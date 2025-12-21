Horóscopo de hoy
21 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 21 de diciembre para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Steven Yeun, 42; Ray Romano, 68; Samuel L. Jackson, 77; Jane Fonda, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: vaya a su propio ritmo, pero no pierda de vista sus objetivos. Dedique su tiempo a actividades y pasatiempos que mejoren su vida. Este año aprender algo nuevo que acentúe su nivel de experiencia le dará el impulso y la confianza que necesita para postularse a puestos mejor remunerados o a un trabajo que disfrute. Hay mejoras en su vida a su alcance; solo tiene que elevar sus estándares y habilidades. Sus números son 4, 17, 22, 26, 38, 43, 49

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es decidido, de respuesta rápida y extrovertido. Es agradable y admirable.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un tiempo para descansar, rejuvenecer y mimarse. La temporada festiva puede ser agotadora si asume demasiado, financiera, física o emocionalmente. Libérese de responsabilidades, asigne trabajo a quienes no suelen ayudarle a menos que se lo pida y no se sienta mal por hacerlo. Tome las riendas de su felicidad y disfrute. **

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dé rienda suelta a su imaginación y adéntrese en algo interesante. Aprenda todo lo que pueda y le dará una pista sobre qué camino tomar el próximo año. Busque oportunidades en su área de especialización y comunidad, y descubrirá una vacante que refleje sus intereses. Tome nota y prepárese para lo que viene. El cambio está en el aire. *****

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hable de sus ideas y planes con alguien que comprenda su situación. Saber que tiene opciones le facilitará liberarse de las cargas que lleva por culpa. Deje ir lo que no puede cambiar y llene ese vacío con algo que fomente el crecimiento, el aprendizaje y más tiempo con quienes amay respeta. ***

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo mejor que pueda y no pasará desapercibido. La forma en que delegue tareas y se ocupe de situaciones urgentes le dará carta blanca sobre cualquiera que intente infiltrarse en su puesto. Aproveche el momento y coseche las recompensas. Celebre con alguien a quien ama y terminará el año con broche de oro. ***

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese la libertad de hacer preguntas. Deje que su carisma brille y su enfoque único de la vida cautive la imaginación de quienes lo rodean. Colaborar le permitirá obtener resultados que sin duda complacerán a todos los involucrados. Sea parte de la solución y obtendrá reconocimiento y una posición que le permitirá marcar la diferencia. ***

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): lo mejor es escuchar, asimilar y observar. Su forma de gestionar la dinámica familiar y llevarse bien con quienes comparte espacio, gastos y planes marcará la diferencia en el desarrollo de sus fiestas. Ser complaciente le hará ganar favores cuando llegue el momento. Elija ayudar en lo que más le preocupa. *****

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no puede complacer a todos. Demasiadas promesas lo agotarán. Ofrézcase solo a hacer lo que pueda y aléjese de las personas demandantes que intentan aprovecharse de usted. Quédese cerca de casa y mantenga conversaciones ligeras. Tener menos compromisos le permite despejar la mente y formular un plan para el próximo año. **

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viaje, interactúe y comparta con quienes encuentra mentalmente estimulantes. Busque un pasatiempo que le ayude a sentirse bien consigo mismo y descubrirá cómo marcar la diferencia haciendo algo que disfrute. La vida se trata de calidad, no de cantidad. Confíe en sus instintos y reserve tiempo para hacer aquello que lo hace feliz. ****

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio lo revitalizará. Lleve al siguiente nivel lo que disfruta hacer y busque oportunidades para usar sus habilidades para mejorar su rendimiento, estilo de vida y perspectivas. Tome la iniciativa para impulsar un estilo de vida más saludable. Reorganizar su entorno para que le sea más fácil alcanzar sus metas y establecer un cronograma le ayudará. ***

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía donde realmente importa y dejará huella en alguien que tenga algo que ofrecer a cambio. Una conversación de corazón acorazón lo animará a pensar menos en lo que los demás quieren que haga y más en lo que le ofrezca privacidad y un nuevo comienzo. No se conforme con menos cuando puede tener más. ***

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reciba gente, pero sea inteligente y proponga a todos que colaboren. No querrá estar demasiado cansado para disfrutar. Diga no a quienes le piden donaciones. Ofrecer ayuda práctica en un entorno donde pueda ver el progreso al que contribuye es una buena forma de invertir su tiempo. ***

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la disciplina dará sus frutos, y los resultados que obtenga lo harán sentir bien ayudando a los demás. El nombre del juego es participación, así que no se quede de brazos cruzados cuando tiene tanto que ofrecer. Brinde sus habilidades, experiencia o ayuda práctica, y creará conexiones y relaciones que fomentarán el contacto humano y más tiempo en persona. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.