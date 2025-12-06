Horóscopo de hoy: día sábado 06 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lindsay Price, 49; Judd Apatow, 58; Tom Hulce, 72; JoBeth Williams, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: en asuntos personales y de asociaciones elija los hechos, no la ficción. Si no es preciso, alguien malinterpretará sus palabras. Para conseguir lo que quiere debe estar dispuesto a dar más de lo que recibe. Asegúrese de obtener por escrito lo que desea. El cambio positivo es evidente, pero requerirá su iniciativa y participación activa para asegurarse de terminar lo que empiece. Despeje el camino que más lo atrae y avance con entusiasmo y valentía inquebrantable. Sus números son 7, 14, 23, 29, 36, 41 y 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es considerado, protector y desafiante. Es enérgico y práctico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las emociones y las reacciones exageradas le causarán problemas. Elija usar su inteligencia e imaginación y busque personas, lugares y pasatiempos que pongan una sonrisa en su rostro. Los viajes, las reuniones y los estudios despertarán su creatividad y le darán mucho en qué pensar sobre sus posibilidades. El romance está en las estrellas y se presenta atractivo un cambio de estilo de vida. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no pierda de vista sus aspiraciones, sus planes a largo plazo ni las relaciones que desea desarrollar. Cultivar las relaciones con quienes pueden ayudarle a progresar o a hacer mejorar su estilo de vida dará sus frutos. Asegúrese de cumplir con las normas y reglamentos para evitar contratiempos. Quédese con las cosas y las personas en las que sabe que puede confiar. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a cómo se presenta ante los demás. Una nueva apariencia atraerá atención y mejorará su autoestima. Cuando aborde sus preocupaciones permita que prevalezca su inteligencia. Es probable que alguien utilice engaños para causarle confusión. Una oportunidad de viajar o aprender algo nuevo le ayudará a definir qué quiere hacer a continuación. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sus emociones estarán a flor de piel. Controle sus reacciones para evitar revelar sus sentimientos. Explicar cómo utiliza sus habilidades lo colocará en una nueva categoría en el ámbito laboral. La disciplina y el esfuerzo darán sus frutos. No tenga reparo en mostrar lo que puede hacer. Demuestre sus habilidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): apúntese a algo que le guste y conocerá a alguien especial. Es momento de enriquecer su vida a través de relaciones, pasatiempos o proyectos de superación personal que aumenten su confianza. Comparta sus sentimientos con alguien a quien ame y descubra en qué punto se encuentra. Un cambio de estilo de vida podría requerir aprender o hacer las cosas de manera diferente. El romance está en las estrellas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): observe y aprenda. No todos serán sinceros con usted. Tómese su tiempo, preste atención a cualquier discrepancia y haga preguntas para aclarar la información. Ya es hora de un cambio, incluso si inicialmente no lo desea. Sea honesto consigo mismo y con los demás, escuche los buenos consejos de alguien en quien confía y descubrirá qué es lo mejor para usted. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un estímulo le alegrará el día. Aléjese de cualquiera que intente molestarlo o aprovecharse de usted. Concéntrese en hacer algo que disfrute con personas que sacan lo mejor de usted. Una mentalidad positiva contrarrestará cualquier negatividad que encuentre en el camino. Prepare un espacio para un proyecto que desee emprender. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): diga lo que piensa; sea honesto y valiente acerca de cómo se siente, cuáles son sus intenciones y a dónde lo conducirán sus planes. La oportunidad es evidente, y depende de usted utilizar todos los medios a su alcance para aprovechar lo que desea. No permita que nadie más controle o dicte el resultado. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la mejor manera de alcanzar sus metas es mantener un ritmo constante. No permita que los espectadores lo distraigan. Haga aquello que le funcione mejor y no asuma responsabilidades ajenas a costa de su propio beneficio y satisfacción. Ofrezca sugerencias, pero céntrese en lo importante. Convierta sus pensamientos en acciones. El romance y el desarrollo personal se ven favorecidos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija su camino y convierta sus proyectos en realidad. Confíe en su intuición, use su inteligencia, y dominará sus presentaciones para obtener mejores resultados. Invierta tiempo y dinero en su futuro, y logrará un cambio positivo en su estilo de vida. Si lo cree y sueña con ello, puede hacerlo realidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): puede ser que al principio no lo entusiasme un cambio en casa, pero una vez que empiece a desarrollarse verá los beneficios. Tome la iniciativa y participe en lo que sucede a su alrededor; sus aportes le ayudarán a controlar el resultado. Utilice sus habilidades a su favor y canalice su energía para ayudar a quienes necesitan su apoyo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si permite que personas ajenas interfieran en sus decisiones la confusión se apoderará de usted. Use su inteligencia e investigue para evitar que lo engañen. Su intuición es acertada, así que no permita que nadie le diga lo contrario. Aproveche la oportunidad para socializar, aprender algo nuevo o ampliar sus intereses y su círculo de amigos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.