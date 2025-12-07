Horóscopo de hoy: día domingo 07 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emily Browning, 37; C. Thomas Howell, 59; Tom Waits, 76; Ellen Burstyn, 93.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si este año trabaja con discreción en sus metas a largo plazo logrará sus mayores éxitos. Aceptar que demasiadas personas entren en su vida le costará tiempo, energía y dinero. No permita que su generosidad y amabilidad le impidan brillar. Agradezca quién es, lo que tiene y lo que será, pero no deje que nadie le robe el protagonismo. Sus números son 4, 15, 23, 28, 31, 37 y 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, perseverante e innovador. Es benevolente e intuitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): diga no a la tentación y sí al aprendizaje, al crecimiento personal y al romance. Antes de emprender algo nuevo investigue y obtenga información detallada. Seguir las normas y reglas es fundamental para evitar problemas. Ya es hora de un cambio, pero las opciones que se le presenten serán engañosas. Haga una investigación. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga los procedimientos adecuados antes de tomar una decisión que pueda ponerlo en una posición vulnerable. Confíe en su intuición, no en quien intente aprovecharse de usted. Presupueste de forma inteligente y pague solo lo necesario. Si tiene dudas, busque una segunda opinión. Confíe en sus instintos antes que en la opinión de terceros. Se nota que puede haber diagnósticos deficientes y desinformación. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase abierto a sugerencias, pero confíe en usted mismo y en que su intuición lo guíe hacia lo que sea mejor para usted. Las relaciones serán emocionantes, pero no necesariamente honestas o no serán lo que parece. Haga preguntas, manténgase alerta y no pague por los errores ajenos ni por historias tristes. Elija el sentido común en lugar de la retórica aduladora de otra persona. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): está en una mejor posición de lo que cree. Tómese un momento para revisar los hechos y reevaluar su pasado, presente y futuro. Use su experiencia y habilidades, y realice una autoevaluación, un currículum o una respuesta que le permita impulsar sus talentos en una dirección que lo apasione. Le espera un ascenso. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): demuestre a todos de qué es capaz. Socialice, cree una red de contactos y aborde las situaciones que requieran su atención. Si toma el control de las situaciones y las convierte en un esfuerzo que valga la pena prosperará. El beneficio personal puede enseñarle algo valioso, pero tenga cuidado de no caer en una trampa si alguien halaga su ego. El crecimiento personal, el amor y la superación personal se ven favorecidos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no comprometa su reputación ni su posición. Piense antes de actuar y proteja a sus seres queridos de quienes intentan aprovecharse de usted. Si descubre que ha malinterpretado lo que alguien le ofrece podría ser necesario un cambio. Proteja su entorno o aléjese de situaciones que lo hagan sentir vulnerable. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lo que escuche no será real. Verifique la información antes de comprometerse con una acción. Concéntrese en su interior y dedique su tiempo, esfuerzo y energía al desarrollo personal. Busque un cambio de ambiente que lo haga sentir seguro. Aléjese de situaciones y personas indulgentes y busque la estabilidad y una mayor seguridad. Priorice sus necesidades. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): explore las posibilidades, aprenda de un experto y aprovecha lo que descubra para mejorar su situación actual, su estilo de vida o sus planes a largo plazo. El cambio está a su alcance; solo tiene que dar el primer paso y hacer que las cosas sucedan. Es hora de mostrar lo que puede ofrecer. Quien no arriesga, no gana. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): están en auge las mejoras en el hogar, la inversión en usted mismo y en su sustento, y la preparación para el éxito. Abrace el futuro con pasión, inteligencia y un plan práctico que lo gratifique y lo impulse a cumplir sus sueños. Tome las riendas y haga lo que sea mejor para usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuando la oportunidad llame, ábrale la puerta. Busque nuevas maneras de utilizar sus habilidades y aplique su experiencia y conocimientos a profesiones en auge. La transición entre diferentes ámbitos será su refugio, y una vez que aprenda a diversificar sus habilidades para adaptarlas a cada trabajo, nada lo detendrá. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía en el desarrollo personal, actualice su currículum y conéctese con personas que puedan ayudarle a progresar. Mejore su imagen para generar mejores respuestas. La forma en que se presente a sí mismo y a sus cualidades determinará hasta donde llegará. El cambio requiere esfuerzo, pero la recompensa valdrá la pena. Combine negocios y placer, y obtendrá beneficios tanto personales como profesionales. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga preguntas y use su intelecto e intuición para que lo guíen en una dirección positiva. No permita que nadie lo presione para tomar una decisión precipitada. Cuando se presente la oportunidad adecuada lo sabrá. Conéctese con otras personas, estudie, observe y establezca metas que ofrezcan algo tangible. Escuche a su corazón, no a quien intente aprovecharse de usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.