Horóscopo de hoy
05 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 05 de diciembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Frankie Muniz, 40; Amy Acker, 49; Margaret Cho, 57; John Rzeznik, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las relaciones influirán en cómo y dónde vive. Una buena manera de afrontar los cambios es hacer pruebas para asegurarse de tomar las decisiones más adecuadas. Actuar con demasiada rapidez puede obligarlo a dar marcha atrás. Dedique el tiempo necesario a analizar posibilidades y explorar sus opciones. Si está abierto a descubrir y a recibir sugerencias siempre habrá alternativas. Sus números son 5, 13, 22, 24, 35, 38 y 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, enérgico e influyente. Es aventurero y sabe aprovechar las oportunidades.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea consciente de cómo gasta su dinero, pero no se prive de una nueva aventura. Controle las condiciones y añada estipulaciones a medida que avanza, y el resultado será liberador, ayudándolo a avanzar rápidamente en una dirección que le ofrezca nuevas oportunidades, conexiones y una mayor comprensión de lo que quiere lograr. Reconozca la tentación y rechácela. El romance se ve favorecido. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): proteja sus inversiones, administre su dinero y cuídese mejor. Será necesario controlar su salud, su dieta y sus niveles de estrés. Tome el control en lugar de dejar que alguien más hable o actúe por usted. Se vislumbran engaños emocionales y diagnósticos erróneos. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): guarde su dinero, documentos y pertenencias en un lugar seguro. Evite las tácticas de presión que intenten persuadirlo para hacer donaciones que no puede permitirse. Evite comenzar algo sin considerar las consecuencias, los gastos o las posibles pérdidas en el peor de los casos. Dedique su tiempo y esfuerzo al amor y al crecimiento personal. El romance se ve favorecido. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): entrevistarse para trabajos y adaptar sus habilidades para el cambio de carrera que desee dará sus frutos. Los eventos de establecimiento de contactos le permitirán mostrar sus habilidades y lograr crecimiento profesional. Cautive a su público y aumentará sus posibilidades de ascenso. Comparta sus sentimientos con alguien especial y se presentará la oportunidad de hacer un cambio positivo en su estilo de vida. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): combine negocios con placer. Cíñase a lo que sabe y hace mejor y cautivará a quienes lo observen y a quienes estén interesados en lo que puede ofrecer. Socializar le brindará la oportunidad de practicar su discurso y crear conciencia sobre algo que le interesa. Un encuentro con una persona prominente le abrirá las puertas a una experiencia transformadora. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si no actúa con rapidez surgirán problemas domésticos. Busque el apoyo de un experto o de alguien de confianza para obtener información veraz; así será más fácil que todo vuelva a la normalidad. Evite discusiones innecesarias que puedan dejarlo vulnerable o exponerlo a presiones financieras o legales. Es necesario ser proactivo. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): permita que sus acciones lo guíen y que su encanto cautive a quienes encuentre. Accione el botón de reinicio y tome un rumbo que le permita recuperar el tiempo perdido. Confíe en que su intuición y experiencia lo guíen en una dirección que le permita usar las habilidades y cualidades que más disfruta. El romance se ve favorecido. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): su conocimiento, sabiduría, experiencia y pericia lo impulsarán hacia adelante, dándole la influencia necesaria para sobresalir en su entorno. Salga de su zona de confort y comprobará que su versatilidad es aguda y vital para progresar. Confíe en usted mismo y en sus habilidades, y quienes lo conozcan también lo harán. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sus acciones no pasarán desapercibidas. Sea consciente de cómo expresa sus sentimientos. La honestidad, junto con la gratitud y las alternativas le ayudarán a mantener su situación actual y a comprender lo que realmente es posible. Haga que lo que está dispuesto a aportar sea de dominio público para evitar dudas y reacciones negativas. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio de escenario desatará su imaginación y lo animará a superarse a sí mismo y a cualquiera que se atreva a desafiarlo. Un cambio que le permita aumentar sus ingresos, negociar un acuerdo e invertir más tiempo y dinero en usted mismo y en sus talentos le abrirá puertas y le reportará grandes beneficios. Un cambio positivo en su estilo de vida está a su alcance. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el crecimiento personal, la felicidad y el amor están en auge. Quédese cerca de casa o rodéese de personas que compartan sus pasiones. Sus contribuciones a las causas que le importan se verán recompensadas a través de las conexiones que entable y a las ideas que comparta con personas que pueden ayudarle a lograr los cambios que desea. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): separe sus emociones de los dilemas o dramas. Esfuércese por alejarse de los problemas y concéntrese en aprender algo que le ayude a consolidar su posición o la dirección que planea seguir. El engaño y la confusión son evidentes, lo que más le conviene es tomar medidas para recopilar información y establecer la verdad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.