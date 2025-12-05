Horóscopo de hoy: día viernes 05 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Frankie Muniz, 40; Amy Acker, 49; Margaret Cho, 57; John Rzeznik, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las relaciones influirán en cómo y dónde vive. Una buena manera de afrontar los cambios es hacer pruebas para asegurarse de tomar las decisiones más adecuadas. Actuar con demasiada rapidez puede obligarlo a dar marcha atrás. Dedique el tiempo necesario a analizar posibilidades y explorar sus opciones. Si está abierto a descubrir y a recibir sugerencias siempre habrá alternativas. Sus números son 5, 13, 22, 24, 35, 38 y 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, enérgico e influyente. Es aventurero y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea consciente de cómo gasta su dinero, pero no se prive de una nueva aventura. Controle las condiciones y añada estipulaciones a medida que avanza, y el resultado será liberador, ayudándolo a avanzar rápidamente en una dirección que le ofrezca nuevas oportunidades, conexiones y una mayor comprensión de lo que quiere lograr. Reconozca la tentación y rechácela. El romance se ve favorecido. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): proteja sus inversiones, administre su dinero y cuídese mejor. Será necesario controlar su salud, su dieta y sus niveles de estrés. Tome el control en lugar de dejar que alguien más hable o actúe por usted. Se vislumbran engaños emocionales y diagnósticos erróneos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): guarde su dinero, documentos y pertenencias en un lugar seguro. Evite las tácticas de presión que intenten persuadirlo para hacer donaciones que no puede permitirse. Evite comenzar algo sin considerar las consecuencias, los gastos o las posibles pérdidas en el peor de los casos. Dedique su tiempo y esfuerzo al amor y al crecimiento personal. El romance se ve favorecido. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): entrevistarse para trabajos y adaptar sus habilidades para el cambio de carrera que desee dará sus frutos. Los eventos de establecimiento de contactos le permitirán mostrar sus habilidades y lograr crecimiento profesional. Cautive a su público y aumentará sus posibilidades de ascenso. Comparta sus sentimientos con alguien especial y se presentará la oportunidad de hacer un cambio positivo en su estilo de vida. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): combine negocios con placer. Cíñase a lo que sabe y hace mejor y cautivará a quienes lo observen y a quienes estén interesados en lo que puede ofrecer. Socializar le brindará la oportunidad de practicar su discurso y crear conciencia sobre algo que le interesa. Un encuentro con una persona prominente le abrirá las puertas a una experiencia transformadora. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si no actúa con rapidez surgirán problemas domésticos. Busque el apoyo de un experto o de alguien de confianza para obtener información veraz; así será más fácil que todo vuelva a la normalidad. Evite discusiones innecesarias que puedan dejarlo vulnerable o exponerlo a presiones financieras o legales. Es necesario ser proactivo. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): permita que sus acciones lo guíen y que su encanto cautive a quienes encuentre. Accione el botón de reinicio y tome un rumbo que le permita recuperar el tiempo perdido. Confíe en que su intuición y experiencia lo guíen en una dirección que le permita usar las habilidades y cualidades que más disfruta. El romance se ve favorecido. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): su conocimiento, sabiduría, experiencia y pericia lo impulsarán hacia adelante, dándole la influencia necesaria para sobresalir en su entorno. Salga de su zona de confort y comprobará que su versatilidad es aguda y vital para progresar. Confíe en usted mismo y en sus habilidades, y quienes lo conozcan también lo harán. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sus acciones no pasarán desapercibidas. Sea consciente de cómo expresa sus sentimientos. La honestidad, junto con la gratitud y las alternativas le ayudarán a mantener su situación actual y a comprender lo que realmente es posible. Haga que lo que está dispuesto a aportar sea de dominio público para evitar dudas y reacciones negativas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio de escenario desatará su imaginación y lo animará a superarse a sí mismo y a cualquiera que se atreva a desafiarlo. Un cambio que le permita aumentar sus ingresos, negociar un acuerdo e invertir más tiempo y dinero en usted mismo y en sus talentos le abrirá puertas y le reportará grandes beneficios. Un cambio positivo en su estilo de vida está a su alcance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el crecimiento personal, la felicidad y el amor están en auge. Quédese cerca de casa o rodéese de personas que compartan sus pasiones. Sus contribuciones a las causas que le importan se verán recompensadas a través de las conexiones que entable y a las ideas que comparta con personas que pueden ayudarle a lograr los cambios que desea. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): separe sus emociones de los dilemas o dramas. Esfuércese por alejarse de los problemas y concéntrese en aprender algo que le ayude a consolidar su posición o la dirección que planea seguir. El engaño y la confusión son evidentes, lo que más le conviene es tomar medidas para recopilar información y establecer la verdad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.