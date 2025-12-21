Horóscopo de hoy: día domingo 21 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Steven Yeun, 42; Ray Romano, 68; Samuel L. Jackson, 77; Jane Fonda, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: vaya a su propio ritmo, pero no pierda de vista sus objetivos. Dedique su tiempo a actividades y pasatiempos que mejoren su vida. Este año aprender algo nuevo que acentúe su nivel de experiencia le dará el impulso y la confianza que necesita para postularse a puestos mejor remunerados o a un trabajo que disfrute. Hay mejoras en su vida a su alcance; solo tiene que elevar sus estándares y habilidades. Sus números son 4, 17, 22, 26, 38, 43, 49

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es decidido, de respuesta rápida y extrovertido. Es agradable y admirable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un tiempo para descansar, rejuvenecer y mimarse. La temporada festiva puede ser agotadora si asume demasiado, financiera, física o emocionalmente. Libérese de responsabilidades, asigne trabajo a quienes no suelen ayudarle a menos que se lo pida y no se sienta mal por hacerlo. Tome las riendas de su felicidad y disfrute. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dé rienda suelta a su imaginación y adéntrese en algo interesante. Aprenda todo lo que pueda y le dará una pista sobre qué camino tomar el próximo año. Busque oportunidades en su área de especialización y comunidad, y descubrirá una vacante que refleje sus intereses. Tome nota y prepárese para lo que viene. El cambio está en el aire. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hable de sus ideas y planes con alguien que comprenda su situación. Saber que tiene opciones le facilitará liberarse de las cargas que lleva por culpa. Deje ir lo que no puede cambiar y llene ese vacío con algo que fomente el crecimiento, el aprendizaje y más tiempo con quienes amay respeta. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo mejor que pueda y no pasará desapercibido. La forma en que delegue tareas y se ocupe de situaciones urgentes le dará carta blanca sobre cualquiera que intente infiltrarse en su puesto. Aproveche el momento y coseche las recompensas. Celebre con alguien a quien ama y terminará el año con broche de oro. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese la libertad de hacer preguntas. Deje que su carisma brille y su enfoque único de la vida cautive la imaginación de quienes lo rodean. Colaborar le permitirá obtener resultados que sin duda complacerán a todos los involucrados. Sea parte de la solución y obtendrá reconocimiento y una posición que le permitirá marcar la diferencia. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): lo mejor es escuchar, asimilar y observar. Su forma de gestionar la dinámica familiar y llevarse bien con quienes comparte espacio, gastos y planes marcará la diferencia en el desarrollo de sus fiestas. Ser complaciente le hará ganar favores cuando llegue el momento. Elija ayudar en lo que más le preocupa. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no puede complacer a todos. Demasiadas promesas lo agotarán. Ofrézcase solo a hacer lo que pueda y aléjese de las personas demandantes que intentan aprovecharse de usted. Quédese cerca de casa y mantenga conversaciones ligeras. Tener menos compromisos le permite despejar la mente y formular un plan para el próximo año. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viaje, interactúe y comparta con quienes encuentra mentalmente estimulantes. Busque un pasatiempo que le ayude a sentirse bien consigo mismo y descubrirá cómo marcar la diferencia haciendo algo que disfrute. La vida se trata de calidad, no de cantidad. Confíe en sus instintos y reserve tiempo para hacer aquello que lo hace feliz. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio lo revitalizará. Lleve al siguiente nivel lo que disfruta hacer y busque oportunidades para usar sus habilidades para mejorar su rendimiento, estilo de vida y perspectivas. Tome la iniciativa para impulsar un estilo de vida más saludable. Reorganizar su entorno para que le sea más fácil alcanzar sus metas y establecer un cronograma le ayudará. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía donde realmente importa y dejará huella en alguien que tenga algo que ofrecer a cambio. Una conversación de corazón acorazón lo animará a pensar menos en lo que los demás quieren que haga y más en lo que le ofrezca privacidad y un nuevo comienzo. No se conforme con menos cuando puede tener más. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reciba gente, pero sea inteligente y proponga a todos que colaboren. No querrá estar demasiado cansado para disfrutar. Diga no a quienes le piden donaciones. Ofrecer ayuda práctica en un entorno donde pueda ver el progreso al que contribuye es una buena forma de invertir su tiempo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la disciplina dará sus frutos, y los resultados que obtenga lo harán sentir bien ayudando a los demás. El nombre del juego es participación, así que no se quede de brazos cruzados cuando tiene tanto que ofrecer. Brinde sus habilidades, experiencia o ayuda práctica, y creará conexiones y relaciones que fomentarán el contacto humano y más tiempo en persona. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.