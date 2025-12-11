Horóscopo de hoy: día jueves 11 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mo’Nique, 58; Gary Dourdan, 59; Jermaine Jackson, 71; Bess Armstrong, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea ingenioso, elija su camino y tome impulso. Este año el esfuerzo, la determinación y la entereza lo conducirán a un cambio positivo. Instrúyase en aquellas áreas con las que sienta afinidad, y la motivación que surja le ayudará a alcanzar y superar sus objetivos. Sea fiel a usted mismo, pero manténgase atento a los demás. Incorpore lo que ve y aprende a lo que intenta lograr, y avance con valentía. Sus números son 8, 13, 24, 27, 33, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reflexivo, comunicativo y persistente. Es curioso y cambiante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cuestione sus motivos; las emociones pueden distorsionar los hechos. Verifique la información antes de reaccionar. Es vital que sus planes y rutinas sean simples, factibles y se ajusten a su presupuesto. Lea la letra pequeña, considere sus opciones y no se arrepentirá. Tiene más opciones de las que cree. Céntrese en sus fortalezas personales, en su crecimiento y en verse y sentirse lo mejor posible. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hay un cambio a su alcance. Al abordar asuntos financieros, de salud y legales sopese los pros y los contras. Considere cuánto paga por su estilo de vida y cuánto recibe por sus servicios. Explore alternativas y ponga su energía en algo que lo tranquilice y lo anime a seguir a su corazón. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en algo que aumente su conocimiento y le indicará una dirección para expandir su mente y renovar su forma de vida. Cree un plan, converse con personas afines y genere un revuelo que lo anime a hacer algo que le permita sentirse bien consigo mismo y con la forma en que invierte su tiempo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo que más le importa. Revise y reflexione sobre cómo quiere que sean las cosas y busque oportunidades que lo animen a alcanzar las estrellas y a potenciar sus cualidades. Su entorno influirá en su actitud y productividad. Elija hacer mejoras en el hogar que lo tranquilicen y mantenga un presupuesto con el que pueda vivir. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): socializar y entretenerse no tiene por qué ser costoso. Un paseo por la naturaleza, relajarse con personas que comparten sus convicciones y pasiones, o hacer algo creativo que le brinde alegría, será suficiente. Realice un cambio de imagen, planifique un estilo de vida saludable o reemplace lo que ya no le sirve con algo que lo energice. El romance está en las estrellas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): consulte las ofertas de subsidios que le permitan reducir sus gastos generales. Puede ahorrar si es diligente respecto de la forma en que vive y el lugar donde lo hace, asegurándose de que todo sea no solo eficiente, sino que también valga la pena. Un cambio puede tener un impacto positivo en su vida. Es hora de sacudir las cosas y replantear su estrategia a largo plazo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): emprenda un viaje mental o físico que lo impulse a un cambio positivo. Revisar sus opciones y considerar su pasado, presente y futuro le ayudará a obtener una perspectiva de las posibilidades. Haga una investigación y contáctese con expertos que puedan brindarle información sobre los costos y la logística de los cambios que pueden mejorar su vida. Es evidente un beneficio personal. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): abra las puertas de la comunicación; cree redes, socialice y comparta sus ideas, sentimientos y posibles planes. La retroalimentación que reciba le ayudará a desarrollar un plan que no solo lo entusiasme, sino que también lo anime a dejar atrás el pasado y a dedicarse a aquello que lo hace sentir vivo. Antes de comenzar verifique la información. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la visualización influirá en su forma de pensar y en lo que haga a continuación. Validar la comunicación y las pruebas físicas lo tranquilizará y lo animará a replantearse la mejor manera de proceder con sus planes. Haga a un lado sus emociones y permita que el sentido común lo guíe. No se sienta presionado; el tiempo está de su lado. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio de escenario será una llamada de atención. Reconsidere qué lo ha traído hasta donde está ahora y descubrirá cómo reponer lo que se ha echado a perder o lo ha desviado. Contáctese con expertos, instituciones y agencias gubernamentales que puedan ayudarle a tomar decisiones que lo animen a sentirse, verse y dar lo mejor de usted. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea un líder, no un seguidor. Si permite que alguien lo manipule en lugar de seguir a su corazón, acabará retrocediendo. Considere qué lo motiva más y qué lo hace sentir bien consigo mismo y con lo que logra, y encontrará la felicidad que anhela. La vida se trata de decisiones; haga lo que sea mejor para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese su tiempo; Observe, planifique y prepárese para dar su siguiente paso. No comparta demasiada información ni se exponga a quienes buscan atribuirse el mérito de sus ideas. Confíe en sus instintos y desarrolle y proteja sus intereses. Tiene mucho que ganar si explora las posibilidades y amplía sus intereses. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.