Horóscopo de hoy: día lunes 05 de enero para todos los signos

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome el control. No acepte que nadie lo trate mal. Establezca reglas, ofrezca incentivos y hallará áreas de compromiso y acuerdo. Pida un favor si eso lo ayuda a alcanzar su meta personal. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga una contribución, pero no deje que nadie se aproveche de su generosidad. La igualdad hará más efectiva su oferta. No tenga miedo de pedir a los otros que compartan correctamente. Su entusiasmo lo llevará a una posición de liderazgo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga cambios en una o más de sus relaciones. No se detenga si algo no está yendo bien para usted. Hable claro y haga sugerencias que lo ayuden a manejar sus situaciones más eficientemente. Lo gestos románticos será confusos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje que gobierne su imaginación. Tendrá grandes ideas que lo ayudarán a convencer a otros a unirse. Trabajar en red o viajes de negocios traerán resultados positivos. Una sociedad parece prometedora. Mejore sus arreglos de vida. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): hacer cambios no irá muy bien con aquellos con quienes vive o son cercanos a usted. Trate de no disturbar a nadie con sus elecciones y evitará la oposición de los otros. Enfóquese más en mejorarse a usted mismo para elevar sus conocimientos y aspecto. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): se debe tratar sabiamente a las demandas. Si alguien lo presiona mucho, ponga fin a eso. Trate de hacer clara su posición y de expresar su disposición a involucrarse. Esté rodeado de gente que crea en la igualdad. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cave hondo y halle exactamente qué está pasando antes de hacer una mala suposición. Las cosas no serán lo que parecen. No deje que la ira por cosas pasadas se transforme en una batalla costosa. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga su tiempo y esfuerzo en ayudar a la gente o en apoyar una causa en la que cree. Puede hacer cambios positivos en el hogar si pone un poco de fuerza en su trabajo. Expanda su espacio de trabajo para que se adecúe más a sus necesidades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): enfrentará oposición y obstáculos si acepta demasiado. Se pueden hacer mejoras personales si es prudente y sigue un presupuesto estructurado. El romance puede producir un cambio positivo a la forma en la que vive. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): trabaje con gente que esté tratando de alcanzar una meta en común, y logrará la aprobación de aquellos que trabajan a su lado. La diplomacia recompensará y llevará a oportunidades más grandes. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): apunte a nuevos comienzos o a actualizar una vieja idea. Tome algo de tiempo para mimar y nutrir las relaciones importantes en su vida. Se debería desarrollar un “hobby”emocionante para usarlo en el futuro. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aprenderá mucho al ayudar a otros, pero no ofrezca dinero cuando lo que se requiere es acción física, escuchar y compasión. Un problema con amigos, familiares o vecinos crecerá debido al engaño y a la poca percepción. *****