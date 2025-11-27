Horóscopo de hoy: día jueves 27 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alison Pill, 40; Jaleel White, 49; Fisher Stevens, 62; Kathryn Bigelow, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las emociones aflorarán rápidamente al tratar con colegas, figuras de autoridad y organismos que puedan perturbar su vida. Sea paciente y no descuide sus responsabilidades. Enfrente directamente los pagos atrasados y los asuntos relacionados con las instituciones, y colabore con los demás para mantener una buena relación y reputación. Si maneja las situaciones con prontitud, logrará avances significativos. Un cambio o mudanza resultará mejor de lo esperado. Sus números son 9, 16, 21, 26, 32, 43 y 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, cariñoso y servicial. Es productivo y alentador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): controle sus emociones y recopile los hechos. Si desea avanzar con confianza es fundamental tomarse el tiempo necesario para investigar, formular sus ideas y elaborar un plan. No tema ser o hacer las cosas de manera diferente. Vivir la vida a su manera es lo mejor para usted. Siga a su corazón, reduzca el estrés y ganará impulso. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evite tomar decisiones en situaciones inciertas y emotivas, y sin la información suficiente para elegir la mejor opción. Espere el momento oportuno y busque la opinión de personas de confianza para obtener una perspectiva o alternativa diferente. Las relaciones y el crecimiento personal están en auge y se gestionan mejor con cuidado, consideración y precaución. Evite las compras impulsivas. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): simplifique su vida. No se sobrecargue de trabajo, no prometa más de lo que puede cumplir ni deje que sus emociones lo metan en problemas. Concéntrese en su interior y elija actividades saludables que le ayuden a verse y sentirse mejor. El beneficio personal es lo mejor para usted y sus relaciones y las personas con las que hoy se asocie determinarán el resultado. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aprenda de la experiencia. No mezcle negocios con placer ni permita que sus emociones interfieran con su capacidad de progresar. Ponga su imaginación a trabajar para usted y creará un concepto único que le ayudará a dejar su huella en un mercado competitivo. Es hora de ampliar sus intereses, mejorar sus habilidades y desafiarse a sí mismo. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cambie solo lo necesario. Opte por arreglar lo que está roto en lugar de gastar dinero en reemplazarlo. Los eventos sociales requieren una planificación cuidadosa y la vestimenta adecuada. No se quede corto por no haberse preparado. Asegúrese de tener todo en orden antes de decidir o comprometerse con algo nuevo. Participe y observe, pero no haga promesas antes de tiempo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si quiere evitar interferencias, oposición o rechazo elija con cuidado sus palabras y sus gestos. Si se deja llevar por sus emociones surgirán problemas domésticos. Concéntrese en los hechos, las cifras y las posibilidades, y descubrirá un camino que le ofrezca aquello que es importante para usted. Invierta en sí mismo, en su hogar y en su futuro. El romance está en las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comparta su visión, pero no sus planes. Lo mejor es adoptar una postura de esperar y ver, especialmente cuando se trata de empresas conjuntas, gastos y colaboraciones. Sea el centro de atención en los eventos sociales y permítase jugar con las ideas que le propongan y lo entusiasmen. Cuide su dinero, proteja su posición y reputación, y viva dentro de sus posibilidades. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): salga, planee divertirse y evite dramas emocionales en casa o con la familia. El tiempo que pase con personas que le ofrezcan una perspectiva única sobre la vida y las opciones que se le presentan dará sus frutos. El amor y el romance, junto con los logros personales a través de la productividad creativa, le ayudarán a elegir el camino a seguir. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): canalice sabiamente su energía. Tómese un tiempo para ponerse al día y deshacerse de lo que le pesa en la vida. Venda o done los artículos que ya no use y coloque lo que conserve donde pueda aprovecharlo mejor. Organice su entorno para fomentar una mayor productividad. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participar en grupos que traten temas que le interesan lo conectará con alguien que puede influir en su vida y en cómo decide vivirla. Reunirse con viejos amigos será una llamada de atención. Deje atrás el pasado y abrace el futuro con la mente abierta. El crecimiento personal y el romance están en auge. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): viajar, aprender y hacer cambios en su estilo de vida requieren reflexión, planificación y tiempo para implementar los cambios que más le convengan. Piénselo dos veces; cuestione sus motivos y lo que los demás quieren o esperan de usted antes de actuar. Las emociones estarán a flor de piel. No revele su próximo paso antes de tiempo. Concéntrese en logros profesionales y financieros. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aprenda algo nuevo e invierta tiempo y dinero en su futuro. No permita que nadie lo presione para ir en una dirección que no lo beneficie. Confíe en su intuición y persiga aquello que lo haga sentir bien consigo mismo y con el camino que elige. Asista a eventos que le ofrezcan opciones y oportunidades, y elija lo que haga latir su corazón. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.