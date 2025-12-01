Horóscopo de hoy
01 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 01 de diciembre para todos los signos

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Vance Joy, 38; Sarah Silverman, 55; Nestor Carbonell, 58; Bette Midler, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año despliegue mucha energía y prospere. Una actitud enérgica ante la vida, el amor y la felicidad le asegurará un comienzo prometedor, marcado por ganancias financieras y contractuales. Mantenga un ojo atento a sus asuntos domésticos y evite compartir demasiada información personal. Un halo de misterio mantendrá a los demás intrigados, dándole ventaja al negociar. Adopte un estilo de vida físicamente activo y luzca y siéntase de maravilla. Sus números son 1, 9, 17, 25, 32, 34 y 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, adaptable y apasionado. Es divertido e intuitivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un cambio en la forma en que utiliza sus habilidades, energía y experiencia le ayudará a lograr mayor eficiencia y productividad. No permita que las emociones interfieran. La organización y la diplomacia determinarán su éxito y su capacidad de liderazgo. Saber cuándo decir no y cómo aplicar mejor sus talentos le será de gran ayuda. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje de darle vueltas a las cosas que no puede controlar y empiece a vivir la vida a su manera. Diga lo que piensa y haga aquello que lo hace feliz. Ponga pasión en lo que ama y su energía donde realmente importa. La disciplina, junto con la creatividad, le ayudará a cambiar aquello que le molesta. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de opinión puede llevar a nuevos comienzos. Explore las opciones disponibles para ver si son adecuadas para usted. Elija grupos, personas y pasatiempos con los que se sienta cómodo, y surgirán oportunidades. La comunicación es la conexión que resuelve los problemas. Comparta sus ideas, marque la diferencia y disfrute del resultado. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): céntrese más en sus finanzas y menos en lo que hacen los demás, en lo que compran o en lo que quieren de usted. Tome decisiones que satisfagan sus necesidades. Velar por sus intereses le ayudará a ganar respeto y a mantenerse en una dirección que le resulte cómoda. Tiene más habilidades y cualidades de las que cree. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no dude en presumir si tiene algo valioso que ofrecer. No sea tímido; use sus cualidades para ayudar a los demás y tendrá un efecto positivo en quienes lo rodean. Ponga su energía en alternativas positivas, razonables y rentables; ganará impulso y recibirá contribuciones de personas que tienen algo que aportar. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense antes de actuar o decir algo de lo que pueda arrepentirse. Puede ser que desee un cambio, pero el momento oportuno es crucial si quiere mantener su reputación y atraer a la gente adecuada. Es probable que los problemas en casa lo lleven a tomar una decisión precipitada y costosa. Retroceda y modifique su estrategia antes de actuar. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): simplifique sus planes para que cubran sus necesidades financieras y para tranquilizar a quienes temen al fracaso. Conozca a su público y comparta su visión del lado lúdico de la vida, así como sus aspiraciones, y atraerá colaboraciones interesantes. Las charlas, los viajes y la puesta a prueba de sus teorías lo animarán a terminar lo que empieza. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el cambio puede ser positivo; sin embargo, la clave está en cómo lo implementa. Un poco de encanto será muy efectivo. Sea flexible con quienes le exigen un esfuerzo extra y disfrute de los beneficios de contar con el apoyo de sus aliados. La disciplina y las ideas innovadoras le brindarán numerosas oportunidades, conocimientos y una plataforma positiva. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese un respiro, luego retome la actividad. Su energía está a tope y su imaginación es innovadora. Ponga a prueba sus ideas e impulse el cambio. El resultado le favorecerá si es selectivo, honesto y diligente. Concéntrese en su objetivo y juegue para ganar. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice sus opciones y opte por avanzar solo o en secreto hasta tener todo en su lugar. Dar prioridad a sus emociones puede llevarlo a cometer errores difíciles de corregir. Los cambios sutiles le ayudarán a avanzar sin interferencias. Cuestione todo, aténgase a los hechos, adáptese y siga adelante con confianza. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ate los cabos sueltos antes de comenzar algo nuevo. Si es descuidado o inseguro en su forma de avanzar encontrará oposición. Elija explicar y ofrecer pruebas y hechos a quienes titubean o intentan desacreditar sus decisiones. Deje que las palabras, y no la imposición, guíen el camino e influirá en cómo reaccionan los demás ante sus planes. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea un buen oyente, pero no siga a quien no comparta sus valores o vaya en una dirección diferente. Invierta en sí mismo y en sus ideas, y realice cambios que se adapten a sus necesidades. Las oportunidades surgen al hacer lo que es mejor para usted. Dedique su tiempo, esfuerzo y dinero al desarrollo personal y al crecimiento financiero. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.