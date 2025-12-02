Horóscopo de hoy: día martes 02 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aaron Rodgers, 42; Britney Spears, 44; Monica Seles, 52; Rena Sofer, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: a veces, lo mejor es tomar distancia, evaluar y repensar el siguiente paso. El tiempo está de su lado, permitiéndole procesar sus emociones antes de tomar una decisión final o compartir sus opiniones. El cambio está a su alcance, pero para lograr el máximo, lo mejor es mostrar disciplina y reflexión, e implementar una forma innovadora de conseguir lo que desea. Sus números son 4, 10, 21, 24, 33, 42 y 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es fuerte, directo y responsable. Es carismático y tenaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque, investigue y verifique la información antes de emprender cualquier cambio. Conocer los costos ocultos le brindará tranquilidad y lo animará a tomar mejores decisiones. Sea audaz, pregunte y vele por sus intereses; se ganará el respeto y obtendrá las respuestas que necesita para avanzar sin miedo. Negocie con inteligencia y no se arrepienta. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a los detalles. No se apresure a complacer a los demás, o al final se perjudicará. Trace un plan y sígalo hasta estar satisfecho con el resultado. El cambio empieza y termina en usted, así que haga que cada acción y cada palabra tengan un impacto significativo. Muestre y ofrezca sus fortalezas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tendrá muchas ganas de hacer un cambio, pero primero considere los aspectos prácticos necesarios para que las cosas sucedan. La prisa no es buena consejera. Tómese su tiempo, elabora un plan y use su ingenio para asegurarse de no dar demasiado por muy poco. Si le da la oportunidad, hoy alguien se aprovechará de usted. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tiene a su alcance una oportunidad para progresar. Tome la iniciativa, publique su currículum y programe entrevistas que puedan abrirle puertas a oportunidades de ascenso. Deje que su inteligencia y creatividad lo guíen, y convencerá a otros de apoyar sus esfuerzos. La comunicación es clave; cree una red de contactos y elija bien sus palabras. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): es su turno de brillar. Crea en lo que hace y ámelo, y su pasión por sus convicciones y lo que puede ofrecer influirá positivamente en aquellos a los que llame la atención. Confíe en su intuición y participe en encuentros que amplíen sus horizontes. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si se sobrecarga de trabajo, su día será un paso adelante y dos atrás. Tómese un momento para decidir qué es importante para usted y cómo delegar mejor su tiempo e intereses. Tiene mucho que ganar si aprende de la experiencia y solo hace los cambios que sean necesarios. Sea reflexivo, innovador y disciplinado. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viva, aprenda, ame y sea feliz. La comunicación es clave para conseguir lo que quiere. Demuestre su comprensión innata de las habilidades y la experiencia que posee, y captará la atención de alguien que lo animará y le ayudará a progresar. Ponga su energía donde realmente importa y no mire atrás. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reflexione, desarrolle y ponga en marcha sus planes. Las llamadas en frío, los eventos de establecimiento de contactos y compartir sus sueños atraerán interés, sugerencias y conexiones que pueden cambiar su forma de avanzar y lo que consigue. Siga un camino que lo conduzca a aquello que le apasiona. Viaje, reencuéntrese con antiguos compañeros y enfréntese a la negatividad; algo bueno sucederá. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que sus emociones interfieran con su profesionalismo. Mezclar negocios con placer probablemente le genere problemas personales. Tómese su tiempo, escuche con atención y sea prudente al hacer comentarios. La observación le brindará respuestas sin implicar una confrontación ni un conflicto de intereses. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades y aprovéchelas. El cambio empieza con usted, y comenzar con el desarrollo personal le dará el impulso necesario para iniciar un cambio positivo. Escuche, analice y modifique sus ideas y planes para que satisfagan necesidades. Preste atención y cultive relaciones significativas para mantener el equilibrio y una actitud positiva. Una asociación parece atractiva. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): al tratar con otras personas haga a un lado sus emociones y use el sentido común. Las decisiones precipitadas, los ataques de ira y las reacciones exageradas lo frenarán. Cumpla con sus responsabilidades y ayude en lo que pueda. Deje que su tarjeta de presentación sean sus acciones, no las críticas. Ahora es el momento de hacer lo correcto y decir lo necesario. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): para expresar su punto de vista utilice su inteligencia, no su fuerza. Si ofrece soluciones sólidas que beneficien a todos y no solo a usted ganará respeto y logrará un cambio positivo. Asuma un rol de liderazgo, demuestre compasión y comprensión, y recibirá el apoyo necesario para alcanzar su meta. Cuide mejor su salud y bienestar emocional. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.