense en lo que más le gusta hacer y conviértalo en algo tangible. Promocione sus habilidades y cualidades, y encontrará la felicidad que desea. Tiene dos opciones: seguir a otros o liderar el camino. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque alternativas económicas y asequibles que fomenten un estilo de vida saludable y dinámico. Si las busca, las oportunidades abundan. Deje de esperar a que las cosas lleguen a usted; perseguir activamente aquello que lo hace feliz también fortalecerá su autoestima y fomentará su autosuficiencia. Las actividades grupales le brindarán un espacio para compartir sus ideas y consolidar sus planes. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome las riendas y cumpla sus promesas. Hablar demasiado, criticar y retractarse lo hará parecer débil y generará oposición. Ponga en juego su energía y emoción, y haga un intento apasionado por llevar a cabo sus planes. Incluya a sus seres queridos para asegurarse de mantener buenas relaciones y recibir el apoyo necesario para alcanzar sus metas. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las conversaciones profundas cambiarán su perspectiva y le ayudarán a llegar a un acuerdo tolerable sin ceder demasiado. Evite que el orgullo o la ira asomen su fea cabeza, arriesgando lo que espera obtener o lograr al tratar con los demás. Preste más atención al desarrollo personal y al compromiso, y menos a salirse con la suya. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esfuércese por conseguir comodidad y bienestar. Acondicionar su espacio para motivarse y estimular su crecimiento personal o profesional le dará energía y lo animará a actualizar sus habilidades y cualificaciones, y a renovar su currículum según sus mayores deseos. Su felicidad está en sus manos, así que hágala realidad. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga viva la llama. No pierda de vista sus objetivos. Tome la iniciativa de asistir a eventos de creación de redes o ferias comerciales que le ofrezcan perspectivas y contacto con personas que puedan ayudarle a alcanzar sus metas. Tener una mente abierta, conversar con personas afines y abrazar nuevos comienzos le abrirá las puertas a un mundo de opciones prometedoras. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): utilice sus recursos, haga preguntas, aprenda nuevas habilidades y domine el arte de la aceptación y el cambio. Avanzar con la voluntad de construir, cultivar y adaptarse a medida que se acerca a su meta le reportará grandes beneficios. Una mente y un corazón abiertos lo conducirán al éxito personal y financiero. Las mejoras en el hogar se ven favorecidas. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la observación le ayudará a concentrarse en las posibilidades. Haga preguntas y considere qué necesita añadir a su cronograma para convertir sus planes en algo tangible. Crea en sí mismo y utilice su perspicacia, encanto y experiencia para atraer a candidatos con potencial que le gustaría tener en su equipo. Si toma las riendas tiene mucho que ganar. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): intensifique su energía, hable y actúe en su propio beneficio, recopile información y establezca un presupuesto razonable. Una vez que tome impulso, descubrirá lo rápido que se le abren las puertas. Un enfoque enérgico propiciará cambios personales y profesionales que requieren supervisión para evitar conflictos. No descuide lo que más le importa ni a quienes más quiere. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): priorice sus finanzas, su salud y sus asuntos legales. No pagar a tiempo o no resolver problemas que puedan causar complicaciones o pérdidas se volverá en su contra. Un evento social o de establecimiento de contactos le brindará una conexión inesperada que puede beneficiarlo económicamente. Se favorecen los viajes y las actividades educativas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.