Horóscopo de hoy: día miércoles 10 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Raven-Symoné, 40; Emmanuelle Chriqui, 50; Meg White, 51; Kenneth Branagh, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en completar los espacios en blanco y adquirir conocimientos, experiencia y habilidades que lo guíen hacia un futuro prometedor y lleno de esperanza. No permita que lo domine la negatividad, una actitud optimista atraerá conexiones positivas que le ayudarán a progresar. Posiciónese para el éxito y cree circunstancias que se adapten a sus necesidades. Haga a un lado las emociones y confíe en la inteligencia y en elegir el momento oportuno. Sus números son 9, 15, 23, 28, 30, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es independiente, sensible y servicial. Es espontáneo e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde importa. Aprenda y perfeccione sus habilidades mediante la repetición. Si toma atajos se engaña a sí mismo y es poco probable que logre los resultados que desea. Cree un plan, elija un lugar y cíñase a su rutina para obtener los mejores resultados. Viajar, aprender, experimentar y actuar se ven favorecidos. El romance está en las estrellas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si se compromete con demasiadas funciones, actividades o gastos es posible que necesite esforzarse financiera, emocional o físicamente. Considere quedarse cerca de casa y hacer cosas que le faciliten la vida. A veces es mejor priorizarse. Aborde de frente los deseos de los demás y atienda sus propias necesidades. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las decisiones emocionales le costarán caro. Aléjese de las situaciones, busque perspectiva en fuentes inusuales y concentre su energía en dar, no en quitar. Lo que requiere toda su atención es el resultado. Deje de buscar la gratificación inmediata, para alcanzar sus objetivos es necesario ser persistente. El crecimiento personal puede ser un desafío, pero es esencial. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): hable con el corazón, reorganice su día para garantizar la resolución de cuestiones persistentes que le quitan tiempo que debería dedicar a otras cosas. La disciplina y los planes novedosos le ayudarán a conquistar aquello que se proponga. Si es paciente el sentido común le brindará mayores ganancias. Ponga su energía en planificar, construir, promocionar y concretar. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): establezca el ritmo y póngase en marcha. Lo que marcará la diferencia será lo que haga. Contáctese, resuelva lo que más le preocupa y ponga su energía en lo que realmente importa. Participar es fundamental; deje de hablar y empiece a actuar. Sea un líder e inicie un movimiento, y sus gestos allanarán el camino. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si participa y ayuda puede marcar la diferencia. Vaya a donde esté la acción y haga su parte. Las personas que conozca enriquecerán su vida. Sea claro sobre lo que está dispuesto a hacer y tolerar y aléjese de las situaciones que agotan su energía, recursos y espíritu. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sabe lo que debe hacer, así que deje de procrastinar y comience el proceso. Investigue, amplíe sus conocimientos y participe en actividades que marcarán la diferencia. El punto de inflexión es utilizar sus recursos de forma eficaz y eficiente. No prometa lo que no puede cumplir. Un esfuerzo en equipo se ve prometedor; sea quien reúna a las personas adecuadas. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las emociones están a flor de piel. Canalice su energía hacia algo creativo que desee lograr. Socializar y recibir visitas será gratificante, conectándolo con personas que estimulen su mente y lo animen a ser usted mismo. La exploración, la expansión y la experiencia influirán en cómo avance y se integre en una nueva etapa o estilo de vida. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea claro con respecto a sus expectativas para evitar decepciones. La comunicación requiere reflexión, detalle y verificación para asegurarse de aprovechar al máximo cada encuentro de hoy. El tiempo extra que le dedique a la perfección marcará una diferencia notable en cómo lo perciben los demás y en lo que reciba a cambio. Deje que sus acciones marquen el camino. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su situación está mejorando. Deje atrás el pasado y aquello que le frena, y abrace lo que más lo entusiasma. Es hora de aventurarse por un camino que lo apasione y de aprovechar al máximo sus cualidades. Aléjese del encierro y de las personas que quieren reprimirlo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): resuelva los asuntos que le nublan la visión. Una vez que despeje el camino, reconocerá las posibilidades. Es hora de dejar de lado las dudas y la incertidumbre y formular un plan que pueda llevar a cabo de principio a fin. Es necesario un cambio doméstico, este le ofrecerá tranquilidad, estímulo mental y perspectivas rentables. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): investigue, infórmese y analice sus opciones. Un cambio de aires le permitirá comprender las posibilidades. Elabore un plan que no ponga en riesgo sus finanzas, sino que le ofrezca un futuro asequible y sostenible. Tener una mente abierta y llegar a acuerdos puede ayudarle a llenar los espacios en blanco y a avanzar con energía y una actitud positiva. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.