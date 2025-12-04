Horóscopo de hoy: día jueves 04 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tyra Banks, 52; Jay-Z, 56; Marisa Tomei, 61; Jeff Bridges, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese un momento para reflexionar sobre sus aspiraciones y metas, y piense en la mejor manera de hacer realidad sus sueños. Si este año está abierto al cambio y a recibir ayuda, quizás solo necesite hacer un par de ajustes. Contáctese y comparta su historia y las sugerencias que reciba le ayudarán a desarrollar una estrategia optimista con potencial de crecimiento. El sentido común y la persistencia darán sus frutos. Sus números son 5, 17, 22, 28, 34, 41 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, adaptable y sensible. Es creativo y empático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): se le presenta una oportunidad que requiere actuar con rapidez. Determine su próximo paso y haga que suceda. Priorice el trato con instituciones, agencias gubernamentales e inversiones que puedan tener un impacto significativo en su vida. Si se duerme, pierde. Haga una investigación y reconozca el mérito que le corresponde. Sea el centro de atracción y haga que las cosas sucedan. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención y cultive las relaciones importantes. Enfrente los asuntos domésticos, resuelva sus problemas personales y cree planes innovadores que favorezcan su salud y longevidad. Un cambio de estilo de vida que lo haga sentir vivo le ayudará a superar cualquier negatividad que encuentre. Observe, analice y modifique aquello que ya no le funciona. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): expresar sus emociones tendrá efecto sobre aquellos que encuentre. Hallará gente afín y evitará a quienes se interponen en el camino hacia sus metas. Sea usted mismo, muestre sus valores y avance en una dirección que lo motive e inspire a completar su misión. Tenga claro qué quiere y cómo conseguirlo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore las posibilidades y abra puertas que lo conduzcan a oportunidades financieras. Envíe solicitudes, trate con figuras de autoridad y reconcíliese consigo mismo; así allanará el camino hacia un cambio positivo y beneficios a largo plazo. No permita que la inseguridad se interponga entre usted y sus deseos. Diga lo que piensa, obtenga por escrito lo que quiere y tome la iniciativa para que las cosas sucedan. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede divertirse sin excederse. Una aventura, volver a la naturaleza o establecer metas personales que lo entusiasmen enriquecerán su vida y le darán algo que esperar y por lo que esforzarse. Las mejoras en su aspecto físico aumentarán su confianza y le permitirán compartir algo especial con alguien a quien ama. El romance se ve favorecido. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evite altercados con asociados, con quienes vive y con su pareja. Tómese un momento para analizar la situación y quiénes están involucrados antes de intervenir. Debería mantenerse al margen hasta tener toda la información. Lo mejor es comprender la dinámica y efectuar los cambios cuando el momento sea propicio. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): póngase en contacto con alguien a quien extraña o con quien desea reencontrarse. Asista a una reunión o realice un viaje a algún lugar que lo motive a seguir a su corazón y a sus sueños. Haga cambios en casa que promuevan un estilo de vida positivo o comience un proyecto que lo haga sentir bien. El romance se ve favorecido y renovar su imagen le resultará gratificante. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hacer algo que lo apasiona le dará el impulso que necesita para seguir adelante y cumplir con sus responsabilidades. El trabajo sin descanso y sin incorporar algo de alegría a su rutina lo agotará. Piense en grande, pero controle los gastos. Un viaje para visitar un lugar o una persona que despierte su imaginación lo revitalizará. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio de perspectiva lo guiará en una nueva dirección. Tomar una decisión, despejar espacio para un nuevo proyecto o volver a lo básico y hacer aquello que lo hace feliz tendrá un efecto calmante que le brindará paz mental. Relájese y viva el momento. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comparta sus ideas y esto lo conducirá al éxito. Una colaboración se ve prometedora y las ganancias financieras están en las estrellas. Preste atención a los detalles, a los cambios y a cómo puede aprovechar lo que se presenta en su beneficio. Si persigue sus metas, negocia en su propio nombre y adapta sus habilidades y currículum a las tendencias profesionales, surgirán oportunidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): demuestre sus cualidades y ofrezca sus servicios. Si es directo, innovador y cumple sus promesas ganará impulso y se convertirá en la persona de referencia. Enfoque su atención en aquello que desea y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Los hechos hablan más que las palabras; dé lo mejor de usted. El romance se ve favorecido. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuide mejor su bienestar físico y emocional. No permita que nadie lo ponga en una situación comprometida que pueda dañar su reputación. Utilice su inteligencia para avanzar. Mantenerse al día en su entorno profesional y personal será fundamental para progresar. Ponga su energía donde le genere mayores beneficios. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.