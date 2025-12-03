Horóscopo de hoy: día miércoles 03 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amanda Seyfried, 40; Bruno Campos, 52; Holly Marie Combs, 52; Julianne Moore, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: hable desde el corazón. Ocúpese de los asuntos pendientes y haga un cambio o un movimiento que le ayude a superar cualquier obstáculo que enfrente, utilizando su inteligencia e ingenio para vencer a quienes se opongan a sus planes. Es hora de dejar atrás el pasado y construir una base sólida que sustente lo que más le importa. Haga aquello que lo hace feliz. Sus números son 7, 12, 19, 23, 30, 36 y 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perseverante, considerado y solidario. Es paciente y amable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sume lo que debe y propóngase pagar sus deudas. Esto le dará tranquilidad y la libertad para emprender su próxima aventura, compra o plan de inversión a largo plazo, asegurando así su crecimiento continuo. Se ven favorecidos los cambios en el estilo de vida que promuevan la buena salud, las relaciones positivas y las experiencias enriquecedoras. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede ser que anhele un cambio, pero primero elabore un plan sólido para asegurarse de no perder tiempo ni dinero. Haga su debida diligencia y se sentirá tranquilo y seguro al llevar a cabo sus planes. Actualizar su apariencia puede tener un efecto positivo en su confianza y en cómo interactúa con los demás. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aléjese de quienes intentan presionarlo para hacer algo que no quiere. Tome el timón y dé a conocer sus sueños, esperanzas y deseos, y descubrirá quién está de su lado y quiere participar en sus planes. La comunicación es el mejor camino a seguir si quiere lograr sus objetivos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe en conversaciones, entrevistas, reuniones para establecer contactos y dé a conocer su mensaje. Deje volar su imaginación, dé rienda suelta a su creatividad y siga adelante con entusiasmo y una actitud positiva. La vida se trata de hacer, disfrutar y recompensarse por vivirla a su manera. Viva el momento y acepte lo que venga. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga paciencia; Elija hacer algo que lo beneficie, comuníquese con alguien a quien ame y enfoque su energía en la investigación, el desarrollo personal y el crecimiento. Lo que aprenda y en lo que se involucre hoy le ayudarán a alcanzar el destino que ha elegido. Cultive relaciones significativas mediante la comunicación, los gestos amables y el compromiso. Elija la paz y el amor en lugar de la discordia. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): son esenciales el dinero, los contratos y dejar constancia de lo que desea por escrito. Le saldrá muy caro permitir que sus emociones, la impaciencia o la negligencia lo hagan actuar imprudentemente. Piense con detenimiento, responda con sensatez y evite que alguien se aproveche económicamente de usted. Mantener el equilibrio y la integridad será fundamental para alcanzar sus objetivos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga buscando e investigando hasta encontrar el equilibrio perfecto a nivel mental, físico y financiero. Cuando se sienta seguro, acelere el ritmo y muestre lo que tiene para ofrecer. El momento oportuno es crucial, junto con la experiencia y el talento para el espectáculo. Prepárese a conciencia y apunte a las estrellas, y todo se volverá a su favor. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): adelante, presuma, pero primero domine lo que quiere mostrar. Use un enfoque original y su creatividad y cualidades serán recompensadas. Hable con sinceridad y descubrirá cuál es su situación y qué necesita hacer para avanzar sin dudar. La oportunidad llama a su puerta; haga que suceda ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los proyectos de superación personal le resultarán estimulantes. Reflexione sobre cómo quiere presentarse ante los demás y qué nueva imagen le dará más confianza y le ayudará a lograrlo. Considere inversiones que ofrezcan mayor seguridad a largo plazo y le brinden la esperanza de un futuro mejor. Use su imaginación creativa para reinventarse. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siga adelante. Modifique hasta estar satisfecho con los resultados. Tome la iniciativa para convertir sus ideas en realidad y marcará la diferencia. Involucrarse en una causa que le interese le abrirá puertas y le brindará oportunidades para conectar con quienes pueden ayudarle a alcanzar sus metas a largo plazo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea honesto consigo mismo y con los demás. No huya de la realidad, es necesario afrontar los hechos para solucionar problemas. Sus acciones y respuestas determinarán cómo se sienta al final del día. Sea discreto, respete las reglas, y las recompensas llegarán. Establezca estándares altos y esfuércese al máximo para alcanzarlos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): prepare todo antes de empezar. Forzar las cosas provocará errores y confusión. Concéntrese en sus objetivos y perfeccione cada paso, y superará con creces sus expectativas. Reconozca sus fortalezas y debilidades, y no dude en consultar a un experto cuando sea necesario. Así logrará los resultados que desea. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.