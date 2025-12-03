Horóscopo de hoy
03 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 03 de diciembre para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amanda Seyfried, 40; Bruno Campos, 52; Holly Marie Combs, 52; Julianne Moore, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: hable desde el corazón. Ocúpese de los asuntos pendientes y haga un cambio o un movimiento que le ayude a superar cualquier obstáculo que enfrente, utilizando su inteligencia e ingenio para vencer a quienes se opongan a sus planes. Es hora de dejar atrás el pasado y construir una base sólida que sustente lo que más le importa. Haga aquello que lo hace feliz. Sus números son 7, 12, 19, 23, 30, 36 y 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perseverante, considerado y solidario. Es paciente y amable.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sume lo que debe y propóngase pagar sus deudas. Esto le dará tranquilidad y la libertad para emprender su próxima aventura, compra o plan de inversión a largo plazo, asegurando así su crecimiento continuo. Se ven favorecidos los cambios en el estilo de vida que promuevan la buena salud, las relaciones positivas y las experiencias enriquecedoras. ***

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede ser que anhele un cambio, pero primero elabore un plan sólido para asegurarse de no perder tiempo ni dinero. Haga su debida diligencia y se sentirá tranquilo y seguro al llevar a cabo sus planes. Actualizar su apariencia puede tener un efecto positivo en su confianza y en cómo interactúa con los demás. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aléjese de quienes intentan presionarlo para hacer algo que no quiere. Tome el timón y dé a conocer sus sueños, esperanzas y deseos, y descubrirá quién está de su lado y quiere participar en sus planes. La comunicación es el mejor camino a seguir si quiere lograr sus objetivos. ***

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe en conversaciones, entrevistas, reuniones para establecer contactos y dé a conocer su mensaje. Deje volar su imaginación, dé rienda suelta a su creatividad y siga adelante con entusiasmo y una actitud positiva. La vida se trata de hacer, disfrutar y recompensarse por vivirla a su manera. Viva el momento y acepte lo que venga. ****

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga paciencia; Elija hacer algo que lo beneficie, comuníquese con alguien a quien ame y enfoque su energía en la investigación, el desarrollo personal y el crecimiento. Lo que aprenda y en lo que se involucre hoy le ayudarán a alcanzar el destino que ha elegido. Cultive relaciones significativas mediante la comunicación, los gestos amables y el compromiso. Elija la paz y el amor en lugar de la discordia. **

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): son esenciales el dinero, los contratos y dejar constancia de lo que desea por escrito. Le saldrá muy caro permitir que sus emociones, la impaciencia o la negligencia lo hagan actuar imprudentemente. Piense con detenimiento, responda con sensatez y evite que alguien se aproveche económicamente de usted. Mantener el equilibrio y la integridad será fundamental para alcanzar sus objetivos. ****

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga buscando e investigando hasta encontrar el equilibrio perfecto a nivel mental, físico y financiero. Cuando se sienta seguro, acelere el ritmo y muestre lo que tiene para ofrecer. El momento oportuno es crucial, junto con la experiencia y el talento para el espectáculo. Prepárese a conciencia y apunte a las estrellas, y todo se volverá a su favor. ***

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): adelante, presuma, pero primero domine lo que quiere mostrar. Use un enfoque original y su creatividad y cualidades serán recompensadas. Hable con sinceridad y descubrirá cuál es su situación y qué necesita hacer para avanzar sin dudar. La oportunidad llama a su puerta; haga que suceda ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los proyectos de superación personal le resultarán estimulantes. Reflexione sobre cómo quiere presentarse ante los demás y qué nueva imagen le dará más confianza y le ayudará a lograrlo. Considere inversiones que ofrezcan mayor seguridad a largo plazo y le brinden la esperanza de un futuro mejor. Use su imaginación creativa para reinventarse. ***

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siga adelante. Modifique hasta estar satisfecho con los resultados. Tome la iniciativa para convertir sus ideas en realidad y marcará la diferencia. Involucrarse en una causa que le interese le abrirá puertas y le brindará oportunidades para conectar con quienes pueden ayudarle a alcanzar sus metas a largo plazo. *****

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea honesto consigo mismo y con los demás. No huya de la realidad, es necesario afrontar los hechos para solucionar problemas. Sus acciones y respuestas determinarán cómo se sienta al final del día. Sea discreto, respete las reglas, y las recompensas llegarán. Establezca estándares altos y esfuércese al máximo para alcanzarlos. **

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): prepare todo antes de empezar. Forzar las cosas provocará errores y confusión. Concéntrese en sus objetivos y perfeccione cada paso, y superará con creces sus expectativas. Reconozca sus fortalezas y debilidades, y no dude en consultar a un experto cuando sea necesario. Así logrará los resultados que desea. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.