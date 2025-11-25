Horóscopo de hoy: día martes 25 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Katie Cassidy, 39; Jerry Ferrara, 46; Christina Applegate, 54; Bruno Tonioli, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: permita que su visión guíe el camino. Convierta sus sueños en realidad, siga a su corazón, invierta en sí mismo y en su futuro, y haga que este año sea inolvidable. Elabore un plan y canalice su energía, disciplina e ideas en algo tangible. Deje que su entusiasmo lo guíe y ganará impulso a la vez que consigue apoyo. Confíe en sus instintos y dese carta blanca para ejecutar sus deseos con pasión. Sus números son 8, 15, 22, 29, 33, 36 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, oportuno y cautivador. Es divertido y atento.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome la iniciativa y convierta sus quejas en algo del pasado. Depende de usted modificar lo que no cumpla con sus expectativas. Invierta su tiempo, dinero y esfuerzo en aquello que lo motive a hacer realidad sus deseos. Viajar o estudiar le ayudará a encontrar respuestas y a descubrir la mejor manera de alcanzar sus metas. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se altere, para usted lo mejor es ser paciente y cumplir con sus responsabilidades. Haga cambios por una buena razón, no por ira, frustración emocional ni para superar a nadie. Se debe a sí mismo reconocer qué es lo mejor para usted y tomar el camino que le ofrezca mayores beneficios. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda de sus experiencias y tome mejores decisiones. Ya es hora de un cambio que le ofrezca la libertad de descubrir lo que es posible. Piense en lo que más le gusta hacer y conviértalo en algo tangible. Promocione sus habilidades y cualidades, y encontrará la felicidad que desea. Tiene dos opciones: seguir a otros o liderar el camino. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque alternativas económicas y asequibles que fomenten un estilo de vida saludable y dinámico. Si las busca, las oportunidades abundan. Deje de esperar a que las cosas lleguen a usted; perseguir activamente aquello que lo hace feliz también fortalecerá su autoestima y fomentará su autosuficiencia. Las actividades grupales le brindarán un espacio para compartir sus ideas y consolidar sus planes. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome las riendas y cumpla sus promesas. Hablar demasiado, criticar y retractarse lo hará parecer débil y generará oposición. Ponga en juego su energía y emoción, y haga un intento apasionado por llevar a cabo sus planes. Incluya a sus seres queridos para asegurarse de mantener buenas relaciones y recibir el apoyo necesario para alcanzar sus metas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las conversaciones profundas cambiarán su perspectiva y le ayudarán a llegar a un acuerdo tolerable sin ceder demasiado. Evite que el orgullo o la ira asomen su fea cabeza, arriesgando lo que espera obtener o lograr al tratar con los demás. Preste más atención al desarrollo personal y al compromiso, y menos a salirse con la suya. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esfuércese por conseguir comodidad y bienestar. Acondicionar su espacio para motivarse y estimular su crecimiento personal o profesional le dará energía y lo animará a actualizar sus habilidades y cualificaciones, y a renovar su currículum según sus mayores deseos. Su felicidad está en sus manos, así que hágala realidad. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga viva la llama. No pierda de vista sus objetivos. Tome la iniciativa de asistir a eventos de creación de redes o ferias comerciales que le ofrezcan perspectivas y contacto con personas que puedan ayudarle a alcanzar sus metas. Tener una mente abierta, conversar con personas afines y abrazar nuevos comienzos le abrirá las puertas a un mundo de opciones prometedoras. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): utilice sus recursos, haga preguntas, aprenda nuevas habilidades y domine el arte de la aceptación y el cambio. Avanzar con la voluntad de construir, cultivar y adaptarse a medida que se acerca a su meta le reportará grandes beneficios. Una mente y un corazón abiertos lo conducirán al éxito personal y financiero. Las mejoras en el hogar se ven favorecidas. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la observación le ayudará a concentrarse en las posibilidades. Haga preguntas y considere qué necesita añadir a su cronograma para convertir sus planes en algo tangible. Crea en sí mismo y utilice su perspicacia, encanto y experiencia para atraer a candidatos con potencial que le gustaría tener en su equipo. Si toma las riendas tiene mucho que ganar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): intensifique su energía, hable y actúe en su propio beneficio, recopile información y establezca un presupuesto razonable. Una vez que tome impulso, descubrirá lo rápido que se le abren las puertas. Un enfoque enérgico propiciará cambios personales y profesionales que requieren supervisión para evitar conflictos. No descuide lo que más le importa ni a quienes más quiere. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): priorice sus finanzas, su salud y sus asuntos legales. No pagar a tiempo o no resolver problemas que puedan causar complicaciones o pérdidas se volverá en su contra. Un evento social o de establecimiento de contactos le brindará una conexión inesperada que puede beneficiarlo económicamente. Se favorecen los viajes y las actividades educativas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.